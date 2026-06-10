16ο Off-Off Athens Theatre Festival: Οι παραστάσεις της 4ης εβδομάδας στο Επί Κολωνώ

Το 16ο OFF-OFF ATHENS THEATRE FESTIVAL συνεχίζεται δυναμικά προσφέροντας στο κοινό την ευκαιρία να γνωρίζει νέους δημιουργούς, σύγχρονα έργα και ξεχωριστές παραστάσεις!

Με μια ματιά Το 16ο Off-Off Athens Theatre Festival ολοκληρώνεται στις 23 Ιουνίου, παρουσιάζοντας νέους καλλιτέχνες.

Η 4η εβδομάδα περιλαμβάνει παραστάσεις όπως «Το ενοχικό μου στήθος» και «Το μπουκάλι ή πως να σώσεις την καρδιά σου».

Άλλες παραστάσεις της τελευταίας εβδομάδας είναι οι «Γέννηση σύλληψη θάνατος», «Μια χούφτα χώμα» και «Vindicta».

Οι παραστάσεις διαρκούν έως 60 λεπτά, με εισιτήρια από 9€. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το 16ο OFF–OFF ATHENS THEATRE FESTIVAL ρίχνει αυλαία στις 23 Ιουνίου δίνοντας στο κοινό την ευκαιρία -και κατά τη διάρκεια της 4ης εβδομάδας του προγράμματός του- να παρακολουθήσει νέους, ανεξάρτητους καλλιτέχνες από ένα ευρύ θεατρικό φάσμα.

Έτσι λοιπόν, κατά την 4η και τελευταία εβδομάδα του Φεστιβάλ, θα έχουμε τη χαρά να παρακολουθήσουμε την παράσταση «Το ενοχικό μου στήθος» από την ομάδα Διά Κάπα, την παράσταση «Το μπουκάλι ή πως να σώσεις την καρδιά σου» από την ομάδα Ο Αστερισμός του Κύκνου, την παράσταση «Γέννηση σύλληψη θάνατος» από τον Ανδρέα Μελλή. Το φετινό Off-Off Athens Theatre Festival θα κλείσουν οι παραστάσεις «Μια χούφτα χώμα» και «Vindicta» από τις ομάδες Per.Άσμα και Κουίντα και Κάτι, αντίστοιχα!

Για αγορά εισιτηρίων https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/festival/off-off-athens-theater-festival-2026/

Διάρκεια Φεστιβάλ: Από 25 Μαΐου έως 23 Ιουνίου 2026

Τόπος: Κεντρική Σκηνή του Επί Κολωνώ (Ναυπλίου 12 & Λένορμαν 94, Κολωνός, Αθήνα)

Διάρκεια Παραστάσεων: Οι παραστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 60 λεπτά

Εισιτήρια: Γενική είσοδος: 9€. Eισιτήριo ημέρας 2 παραστάσεων 15€

Κάρτα για 10 παραστάσεις: 50€

Ώρα έναρξης: Καθημερινά στις 20:15 για την πρώτη παράσταση και στις 22:00 για τη δεύτερη παράσταση.

Doors Open at: 19:00

Το μπαρ και η αυλή του θεάτρου είναι ανοιχτά καθημερινά από τις 19.00 ως αργά το βράδυ.

Ακολουθούν περισσότερες πληροφορίες για τις παραστάσεις της 4ης εβδομάδας:

Ομάδα 19η

Τρίτη 16 Ιουνίου στις 20:15 & Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 22:00

«Το ενοχικό μου στήθος»

Δύο γυναίκες. Ένα σώμα που αρρωσταίνει και μια σχέση που αποκαλύπτεται γίνονται η αφορμή να ανοίξουν σιωπές: ζήλια, ενοχή, μια προδοσία. Σκιές που σημάδεψαν και τις δύο ζωές. Οι δύο γυναίκες διασχίζουν μνήμη, σώμα και αλήθεια. Δέκα χρόνια μετά, ο κύκλος μοιάζει να κλείνει. Μπορεί το σώμα να συγχωρήσει όσα η ψυχή δεν πρόλαβε να πει;

Η ταυτότητα της παράστασης:

