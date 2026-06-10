Εθνικό Θέατρο: Ανοιχτή πρόσκληση σε νέους συγγραφείς – OPEN CALL

Πρόσκληση του Εθνικού Θεάτρου σε θεατρικούς/ές συγγραφείς για τη συμμετοχή τους σε συλλογικό έργο στην Πειραματική Σκηνή την περίοδο 2026-2027 Καταληκτική προθεσμία υποβολής προτάσεων: 28 Αυγούστου 2026

Με μια ματιά Το Εθνικό Θέατρο καλεί Έλληνες θεατρικούς συγγραφείς να υποβάλουν προτάσεις για νέο έργο.

Δύο συγγραφείς θα επιλεγούν για να συνεργαστούν σε ένα πολυσυλλεκτικό έργο για την Πειραματική Σκηνή.

Οι υποψήφιοι πρέπει να στείλουν βιογραφικό και μια πρωτότυπη σκηνή 500 λέξεων με θέμα «Δοξασίες και Αρχέτυπα».

Η προθεσμία υποβολής προτάσεων είναι 28 Αυγούστου 2026, με αποστολή μόνο ηλεκτρονικά. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το Εθνικό Θέατρο, σε συνέχεια της ανακοίνωσης του Καλλιτεχνικού Προγράμματος 2026-27, τον περασμένο Μάιο, προσκαλεί θεατρικούς/ές συγγραφείς/δραματουργούς, που γράφουν στην ελληνική γλώσσα να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη συμμετοχή στη συγγραφή νέου έργου, που θα παρουσιαστεί σε σκηνοθεσία των Ελένης Βλάχου και Ελένης Τσιμπρικίδου, στην Πειραματική Σκηνή την περίοδο 2026 – 2027 (Β’ περίοδος).

Η Πειραματική Σκηνή την ερχόμενη θεατρική περίοδο στρέφεται στη συλλογική καλλιτεχνική δημιουργία. Στο πλαίσιο αυτού του εγχειρήματος, τη δεύτερη περίοδο, διευρύνει τους τρόπους συνάντησης διαφορετικών φωνών μέσα σε ένα κοινό θεατρικό εγχείρημα και συγκεκριμένα, προκρίνει τη συνεργασία θεατρικών συγγραφέων με στόχο τη δημιουργία ενός πολυσυλλεκτικού έργου.

Από την πρόσκληση θα επιλεγούν δύο συγγραφείς με στόχο να συνεργαστούν και να γράψουν από κοινού ένα νέο θεατρικό κείμενο, υπό τον συντονισμό της συνυπεύθυνης της Πειραματικής Σκηνής Νεφέλης Μαϊστράλη, με προεπιλεγμένο θέμα και συγκεκριμένες προδιαγραφές, οι οποίες θα ανακοινωθούν στους/στις επιλεχθέντες/είσες.

Οι/-τα ενδιαφερόμενοι-ες/-α καλούνται να καταθέσουν φάκελο πρότασης, ο οποίος θα πρέπει να περιέχει:

1) Βιογραφικό σημείωμα εστιασμένο στο συγγραφικό τους έργο

2) Μια σκηνή ενδεικτική της γραφής τους με θέμα «Δοξασίες και Αρχέτυπα». Η σκηνή θα πρέπει να είναι πρωτότυπη (να μην έχει δημοσιευθεί ή παρουσιαστεί στο παρελθόν), να μην είναι μονόλογος, να προορίζεται για δυο έως έξι πρόσωπα και η έκτασή της να μην ξεπερνάει τις 500 λέξεις αυστηρά (παραπάνω λέξεις θα καθιστούν άκυρη την πρόταση).

Καταληκτική προθεσμία υποβολής προτάσεων: 28 Αυγούστου 2026

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

· Οι προτάσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στο [email protected] με την ένδειξη ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ.

· Όλα τα απαιτούμενα αρχεία πρέπει να επισυναφθούν σε ένα email.

· Όλες οι έγκυρα κατατεθειμένες προτάσεις λαμβάνουν ηλεκτρονικά αριθμό πρωτοκόλλου.

Κάθε δημιουργός μπορεί να υποβάλει μόνο μία πρόταση. Το υλικό που υποβάλλεται δεν επιστρέφεται, παραμένει δε για επεξεργασία στο πλαίσιο και για τις ανάγκες και μόνον της παρούσας πρόσκλησης.

· Το Εθνικό Θέατρο δεσμεύεται ότι δεν θα διανείμει ή κοινοποιήσει το υλικό της πρότασης προς οποιονδήποτε τρίτο τηρώντας τη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

· Όσες/οι/α υποβάλουν προτάσεις θα ενημερωθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) για την αποδοχή ή μη της πρότασής τους, μετά την ολοκλήρωση αξιολόγησής τους.

Για διευκρινίσεις ή ερωτήσεις μπορείτε να απευθύνεστε στα: [email protected] και [email protected]

Το Εθνικό Θέατρο επιχορηγείται από το Υπουργείο Πολιτισμού