Η Madonna υπογράφει το πιο stylish «KIKO Show» της χρονιάς!

Η «βασίλισσα της pop» ενώνει τις δυνάμεις της με τον κόσμο της ομορφιάς! Η Madonna ανακοινώθηκε επίσημα ως η νέα παγκόσμια πρέσβειρα της KIKO Milano, σηματοδοτώντας μια νέα, δυναμική εποχή για το ιταλικό beauty brand, το οποίο επεκτείνει πλέον δυναμικά την παρουσία του στην αμερικανική αγορά.

Η συνεργασία εγκαινιάζεται με την καμπάνια υπό τον τίτλο «The KIKO Show», μια παραγωγή που παντρεύει την ιταλική φινέτσα με το αστείρευτο coolness της Madonna. Η καμπάνια δεν περιορίζεται μόνο στην εντυπωσιακή εικόνα της star, αλλά δίνει έμφαση και στο μουσικό κομμάτι, προσφέροντας στους θαυμαστές της μια αποκλειστική έκπληξη.

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Συγκεκριμένα, το διαφημιστικό σποτ συνοδεύεται από ένα exclusive remix του κομματιού «Bring Your Love», σε παραγωγή του στενού συνεργάτη της Madonna εδώ και χρόνια, Stuart Price. Η επιλογή αυτή προσδίδει στην καμπάνια τον απαραίτητο ηλεκτρισμό και την ενέργεια που χαρακτηρίζει κάθε project της καλλιτέχνιδας.

Η επιλογή της Madonna ως κεντρικό πρόσωπο δεν είναι τυχαία. Η KIKO Milano στοχεύει στην περαιτέρω εδραίωσή της στις ΗΠΑ και η συνεργασία με ένα παγκόσμιο είδωλο που επηρεάζει τις τάσεις εδώ και δεκαετίες αποτελεί την ιδανική στρατηγική κίνηση. Με αυτόν τον τρόπο, το brand συνδυάζει την ιταλική του κληρονομιά με την παγκόσμια εμβέλεια της pop star, υποσχόμενο να φέρει αέρα ανανέωσης στα ράφια των beauty lovers.

Η Madonna, η οποία διαχρονικά πειραματίζεται με το στυλ και το μακιγιάζ της, φαίνεται να αποτελεί το «πρόσωπο» που μπορεί να εκπροσωπήσει με τον καλύτερο τρόπο το vision της KIKO: την έκφραση της αυτοπεποίθησης και της προσωπικής αισθητικής χωρίς όρια.