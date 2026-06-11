Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Μουσικά Νέα 11.06.2026

Το κρυφό μήνυμα πίσω από την εμφάνιση της Taylor Swift στην πρεμιέρα του Toy Story 5

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η Taylor Swift «κλέβει» την παράσταση στην πρεμιέρα του Toy Story 5 με ένα ιδιαίτερο συμβολικό outfit
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Taylor Swift εμφανίστηκε στην πρεμιέρα του Toy Story 5, γιορτάζοντας τη νέα της μουσική συνεισφορά στο franchise.
  • Η εμφάνισή της περιλάμβανε ένα κομψό φόρεμα και φούστα, συνδέοντας την αισθητική της με τον κόσμο της Pixar.
  • Ένα κολιέ σε σχήμα πετάλου, αναφορά στην Jessie, είχε φορεθεί και παλαιότερα, προαναγγέλλοντας τη συνεργασία.
  • Ο σκηνοθέτης Andrew Stanton χαρακτήρισε τη συνεισφορά της Swift ως μοιραία και βαθιά συνδεδεμένη με την ταινία.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Taylor Swift βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο της δημοσιότητας, αυτή τη φορά όχι λόγω της έντονης φημολογίας για τον επικείμενο γάμο της με τον Travis Kelce, αλλά για έναν επαγγελματικό θρίαμβο. Η παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας «Toy Story 5» στο Λος Άντζελες αποτέλεσε το ιδανικό σκηνικό για να γιορτάσει η δημοφιλής καλλιτέχνιδα τη νέα της μουσική συνεισφορά στο franchise, λίγες μόλις ημέρες μετά την κυκλοφορία του single της, «I Knew It, I Knew You».

taylor_swift
https://www.instagram.com/toystory/?hl=el

Με μια εμφάνιση που απέσπασε διθυραμβικά σχόλια, η Swift επέλεξε ένα κομψό, doll-like Erdem minidress, το οποίο συνδύασε με μια εντυπωσιακή φλοράλ φούστα. Η επιλογή της αυτή έδωσε μια παραμυθένια διάσταση στην παρουσία της στο κόκκινο χαλί, υπογραμμίζοντας τη σύνδεση της προσωπικής της αισθητικής με τον μαγικό κόσμο της Pixar, σε μια βραδιά που επισφράγισε την επιτυχία της νέας ταινίας.

Γιάννης Κότσιρας: Η πιο συγκινητική στιγμή της επετειακής συναυλίας με τον μικρό Θανάση

Το «Easter Egg» και η συμβολική αναφορά στην Jessie

Οι πιο παρατηρητικοί θαυμαστές της εστίασαν σε μια λεπτομέρεια που δεν ήταν καθόλου τυχαία: το κολιέ σε σχήμα πετάλου που φορούσε στον λαιμό της. Το ίδιο κόσμημα είχε εντοπιστεί πάνω της και τον περασμένο Απρίλιο στη Νέα Υόρκη, όταν η Swift κυκλοφορούσε ντυμένη στα χρώματα του Toy Story. Τότε, η κίνηση αυτή φάνταζε ως ένα πρώτο «teaser» της συνεργασίας της με την ταινία, η οποία δεν είχε ανακοινωθεί ακόμη επίσημα. Το πέταλο αποτελεί άμεση αναφορά στην Jessie, την αγαπημένη cowgirl του franchise, για την οποία η Swift έγραψε το νέο της τραγούδι.

Μια δημιουργική πρόκληση

Με αφορμή την κυκλοφορία του single, η Swift μοιράστηκε με τους ακολούθους της στο Instagram την ιδιαίτερη εμπειρία του να εμβαθύνει στον ψυχισμό της εμβληματικής ηρωίδας: «Το να γράψω αυτό το τραγούδι ήταν μια μουσική αναχώρηση, αλλά ταυτόχρονα ένιωθα σαν να επέστρεφα στο σπίτι μου. Η δημιουργία κάτι νέου για την Jessie ήταν μια πρόκληση, αλλά και κάτι που μου βγήκε πολύ φυσικά. Ως παιδί του Toy Story από τα πέντε μου χρόνια μέχρι σήμερα, αυτή είναι μια περιπέτεια στην οποία σκοπεύω να παραμείνω: στο άπειρο και ακόμα παραπέρα!».

Η εκτίμηση του Andrew Stanton

Ο σκηνοθέτης και σεναριογράφος της ταινίας, Andrew Stanton, εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για τη συνεισφορά της pop star, χαρακτηρίζοντας τη συνεργασία τους ως μοιραία:
«Είναι απίστευτο πόσο ουσιαστικό ήταν να γράψει και να ερμηνεύσει η Taylor αυτό το τραγούδι. Η σύνδεσή της με την Jessie και ο τρόπος που αντιλήφθηκε αμέσως όσα περνάει ο χαρακτήρας ήταν αναμφισβήτητος. Το τραγούδι είναι τόσο βαθιά συνδεδεμένο με το Toy Story, που από την πρώτη ακρόαση ένιωθες πως ανήκε πάντα εκεί, σαν ένα μέλος της οικογένειας που είχε χαθεί για χρόνια».

