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Life 09.06.2026

Κέικ με βερίκοκα και γιαούρτι – Το πιο αφράτο καλοκαιρινό γλυκό με άρωμα φρούτων

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Τα ζουμερά βερίκοκα της εποχής συναντούν το γιαούρτι και δημιουργούν ένα αφράτο cake που μοσχοβολά καλοκαίρι σε κάθε μπουκιά
Πόπη Βασιλείου

Τα βερίκοκα έχουν την τιμητική τους το καλοκαίρι και αποτελούν ένα από τα πιο αγαπημένα φρούτα του καλοκαιριού. Ζουμερά, αρωματικά και γεμάτα γεύση, μπορούν να πρωταγωνιστήσουν σε δεκάδες γλυκές δημιουργίες.

Ένα αφράτο κέικ χωρίς βούτυρο, πασπαλισμένο με ζάχαρη άχνη και αμύγδαλα, σερβιρισμένο σε γυάλινη βάση.
Πηγή: Unsplash

Αν θέλεις να αξιοποιήσεις τα φρέσκα βερίκοκα της εποχής με έναν εύκολο και απολαυστικό τρόπο, αυτό το κέικ με βερίκοκα και γιαούρτι είναι η ιδανική επιλογή. Αφράτο, αρωματικό και με ένα δροσερό γλάσο πορτοκαλιού, είναι το γλυκό που ταιριάζει τέλεια στον καφέ, το πρωινό ή το απογευματινό σου κέρασμα.

Πώς να φτιάξεις την πιο δροσερή σπιτική φραουλάδα με λίγα υλικά

Υλικά

Για το κέικ

  • 200 γρ. βερίκοκα
  • 200 γρ. ζάχαρη
  • 5 αυγά
  • 120 γρ. γιαούρτι
  • 270 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις
  • 15 γρ. baking powder
  • 200 γρ. βούτυρο, λιωμένο
  • Φρέσκα βερίκοκα κομμένα σε κομμάτια

Για το γλάσο

  • 25 γρ. χυμό πορτοκαλιού
  • 140 γρ. άχνη ζάχαρη
  • Ξύσμα από 1 πορτοκάλι
Πηγή: Pexels
Πηγή: Pexels

Εκτέλεση

  1. Προθερμαίνεις τον φούρνο στους 170°C και βουτυρώνεις καλά μία φόρμα για cake.
  2. Σε ένα μεγάλο μπολ χτυπάς τα αυγά με τη ζάχαρη μέχρι να δημιουργηθεί ένα αφράτο και ανοιχτόχρωμο μείγμα.
  3. Προσθέτεις το γιαούρτι και το λιωμένο βούτυρο, συνεχίζοντας το ανακάτεμα μέχρι να ομογενοποιηθούν τα υλικά.
  4. Κοσκινίζεις το αλεύρι μαζί με το baking powder και τα προσθέτεις σταδιακά στο μείγμα.
  5. Κόβεις τα βερίκοκα σε μικρά κομμάτια και τα ενσωματώνεις απαλά στο μείγμα.
  6. Μεταφέρεις το μείγμα στη φόρμα και τοποθετείς στην επιφάνεια επιπλέον κομμάτια φρέσκου βερίκοκου.
  7. Ψήνεις για περίπου 50-60 λεπτά ή μέχρι ένα μαχαίρι που θα βυθίσεις στο κέντρο να βγαίνει καθαρό.
  8. Αφήνεις το cake να κρυώσει εντελώς πριν το ξεφορμάρεις.
Χέρια κόβουν αλμυρό cake με 5 υλικά σε ξύλο κοπής, έτοιμο για σερβίρισμα.
Πηγή: pexels.com

Για το γλάσο

  1. Σε ένα μπολ ανακατεύεις την άχνη ζάχαρη με τον χυμό πορτοκαλιού.
  2. Προσθέτεις το ξύσμα πορτοκαλιού και ανακατεύεις μέχρι να δημιουργηθεί ένα λείο γλάσο.
  3. Περιχύνεις το κρύο cake και αφήνεις λίγα λεπτά να σταθεροποιηθεί.
Μια φέτα αφράτο κέικ χωρίς βούτυρο με γλάσο σε ένα πιάτο, ιδανικό για ένα εύκολο γλυκό.
Πηγή: Unsplash

Το μυστικό της συνταγής

Το γιαούρτι χαρίζει έξτρα υγρασία και αφράτη υφή στο cake, ενώ τα βερίκοκα λιώνουν ελαφρώς κατά το ψήσιμο, προσφέροντας φυσική γλυκύτητα και φρουτένιο άρωμα σε κάθε μπουκιά.

Ποικιλία από φρέσκα καλοκαιρινά φρούτα τοποθετημένα σε μπολ για σωστή αποθήκευση και διατήρηση.
https://www.pexels.com/

Αν αναζητάς ένα εύκολο, εποχικό και εντυπωσιακό γλυκό, αυτό το cake με βερίκοκα και γιαούρτι αξίζει σίγουρα μια θέση στη λίστα σου. Η ισορροπία ανάμεσα στη γλυκύτητα των φρούτων, τη δροσιά του γιαουρτιού και το αρωματικό γλάσο πορτοκαλιού δημιουργεί ένα αποτέλεσμα που δύσκολα θα μείνει για πολύ στο τραπέζι. Ένα κομμάτι αρκεί για να καταλάβεις γιατί τα βερίκοκα είναι οι πρωταγωνιστές του καλοκαιριού.

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Βερίκοκο Καλοκαίρι 2026 κέικ συνταγή
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