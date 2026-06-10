Γιατί όλοι μιλούν για το νέο άρωμα «Cloudar» του Drake;

Το Cloudar, το νέο hot perfume του Drake είναι ένα αβίαστο, φρέσκο άρωμα εμπνευσμένο από την μπρουταλιστική αρχιτεκτονική

Με μια ματιά Ο Drake λανσάρει το νέο του άρωμα Cloudar Eau de Parfum μέσω της εταιρείας του Better World Fragrance House.

Το άρωμα, που δημιουργήθηκε με τον αρωματοποιό Michael Carby, έχει φρουτώδεις, λουλουδένιες και θερμές νότες.

Το μπουκάλι του Cloudar έχει σφαιρική μορφή, εμπνευσμένη από την μπρουταλιστική αρχιτεκτονική.

Το Cloudar διατίθεται σε τρία μεγέθη, με τιμές από 35 έως 141 ευρώ, και κυκλοφορεί παράλληλα με νέα μουσικά άλμπουμ του Drake. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Drake κάνει ξανά αισθητή την παρουσία του στον χώρο της ομορφιάς, λανσάροντας το νέο του άρωμα, Cloudar Eau de Parfum, μέσω του brand του, Better World Fragrance House. Το άρωμα, το οποίο είναι ήδη διαθέσιμο στα καταστήματα Ulta Beauty, έχει γίνει ανάρπαστο, με τη ζήτηση να ξεπερνά κάθε προσδοκία, αναδεικνύοντάς το σε ένα από τα πιο «hot» προϊόντα της σεζόν.

Πρόκειται για το δεύτερο άρωμα του καλλιτέχνη μετά το επιτυχημένο «Summer Mink». Το Cloudar είναι σχεδιασμένο για να προσφέρει μια αίσθηση άμεσης αλλαγής στην ατμόσφαιρα, περιγραφόμενο ως μια στιγμή σύνδεσης ανάμεσα σε δύο ανθρώπους, όπου η προσοχή οξύνεται και ο χρόνος μοιάζει να σταματά.

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Η οσφρητική υπογραφή του Cloudar

Το άρωμα δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τον καταξιωμένο αρωματοποιό Michael Carby και χαρακτηρίζεται από μια ελαφριά, φρουτώδη και λουλουδένια σύνθεση με θερμές βάσεις που του προσδίδουν πολυπλοκότητα:

Νότες κορυφής: Κρυσταλλικό τζίντζερ, αφρώδες μανταρίνι και αχλάδι Nashi, που προσφέρουν μια φρέσκια και πικάντικη εισαγωγή.

Νότες καρδιάς: Φασκόμηλο, γιασεμί sambac και κρίνος της κοιλάδας, που χαρίζουν έναν βοτανικό και λουλουδένιο χαρακτήρα.

Νότες βάσης: Tonka bean, vetiver από την Αϊτή και κέδρος, που προσφέρουν γήινη ζεστασιά και διάρκεια.

Σύμφωνα με τον Matte Babel, συνιδρυτή του brand, το Cloudar δημιουργήθηκε για να είναι «αβίαστο, φρέσκο και ελαφρύ», καθιστώντας το ιδανικό για καθημερινή χρήση, από το πρωί μέχρι το βράδυ.

Design και διαθεσιμότητα

Το μπουκάλι του Cloudar αποτελεί από μόνο του ένα έργο τέχνης, με τη σφαιρική του μορφή να αντλεί έμπνευση από την μπρουταλιστική αρχιτεκτονική των Ernő Goldfinger και Marcel Breuer. Η αντίθεση ανάμεσα στην αυστηρή, γωνιώδη βάση και το απαλό, στρογγυλό μπουκάλι δημιουργεί ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Το άρωμα διατίθεται σε τρία μεγέθη, καλύπτοντας κάθε ανάγκη: το μεγάλο μπουκάλι των 100ml κοστίζει περίπου 141 ευρώ, η συσκευασία των 30ml διατίθεται στα 80 ευρώ, ενώ το travel-size των 10ml κοστίζει περίπου 35 ευρώ.

Παράλληλα με τη μουσική

Η κυκλοφορία του αρώματος συμπίπτει με μια ιδιαίτερα παραγωγική περίοδο για τον Drake, ο οποίος τον περασμένο Μάιο κυκλοφόρησε το άλμπουμ του με τίτλο «Iceman». Το project 14 κομματιών συνοδεύτηκε από δύο ακόμα άλμπουμ, τα «Habibti» και «Maid of Honour», με τη συμμετοχή μεγάλων ονομάτων της σκηνής όπως οι Future, 21 Savage, Central Cee και PartyNextDoor.