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Taylor Swift Toy Story 5
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
«Πυγολαμπίδες»: Lecture-performances με ελεύθερη είσοδο στην Πειραιώς 260

«Πυγολαμπίδες»: Lecture-performances με ελεύθερη είσοδο στην Πειραιώς 260

11.06.2026

Δες επίσης

Dua Lipa: Η ζωή της πέρα από τα charts – Η απρόσμενη πλευρά που κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος
Μουσικά Νέα

Dua Lipa: Η ζωή της πέρα από τα charts – Η απρόσμενη πλευρά που κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος

11.06.2026
MAD VMA 2023: Αργυρός & Βανδή απογειώνουν το «Πόσο Σε Θέλω» – Η εμφάνιση που ξεσήκωσε το στάδιο
Mad Events

MAD VMA 2023: Αργυρός & Βανδή απογειώνουν το «Πόσο Σε Θέλω» – Η εμφάνιση που ξεσήκωσε το στάδιο

11.06.2026
Drake: Το «ICEMAN» δεν λιώνει – Σπάει ρεκόρ και μένει για 4η εβδομάδα στο No.1 του Billboard 200
Μουσικά Νέα

Drake: Το «ICEMAN» δεν λιώνει – Σπάει ρεκόρ και μένει για 4η εβδομάδα στο No.1 του Billboard 200

11.06.2026
NYXDrop Season 2: Το πιο viral TikTok Music Talent Show επιστρέφει!
Social & Tech

NYXDrop Season 2: Το πιο viral TikTok Music Talent Show επιστρέφει!

10.06.2026
Throwback: Jack Black και Jimmy Fallon τραγουδούν το «More than words» των Extreme
Μουσικά Νέα

Throwback: Jack Black και Jimmy Fallon τραγουδούν το «More than words» των Extreme

10.06.2026
Bad Bunny: Η στιγμή που διέκοψε συναυλία για φανατικό θαυμαστή – Το σκηνικό που έγινε viral
Μουσικά Νέα

Bad Bunny: Η στιγμή που διέκοψε συναυλία για φανατικό θαυμαστή – Το σκηνικό που έγινε viral

10.06.2026
Η Κατερίνα Λιόλιου δίνει νέα πνοή στο «Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα»
Μουσικά Νέα

Η Κατερίνα Λιόλιου δίνει νέα πνοή στο «Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα»

10.06.2026
Justin Bieber: Η SKYLRK μπαίνει στην τεχνολογία – Τα νέα audio προϊόντα που αλλάζουν το παιχνίδι
Μουσικά Νέα

Justin Bieber: Η SKYLRK μπαίνει στην τεχνολογία – Τα νέα audio προϊόντα που αλλάζουν το παιχνίδι

10.06.2026
Mikay – «Παγωτό»: Το πιο δροσερό pop anthem του καλοκαιριού είναι εδώ
Μουσικά Νέα

Mikay – «Παγωτό»: Το πιο δροσερό pop anthem του καλοκαιριού είναι εδώ

10.06.2026
MAD VMA 2026: H Ανδρομάχη μιλά στο Mad.gr «Με ενδιαφέρει η διαχρονικότητα, τα πυροτεχνήματα δεν τα θέλω στη ζωή μου»

MAD VMA 2026: H Ανδρομάχη μιλά στο Mad.gr «Με ενδιαφέρει η διαχρονικότητα, τα πυροτεχνήματα δεν τα θέλω στη ζωή μου»

Τα 3 φυτά που δεν θα «πεθάνουν» μέσα στη ζέστη ακόμα και αν δεν τα ποτίζεις

Τα 3 φυτά που δεν θα «πεθάνουν» μέσα στη ζέστη ακόμα και αν δεν τα ποτίζεις

Καλοκαιρινό σπίτι σαν Pinterest: Τα 5 design trends που θα σε βάλουν σε mood διακοπών

Καλοκαιρινό σπίτι σαν Pinterest: Τα 5 design trends που θα σε βάλουν σε mood διακοπών

Πώς να φτιάξεις την πιο δροσερή σπιτική φραουλάδα με λίγα υλικά

Πώς να φτιάξεις την πιο δροσερή σπιτική φραουλάδα με λίγα υλικά

Home cinema στο μπαλκόνι: 5 έξυπνα hacks για να στήσεις την τέλεια καλοκαιρινή προβολή

Home cinema στο μπαλκόνι: 5 έξυπνα hacks για να στήσεις την τέλεια καλοκαιρινή προβολή

Zinc Mask: Είναι η νέα εμμονή του TikTok σύμμαχος ή ρίσκο για την επιδερμίδα σου;

Zinc Mask: Είναι η νέα εμμονή του TikTok σύμμαχος ή ρίσκο για την επιδερμίδα σου;

Οι μεγάλοι όμιλοι ΜΜΕ στηρίζουν τον Τσίπρα

Οι μεγάλοι όμιλοι ΜΜΕ στηρίζουν τον Τσίπρα

«Πακέτο» Παύλου Μαρινάκη για τα media-Διασώζεται για πέντε χρόνια ο ΕΔΟΕΑΠ

«Πακέτο» Παύλου Μαρινάκη για τα media-Διασώζεται για πέντε χρόνια ο ΕΔΟΕΑΠ

ΑΙΧΜΕΣ: Είδες η ΔΕΗ;

ΑΙΧΜΕΣ: Είδες η ΔΕΗ;