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Fashion 14.06.2026

Summer edit: Τα μαγιό που θα μονοπωλήσουν τις εμφανίσεις σου στην άμμο

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Ένας πλήρης οδηγός για να επιλέξεις το μαγιό που συνδυάζει runway αισθητική και την καλοκαιρινή άνεση της παραλίας
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Τα reptilian prints, όπως το snakeskin, κυριαρχούν στα μαγιό φέτος, προσφέροντας μυστηριώδη και κολακευτική εμφάνιση.
  • Τα μεταλλικά φινιρίσματα σε ασημί, χρυσό ή μπρονζέ προσδίδουν λάμψη και high-fashion αισθητική στην παραλία.
  • Η υφή είναι σημαντική, με τάσεις όπως seersucker, σούρωμα, κεντήματα και σμοκ να προσθέτουν βάθος και πολυτέλεια.
  • Η coquette αισθητική με φιόγκους, βολάν και floral prints προσφέρει μια αθώα και παιχνιδιάρικη διάθεση στα μαγιό.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το καλοκαίρι είναι πλέον εδώ και η διάθεσή μας για αποδράσεις βρίσκεται στο ζενίθ. Η αναζήτηση για το ιδανικό μαγιό ξεκινά, καθώς οι βόλτες στα πάρκα, η άμμος και τα δροσερά νερά απαιτούν ανανέωση στη γκαρνταρόμπα μας. Παρακολουθώντας τις εμφανίσεις των αγαπημένων μας stars, όπως η Dua Lipa στις Κάννες και η Kylie Jenner στα εξωτικά Turks & Caicos, αντλούμε έμπνευση για το τι θα φορεθεί περισσότερο φέτος κάτω από τον δυνατό ήλιο.

Γυναίκα με ολόσωμο μαγιό και καπέλο απολαμβάνει τη βόλτα με σκάφος, υιοθετώντας τα καλοκαιρινά trends.
https://www.instagram.com/juliesfi/

Ωστόσο, η πληθώρα των επιλογών στο online shopping μπορεί συχνά να γίνει χαοτική. Φέτος, αναζητάμε εκείνα τα μαγιό που κάνουν μια πραγματική δήλωση μόδας, είτε μέσα από έντονα χρώματα και ιδιαίτερες σιλουέτες, είτε μέσω εντυπωσιακών υφών. Από τις πασαρέλες μέχρι τα beach clubs, συγκεντρώσαμε τις 6 κυρίαρχες τάσεις που μεταφράζουν τις τάσεις της υψηλής ραπτικής στον κόσμο των μαγιό, ώστε να κάνεις τις αγορές σου πιο εύκολα και με στυλ.

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Reptilian prints

Το snakeskin πέρασε από τις πασαρέλες της σεζόν Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026 και πλέον κατακτά την ακτογραμμή. Πρόκειται για ένα print μυστηριώδες και ιδιαίτερα κολακευτικό, ειδικά όταν το βλέπουμε σε απρόσμενες χρωματικές παλέτες, όπως το ροζ φίδι που επέλεξε η Kylie Jenner. Είναι η ιδανική επιλογή για σένα που θέλεις ένα look με έντονη προσωπικότητα.

https://www.instagram.com/kyliejenner/
https://www.instagram.com/kyliejenner/

Metallics

Αν προτιμάς να αποφύγεις τα έντονα χρώματα αλλά θέλεις να κάνεις μια εμφάνιση που θα συζητηθεί, το μεταλλικό φινίρισμα είναι η απάντησή σου. Με την έγκριση fashion icons όπως η Dua Lipa και η Bella Hadid, τα μαγιό σε ασημί, χρυσό ή μπρονζέ αποχρώσεις αποτελούν το νέο «must» της σεζόν. Είτε πρόκειται για ολόσωμο είτε για μπικίνι, η λάμψη τους προσδίδει μια high-fashion αισθητική στην παραλία.

https://www.instagram.com/dualipa/
https://www.instagram.com/dualipa/

Texture play

Φέτος, η υφή είναι εξίσου σημαντική με το χρώμα. Ξέχνα τα λεία, παραδοσιακά υφάσματα και δώσε έμφαση σε λεπτομέρειες όπως το seersucker, το σούρωμα (ruched), τα κεντήματα ή το σμοκ. Αυτές οι υφές προσθέτουν βάθος και dimension στο look σου, κάνοντας το μαγιό σου να δείχνει πιο luxury και ιδιαίτερο.

bikini
https://www.instagram.com/rubylyn_/

Coquette details

Η coquette αισθητική παραμένει στο επίκεντρο και μεταφράζεται ιδανικά στα μαγιό. Φιόγκοι, βολάν, δαντέλα και floral prints δημιουργούν μια αύρα αθωότητας και παιχνιδιάρικης διάθεσης. Είναι η ιδανική τάση για σένα που θέλεις ένα πιο «θηλυκό» και daintily αποτέλεσμα στις καλοκαιρινές σου φωτογραφίες.

biki
https://www.instagram.com/devonleecarlson/

Animal print mania

Το snakeskin δεν είναι η μοναδική επιλογή για τις λάτρεις των animal prints. Το λεοπάρ, το μοτίβο της τίγρης και το ζέβρα print παραμένουν σταθερές αξίες που προσφέρουν sex appeal και edge. Είτε επιλέξεις ένα κλασικό leopard bikini είτε κάτι πιο πειραματικό, το animal print είναι ο σύμμαχός σου για εμφανίσεις που δεν περνούν απαραίτητες.

hailey_bieber
https://www.instagram.com/haileybieber/

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