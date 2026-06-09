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Beauty 09.06.2026

Olivia Rodrigo: Το απλό 90’s αξεσουάρ που απογειώνει το στυλ της

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Η απλή μεταλλική φουρκέτα γίνεται το πιο hot minimal αξεσουάρ της σεζόν, θυμίζοντάς μας ότι το στυλ κρύβεται στις πιο μικρές λεπτομέρειες
Μαρία Χατζηγιάννη

Υπάρχουν τάσεις στον κόσμο της ομορφιάς που κάνουν αισθητή την παρουσία τους με έντονο τρόπο και άλλες που επιστρέφουν αθόρυβα, κατακτώντας το στυλ μας σχεδόν χωρίς να το αντιληφθούμε. Η μεταλλική φουρκέτα, αυτό το ταπεινό αξεσουάρ που καθόρισε την εφηβεία πολλών από εμάς τη δεκαετία του ‘90, πραγματοποιεί σήμερα μια δυναμική και απρόσμενη επανεμφάνιση, θυμίζοντάς μας πως η ουσία του στυλ κρύβεται συχνά στις πιο λιτές λεπτομέρειες.

Η Olivia Rodrigo ποζάρει με γαλάζιο φόρεμα σε ορεινό τοπίο.
Η Olivia Rodrigo σε μια αέρινη στιγμή με φόντο τον καταγάλανο ουρανό.

Η Olivia Rodrigo, η τραγουδίστρια που αποτελεί αδιαμφισβήτητο fashion icon για τη νέα γενιά, υιοθέτησε πρόσφατα αυτό το look κατά την επίσκεψή της στο Λονδίνο, συνδυάζοντας ένα ιδιαίτερο vintage-inspired ντύσιμο. Με τα μαλλιά της χωρισμένα στο πλάι, η χρήση μιας απλής μεταλλικής φουρκέτας για να συγκρατήσει μια τούφα προς τα πίσω ήταν αρκετή για να δημιουργήσει ένα αβίαστα cool αποτέλεσμα, αποδεικνύοντας ότι η αναζήτηση της κομψότητας δεν απαιτεί πάντα πολύπλοκα χτενίσματα.

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Το νέο πρόσωπο του minimal hair styling

Η επάνοδος της φουρκέτας στο καθημερινό μας styling έρχεται ως μια απάντηση στην ανάγκη για λιγότερη προσπάθεια και περισσότερη αυθεντικότητα. Σε μια εποχή όπου το Instagram γεμίζει με περίτεχνα clips και υπερβολικά αξεσουάρ, η επιλογή ενός τόσο απλού αντικειμένου προσφέρει μια ανάσα φρεσκάδας και μια vintage διάθεση που ταιριάζει σε κάθε τύπο μαλλιών. Το συγκεκριμένο αξεσουάρ δεν λειτουργεί απλώς ως μέσο συγκράτησης των μαλλιών, αλλά ως μια στυλιστική δήλωση που αναδεικνύει την ομορφιά μέσα από τον μινιμαλισμό, κάνοντας κάθε εμφάνιση να φαίνεται προσεγμένη χωρίς κόπο.

Η τάση αυτή υπενθυμίζει σε όλους μας πως το στυλ είναι ένας κύκλος που ανακυκλώνει ό,τι πιο αγνό και λειτουργικό έχουμε αφήσει στο παρελθόν. Είτε πρόκειται για τη διαχείριση μιας ενοχλητικής αφέλειας είτε για την προσθήκη μιας μικρής, φωτεινής λεπτομέρειας σε ένα βραδινό look, η μεταλλική φουρκέτα αναδεικνύεται στο απόλυτο «must-have» της σεζόν. Με την Olivia Rodrigo να ανοίγει τον δρόμο, το αξεσουάρ αυτό γίνεται το παράδειγμα για το πώς μπορούμε να αγκαλιάσουμε το παρελθόν με μια σύγχρονη ματιά, αποδεικνύοντας ότι μερικές φορές, η πιο μικρή κίνηση είναι και η πιο σημαντική για μια ολοκληρωμένη εμφάνιση.

 

 

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beauty Olivia Rodrigo μαλλιά
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