Θεατρική ομάδα: Διά Κάπα

Συγγραφέας: Αγγελική Σπανού

Σκηνοθεσία/Δραματουργική επεξεργασία: Παναγιώτης Τζαφέρης

Σκηνογραφία/Ενδυματολογία: Διά Κάπα

Φωτισμοί: Πάνος Κουκουρουβλής

Ηχοτοπίο: Χρήστος Βέργος

Σχεδιασμός αφίσας: Αλέκος Πέννας

Φωτογραφίες: Χρήστος Βέργος

Trailer/Βίντεο παράστασης: Γεωργία Ψωμιάδη

Ερμηνεύουν: Διαμάντω Βέργου, Κάτια Βλάχου

Δείτε το trailer της παράστασης: https://youtu.be/JJNpxvB8uCw

Διάρκεια: 55 λεπτά

Ομάδα 20η

Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 20:15 & Πέμπτη 18 Ιουνίου στις 22:00

«Το μπουκάλι ή πως να σώσεις την καρδιά σου»

Μια αλληγορία για την απώλεια και την αποδοχή. Όταν ένα κορίτσι αποχωρίζεται τον παππού του, κλειδώνει την καρδιά του σε ένα μπουκάλι για να μην πονάει. Η παράσταση συνδυάζει το βαθύ συναίσθημα με το σωματικό θέατρο: τα ζώα της ζούγκλας ζωντανεύουν μέσα από την τεχνική animal movement, ενώ εναέρια ακροβατικά πανιά δημιουργούν μια ονειρική ατμόσφαιρα.

Η ταυτότητα της παράστασης:

Θεατρική ομάδα: Ο Αστερισμός του Κύκνου

Συγγραφέας: Αναστασία Ρούτση

Σκηνοθεσία: Αναστασία Ρούτση

Δραματουργία: Αναστασία Ρούτση, Αλέξανδρος Σουβατζόγλου

Σκηνογραφία/Ενδυματολογία: Αναστασία Ρούτση, Αλέξανδρος Σουβατζόγλου

Φωτισμοί: Ιωσήφ Τοπαλιάν

Μουσική σύνθεση και επιμέλεια: Αναστασία Ρούτση, Αλέξανδρος Σουβατζόγλου

Κίνηση: Ειρήνη Κολυδά

Βοηθός σκηνοθέτη: Αλέξανδρος Σουβατζόγλου

Φωτογραφίες: Κυριακή Λυκουρέση

Ερμηνεύουν: Ειρήνη Κολυδά, Αναστασία Ρούτση, Πηνελόπη Σκαλκώτου, Αλέξανδρος Σουβατζόγλου

Δείτε το trailer της παράστασης: https://youtu.be/9rpuoFeMmCc

Διάρκεια παράστασης: 60 λεπτά

Ομάδα 21η

Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 20:15 & Σάββατο 20 Ιουνίου στις 22:00

«Γέννηση σύλληψη θάνατος»

Η σκηνή μετατρέπεται σε ζωντανό σύμβολο, καθώς αρχέτυπες μορφές και μεταβαλλόμενες ταυτότητες αποκαλύπτουν τις συγκρούσεις μεταξύ μοίρας και ελεύθερης βούλησης, εντός του αέναου κύκλου Γέννησης, Σύλληψης και Θανάτου. Μια σωματική performance που προσκαλεί τον θεατή σε μια βιωματική εμπειρία και σε έναν προσωπικό αναστοχασμό πάνω στον κύκλο της ζωής, όπου η επιθυμία συγκρούεται με το αναπόφευκτο και οι ταυτοτικοί ρόλοι παραμένουν ρευστοί.

Η ταυτότητα της παράστασης:

Σύλληψη/Σκηνοθεσία: Ανδρέας Μέλλης

Φωτιστικός Σχεδιασμός: Ναυσικά Χριστοδουλάκου

Ηχητικός Σχεδιασμός/Μουσικός επί Σκηνής: Μιχάλης Λατουσάκης

Φωτογραφίες: Κωνσταντίνος Μέλλης

Βίντεο: Δημήτρης Μαόφης (Baobab Production)

Ερμηνεύουν: Ελένη Καλοκαιρινού, Νιόβη Παμφίλη, Νίκος Παππάς, Μανώλης Παπαϊωάννου, Αγάπη Περδετζόγλου

