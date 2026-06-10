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Μουσική 10.06.2026

Το αυτόγραφο που ήθελε ο Σάκης Ρουβάς και τελικά απέκτησε

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Με χιούμορ και αυθορμητισμό, ο Σάκης Ρουβάς ζήτησε από τον Ρένο Χαραλαμπίδη να υπογράψει το βινύλιο της ταινίας «Νυχτερινός Εκφωνητής»
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Σάκης Ρουβάς ζήτησε αυτόγραφο από τον Ρένο Χαραλαμπίδη σε βινύλιο ταινίας.
  • Η στιγμή καταγράφηκε σε βίντεο και αναρτήθηκε στα social media.
  • Ο Ρουβάς έδειξε αρχικά κάποιο άγχος για το πώς θα ζητήσει το αυτόγραφο.
  • Το βίντεο με την ανταλλαγή αυτή έγινε viral, προκαλώντας θετικά σχόλια.

Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια απρόσμενη αλλά ιδιαίτερα χαριτωμένη στιγμή μοιράστηκε ο Σάκης Ρουβάς με τους διαδικτυακούς του φίλους στα social media Ο δημοφιλής τραγουδιστής αποκάλυψε ότι ήθελε να αποκτήσει ένα αυτόγραφο από τον Ρένο Χαραλαμπίδη και κατέγραψε όλη τη διαδικασία σε βίντεο, χαρίζοντας στους followers του ένα αυθεντικό και χιουμοριστικό στιγμιότυπο.

Όλα ξεκίνησαν στο καμαρίνι του Your Face Sounds Familiar, όπου ο Σάκης Ρουβάς εμφανίζεται να κρατά στα χέρια του το βινύλιο της ταινίας «Νυχτερινός Εκφωνητής», της πέμπτης μεγάλου μήκους κινηματογραφικής δουλειάς του Ρένου Χαραλαμπίδη. Δείχνοντας τον δίσκο στην κάμερα, αποκάλυψε την πρόθεσή του λέγοντας: «Θα πάω την ώρα του σόου να μου το υπογράψει».

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Παρότι πρόκειται για έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους καλλιτέχνες της χώρας, ο ίδιος έδειξε να έχει ένα μικρό άγχος για το πώς θα ζητήσει το αυτόγραφο. Μάλιστα, απευθυνόμενος στους συνεργάτες του, αναρωτήθηκε χαμογελώντας: «Να το κάνω ή να μην το κάνω;».

@sakisrouvas

Μου το υπεγραψε τελικα👀 #viral #sakisrouvas #trending

♬ Tití Me Preguntó – Bad Bunny

Τελικά αποφάσισε να κάνει το βήμα. Κατά τη διάρκεια ενός διαλείμματος, όταν η εκπομπή δεν βρισκόταν στον αέρα, πλησίασε τον Ρένο Χαραλαμπίδη και του ζήτησε να υπογράψει το βινύλιο. Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης ανταποκρίθηκε με χαρά, υπογράφοντας τον δίσκο μπροστά στους παρευρισκόμενους, οι οποίοι ξέσπασαν σε χειροκροτήματα.

Ο Σάκης Ρουβάς δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για το αναμνηστικό που απέκτησε και στη λεζάντα της ανάρτησής του έγραψε χαρακτηριστικά: «Μου το υπέγραψε τελικά».

Το βίντεο συγκέντρωσε γρήγορα χιλιάδες προβολές και θετικά σχόλια, με πολλούς χρήστες να επισημαίνουν πόσο όμορφο είναι να βλέπουν έναν τόσο επιτυχημένο καλλιτέχνη να εκφράζει ανοιχτά τον θαυμασμό του για έναν άλλο δημιουργό. Η στιγμή ανάμεσα στον Σάκη Ρουβά και τον Ρένο Χαραλαμπίδη κέρδισε τις εντυπώσεις, αποδεικνύοντας πως οι πιο αυθεντικές στιγμές είναι συχνά εκείνες που ξεχωρίζουν περισσότερο στα social media.

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Ρένος Χαραλαμπίδης ΣΑΚΗΣ ΡΟΥΒΑΣ
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