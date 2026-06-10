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Μουσική 10.06.2026

Webb – «Πώς σε λένε;»: Ένας νέος urban καλλιτέχνης συστήνεται στο κοινό

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Ο Webb είναι ο νέος μουσικός της urban σκηνής που συστήνεται στο κοινό μέσα από το τραγούδι του με τίτλο «Πώς σε λένε;»
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Ο Webb, 22 ετών, κάνει το δισκογραφικό του ντεμπούτο με το τραγούδι «Πώς σε λένε;».
  • Η Panik Records παρουσιάζει τον Webb, έναν καλλιτέχνη που εξερευνά την αληθινή ταυτότητα στην ψηφιακή εποχή.
  • Το τραγούδι «Πώς σε λένε;» εστιάζει σε ερωτήσεις για τον έρωτα, την απώλεια και τον εαυτό.
  • Ο Webb υπογράφει τη σύνθεση και τους στίχους του ατμοσφαιρικού, μελωδικού τραγουδιού.

Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ένας νέος urban καλλιτέχνης συστήνεται στο κοινό. Ο Webb, ένας ταλαντούχος και πολλά υποσχόμενος καλλιτέχνης της νεότερης γενιάς, κάνει το δισκογραφικό του ντεμπούτο με το τραγούδι «Πώς σε λένε;». Πιστή στο να παρουσιάζει στο κοινό νέους καλλιτέχνες και να συμβάλλει στη μουσική τους εξέλιξη, η Panik Records συστήνει τον Webb.

https://www.instagram.com/webb.rar/
https://www.instagram.com/webb.rar/

Ο Webb είναι το μουσικό project του 22χρονου Ιάσονα, που κινείται γύρω από την αναζήτηση της αληθινής εκδοχής σε μια εποχή εικόνων, φίλτρων και ψηφιακών ταυτοτήτων. Μέσα από τη μουσική και την οπτική του ταυτότητα, εξερευνά τον έρωτα, την επιθυμία, την απώλεια και τον εαυτό του, θέτοντας στο επίκεντρο όχι τις απαντήσεις, αλλά τις ερωτήσεις.

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Το «Πώς σε λένε;» είναι ένα ατμοσφαιρικό και μελωδικό τραγούδι με urban στοιχεία, με τον Webb να δείχνει την πολυδιάστατη καλλιτεχνική του φύση αφού υπογράφει τη σύνθεση και τους στίχους, ενώ η παραγωγή ανήκει στους Whyusoicy και AchProdd.

Βρείτε το «Πώς σε λένε;» στις streaming υπηρεσίες: https://bfan.link/pws-se-lene

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Panik Records Webb
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