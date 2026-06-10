Γιάννης Κότσιρας: Η πιο συγκινητική στιγμή της επετειακής συναυλίας με τον μικρό Θανάση

Με μια ματιά Ο Γιάννης Κότσιρας κάλεσε τον μικρό Θανάση στη σκηνή, ο οποίος ερμήνευσε το τραγούδι «Κάθε φορά».

Η στιγμή με τον μικρό Θανάση έγινε viral στα social media και συγκίνησε το κοινό.

Η συναυλία περιλάμβανε μέτρα προσβασιμότητας, όπως απτική ξενάγηση και διερμηνεία στη νοηματική γλώσσα.

Ο μικρός Θανάσης έδειξε ιδιαίτερη κλίση στη μουσική κατά την απτική ξενάγηση με την κιθάρα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια από τις πιο δυνατές στιγμές της συναυλίας του Γιάννη Κότσιρα στο Θέατρο Βράχων εξελίχθηκε σε σκηνή γεμάτη συναίσθημα και χειροκροτήματα. Ο γνωστός ερμηνευτής, στο πλαίσιο της επετειακής του περιοδείας για τα 30 χρόνια παρουσίας του στη δισκογραφία, χάρισε στο κοινό μια απρόσμενη στιγμή που δεν άφησε κανέναν ασυγκίνητο.

Ένα μικρό παιδί ανέβηκε στη σκηνή και κατάφερε να κλέψει την παράσταση με την αυθεντικότητα και τη χαρά του. Η στιγμή καταγράφηκε σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media και έγινε γρήγορα viral.

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Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στις 9 Ιουνίου, ο Γιάννης Κότσιρας κάλεσε τον μικρό Θανάση στη σκηνή και του έδωσε το μικρόφωνο, με τον ίδιο να ερμηνεύει το τραγούδι «Κάθε φορά». Το κοινό ξέσπασε σε χειροκροτήματα, ενώ ο καλλιτέχνης δεν έκρυψε τη συγκίνησή του για την ενέργεια και το ταλέντο του παιδιού. Όσοι βρέθηκαν εκεί μίλησαν για μια από τις πιο όμορφες στιγμές της βραδιάς, που ξεπέρασε τα όρια μιας απλής συναυλίας.

@panosalas «Ντράπηκαν όλα τα “δε μπορώ” μου…» Ένα τυφλό παιδάκι πάνω στη σκηνή… μια φωνή γεμάτη ψυχή… και ένα κοινό που σώπασε για να το ακούσει. 🙏 Ο Κοτσιράς του έδωσε το μικρόφωνο και εκείνη τη στιγμή απέδειξε πως το ταλέντο, η δύναμη και η καρδιά δεν έχουν όρια. Μερικές στιγμές δεν είναι απλά viral… είναι μαθήματα ζωής. ✨ #kotsiras #fyp ♬ πρωτότυπος ήχος – pansal

Η συναυλία είχε επίσης έντονο χαρακτήρα προσβασιμότητας και συμπερίληψης. Πριν την έναρξη, πραγματοποιήθηκε απτική ξενάγηση για άτομα με προβλήματα όρασης, ώστε να γνωρίσουν τον χώρο μέσω αφής. Παράλληλα, υπήρχε διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα για κωφούς και βαρήκοους θεατές, ενώ ο χώρος ήταν πλήρως διαμορφωμένος για άτομα με κινητική αναπηρία και χρήστες αναπηρικών αμαξιδίων.

Ο ίδιος ο Γιάννης Κότσιρας, λίγο πριν υποδεχτεί τον μικρό Θανάση στη σκηνή, μίλησε για τη στιγμή της πρόβας και την επαφή του παιδιού με την κιθάρα, τονίζοντας πως έδειξε άμεσα μια ιδιαίτερη κλίση στη μουσική. Όπως ανέφερε, το παιδί έπαιξε την κιθάρα κατά την απτική ξενάγηση και ανταποκρίθηκε αμέσως, κάτι που εντυπωσίασε όλους τους παρευρισκόμενους.

@cultural_stories Εκτός του ότι είναι στην κορυφή σταθερά τόσα χρόνια ο κ. Κότσιρας, χθες και σήμερα στο Θέατρο Βράχων τραγούδησε για ΟΛΟΥΣ. Για τους ανθρώπους με αναπηρία όρασης είχαμε απτική ξενάγηση πριν την έναρξη της συναυλίας, για κωφούς και βαρήκοους είχε παράλληλη διερμηνεία στην ΕΝΓ και φυσικά ο χώρος φρόντισε να είναι προσβάσιμος και για ανθρώπους με κινητική αναπηρία- χρήστες αναπηρικού αμαξιδίου. Συγχαρητήρια και στον καλλιτέχνη και στους μουσικούς του και στην Menta Art Events. Ευχαριστώ τόσο πολύ για τη συνεργασία 🙏 #culturalstories #kotsiras #theatrovraxon #τεχνη #προσβασιμοτητα ♬ Kathe Fora – Yiannis Kotsiras

Η βραδιά στο Θέατρο Βράχων δεν ήταν απλώς μια επετειακή συναυλία, αλλά μια υπενθύμιση ότι η μουσική μπορεί να γίνει γέφυρα για όλους. Η εμφάνιση του μικρού Θανάση δίπλα στον Γιάννη Κότσιρα αποτέλεσε την πιο δυνατή στιγμή της βραδιάς, αφήνοντας ένα μήνυμα αποδοχής, χαράς και έμπνευσης.

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