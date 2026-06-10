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Μουσικά Νέα 10.06.2026

Ιστορικό τετ-α-τετ: Ο Πάπας Λέων ΙΔ’ υποδέχτηκε τον Bad Bunny στη Μαδρίτη

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Μια αναπάντεχη συνάντηση κορυφής στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» ανάμεσα στον Πάπα Λέοντα ΙΔ' και τον Latin star Bad Bunny
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Ο Πάπας Λέων ΙΔ' συναντήθηκε ιδιωτικά με τον Bad Bunny στη Μαδρίτη.
  • Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο στάδιο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» στις 8 Ιουνίου.
  • Η πρωτοβουλία για τη συνάντηση προήλθε από τους εκπροσώπους του Bad Bunny.
  • Ο Bad Bunny βρισκόταν στη Μαδρίτη για συναυλίες της παγκόσμιας περιοδείας του.

Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια συνάντηση που προκάλεσε έκπληξη και έντονο ενδιαφέρον σε διεθνές επίπεδο πραγματοποιήθηκε στη Μαδρίτη. Όπως μετέδωσε αποκλειστικά ο ισπανικός δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας RTVE και επιβεβαίωσε αργότερα το Βατικανό, ο Πάπας Λέων ΙΔ’ είχε μια ιδιωτική συνάντηση με τον Πορτορικανό σούπερ σταρ, Bad Bunny, το απόγευμα της Δευτέρας, 8 Ιουνίου.

bad_bunny
https://www.instagram.com/zara/?hl=el

Η συνάντηση έλαβε χώρα στο στάδιο «Σαντιάγο Μπερναμπέου», όπου ο Ποντίφικας πραγματοποίησε μια σειρά από ιδιωτικές επαφές μετά την ογκώδη συγκέντρωση που προηγήθηκε με την τοπική εκκλησιαστική κοινότητα. Οι φήμες για ένα πιθανό «ραντεβού» μεταξύ του θρησκευτικού ηγέτη και του παγκόσμιου icon της latin μουσικής είχαν φουντώσει τις τελευταίες ημέρες, καθώς και οι δύο βρίσκονταν στη Μαδρίτη για διαφορετικούς, αλλά εξίσου σημαντικούς λόγους.

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Το παρασκήνιο της προσέγγισης

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του RTVE, η πρωτοβουλία για τη συνάντηση ανήκε στους εκπροσώπους του Bad Bunny, οι οποίοι είχαν έρθει σε επαφή με την Ισπανική Επισκοπική Διάσκεψη αρκετές εβδομάδες νωρίτερα. Μάλιστα, υπήρξε αρχικά η ιδέα ο τραγουδιστής να συμμετάσχει στη μεγάλη λαϊκή συγκέντρωση στην Plaza de Cibeles, παρουσία εκατομμυρίων πιστών, ένα σενάριο το οποίο τελικά δεν ευοδώθηκε.

Ο Πάπας Λέων σε επίσημη εμφάνιση, με αφορμή την αποκάλυψη των αγαπημένων του ταινιών.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Bad Bunny, ο οποίος βρίσκεται στη Μαδρίτη από τα τέλη Μαΐου για τη σειρά των 10 συναυλιών του στο πλαίσιο της περιοδείας «Debí Tirar Más Fotos World Tour», εκμεταλλεύτηκε μια ημέρα ανάπαυλας για να βρεθεί με τον Πάπα. Όπως αναφέρεται, ο καλλιτέχνης συνοδευόταν από μέλη της οικογένειάς του και στενούς συνεργάτες, ενώ κατά τη διάρκεια της ιδιωτικής ακρόασης τραβήχτηκαν και αναμνηστικές φωτογραφίες με κινητά τηλέφωνα, αν και μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα κανένα επίσημο στιγμιότυπο από το Βατικανό.

Ο Bad Bunny στέκεται πάνω σε ένα φορτηγό κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στο Super Bowl, πλαισιωμένος από χορευτές.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μια συνάντηση εν μέσω περιοδείας

Η παρουσία του Πάπα Λέοντα ΙΔ’ στη Μαδρίτη ολοκλήρωσε μια σειρά από επίσημες επισκέψεις, ενώ ο Bad Bunny ετοιμάζεται να επιστρέψει στη σκηνή στις 10, 11, 14 και 15 Ιουνίου, για να ολοκληρώσει τις προγραμματισμένες εμφανίσεις του στην ισπανική πρωτεύουσα. Η συνάντηση αυτή, αν και αιφνιδιαστική, υπογραμμίζει τη διαρκή αλληλεπίδραση του Ποντίφικα με προσωπικότητες από διαφορετικούς χώρους της σύγχρονης κουλτούρας, προκαλώντας πληθώρα σχολίων στα social media και τον διεθνή τύπο.

 

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Bad Bunny Πάπας Λέων
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