Δείτε το trailer της παράστασης: https://youtu.be/jqio_jM1uU0

Διάρκεια παράστασης: 45 λεπτά

Ομάδα 22η

Σάββατο 20 Ιουνίου στις 20:15 & Κυριακή 21 Ιουνίου στις 22:00

«Μια χούφτα χώμα»

Η ιστορία της Λίλυ Αλ Τόμπα απ’τη Συρία με καταγωγή απ’την Παλαιστίνη περνάει μέσα απ’την προσωπική ζωή μιας προνομιούχας οικογένειας κατά την περίοδο του πολέμου, στον αποχωρισμό και την προσφυγιά στην Ελλάδα. Ένας αποτυχημένος γάμος, ο χαμός του πατέρα, το ταξίδι προς την ελευθερία και την ελπίδα, δημιουργούν συναισθήματα και εικόνες που αφορούν στα κοινωνικά και πολιτισμικά θέματα που συναντούμε καθημερινά σε όποια χώρα και αν ζούμε.

Η ταυτότητα της παράστασης:

Θεατρική ομάδα: Per.Άσμα

Συγγραφέας: Άντζελα Σπυροπούλου

Σκηνοθεσία: Άντζελα Σπυροπούλου

Σχεδιασμός αφίσας: Μαρία Γεροντιδάκη

Φωτογραφίες: Μαρία Γεροντιδάκη

Ερμηνεύουν: Βίκυ Παπαχρήστου, Άντζελα Σπυροπούλου

Δείτε το trailer της παράστασης: https://youtu.be/TxBlgXePj2Y

Διάρκεια παράστασης: 50 λεπτά

Ομάδα 23η

Κυριακή 21 Ιουνίου στις 20:15 & Τρίτη 23 Ιουνίου στις 20:00

«Vindicta»

Έξι άγνωστοι μεταξύ τους άνθρωποι δέχονται μια πρόσκληση για ένα κλειστό, θεματικό, Βικτωριανό Goth, πάρτυ. Από τις πρώτες κιόλας στιγμές γίνεται σαφές πως δεν πρόκειται για μια αθώα κοινωνική συνάντηση. Οι καλεσμένοι βρίσκονται παγιδευμένοι στο σπίτι του οικοδεσπότη, ο οποίος τους κάλεσε με έναν και μόνο σκοπό: να εκδικηθεί για πληγές που του προκάλεσαν στο παρελθόν. Καθώς οι κατηγορίες αποκαλύπτονται, οι χαρακτήρες αναγκάζονται να αντιμετωπίσουν τις κατηγορίες που τους αναλογούν. Οι μάσκες πέφτουν, οι ισορροπίες διαλύονται και η έννοια της ενοχής, της ευθύνης και της συγχώρεσης έρχεται στο προσκήνιο. Το ερώτημα δεν είναι πια ποιος φταίει, αλλά αν μπορεί κανείς να αντέξει την αλήθεια του.

Η ταυτότητα της παράστασης:

Θεατρική ομάδα: Κουίντα και κάτι

Συγγραφέας: Γιάννης Σαββίδης

Σκηνοθεσία: Γιάννης Σαββίδης

Δραματουργία: Γιάννης Σαββίδης

Σκηνογραφία και ενδυματολογία: Κλαούντια Τσιόχον

Φωτισμοί: Γιάννης Σαββίδης

Σχεδιασμός αφίσας: Αντιγόνη Λειβάδη

Φωτογραφίες: Ioannis Makro, Αθανασία Βασιλείου

Βιντεοσκόπηση, σκηνοθεσία και μοντάζ τρέιλερ: Ioannis Makro

Ερμηνεύουν: Αντιγόνη Λειβάδη, Γιάννης Σαββίδης, Φρόσω Τσίκκη, Κλαούντια Τσιόχον, Μελίνα Κουλούρη, Νάσια Δημητροπούλου, Τζωρτζίνα Μπουλταδάκη

Δείτε το trailer της παράστασης: https://youtu.be/RTcoVqkc9i0

Διάρκεια παράστασης: 60 λεπτά

Το πρόγραμμα των παραστάσεων μπορείτε να το βρείτε και στο ανανεωμένο website του Επί Κολωνώ

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