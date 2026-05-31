Το παγωτό της μαμάς που θυμίζει παιδικά καλοκαίρια – Μόνο με 2 υλικά

Αν έχεις κρέμα γάλακτος και ζαχαρούχο στο ψυγείο, αυτό το παγωτό θα γίνει η νέα καλοκαιρινή σου εμμονή

Υπάρχουν κάποια γλυκά που συνδέονται αυτόματα με το καλοκαίρι και το παγωτό βανίλια είναι σίγουρα ένα από αυτά. Είναι η γεύση που ταιριάζει με όλα, που μπορείς να τη φας σκέτη αργά το βράδυ στον καναπέ ή να τη συνδυάσεις με brownies, φρούτα, σιρόπια και μπισκότα. Και το καλύτερο; Δεν χρειάζεται ούτε παγωτομηχανή ούτε πολύπλοκες τεχνικές για να το πετύχεις.

Αυτό το σπιτικό παγωτό βανίλιας γίνεται με μόλις 2 βασικά υλικά και βγαίνει απίστευτα κρεμώδες, αφράτο και γεμάτο γεύση. Το μόνο που χρειάζεσαι είναι καλά παγωμένη κρέμα γάλακτος και ζαχαρούχο γάλα. Μέσα σε λίγα λεπτά θα έχεις έτοιμη τη βάση και το μόνο δύσκολο κομμάτι θα είναι να περιμένεις να παγώσει.

Υλικά για το σπιτικό παγωτό βανίλια

500 ml κρέμα γάλακτος 35% λιπαρά, πολύ καλά παγωμένη

1 συσκευασία ζαχαρούχο γάλα 397 γρ., κρύο

1 κουταλάκι εκχύλισμα βανίλιας ή βανιλίνη προαιρετικά για πιο έντονο άρωμα (προαιρετικά)

Εκτέλεση

Ρίχνεις την παγωμένη κρέμα γάλακτος σε ένα μεγάλο μπολ και τη χτυπάς με μίξερ μέχρι να αποκτήσει υφή σαντιγί. Δεν χρειάζεται να γίνει πολύ σφιχτή, αρκεί να αφρατέψει καλά. Προσθέτεις το ζαχαρούχο γάλα και τη βανίλια και ανακατεύεις απαλά με σπάτουλα ή σε χαμηλή ταχύτητα ώστε να διατηρηθεί ο αέρας του μείγματος. Μεταφέρεις το μείγμα σε μεταλλικό ή πλαστικό δοχείο με καπάκι και το βάζεις στην κατάψυξη για περίπου 6 ώρες ή όλο το βράδυ. Όταν παγώσει, το αφήνεις 5 λεπτά εκτός κατάψυξης πριν το σερβίρεις για να αποκτήσει τέλεια υφή.

Μικρά tips που κάνουν τη διαφορά

Αν θέλεις πιο «ζαχαροπλαστείου» αποτέλεσμα, μπορείς να προσθέσεις λίγες σταγόνες φυσικό εκχύλισμα βανίλιας.

Για extra γεύση, συνδύασέ το με θρυμματισμένα μπισκότα, κομμάτια σοκολάτας ή φρέσκες φράουλες.

Αν λατρεύεις τα πιο έντονα γλυκά, μπορείς να ρίξεις μέσα κομματάκια λευκής σοκολάτας ή καραμέλας πριν το βάλεις στην κατάψυξη.

Σέρβιρέ το με σιρόπι βύσσινο ή φράουλα.

Αυτό το παγωτό είναι η απόδειξη ότι οι πιο απλές συνταγές είναι συχνά και οι πιο απολαυστικές. Χωρίς κόπο, χωρίς εξειδικευμένα εργαλεία και χωρίς μεγάλη προετοιμασία, μπορείς να φτιάξεις ένα γλυκό που θα εξαφανιστεί από την πρώτη κιόλας φορά που θα το δοκιμάσεις.

