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Fashion 07.06.2026

Οι 5 τάσεις που θα αντικαταστήσουν το αγαπημένο σου jean παντελόνι

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Η ζέστη κάνει το τζιν απαγορευτικό; Οι 5 πιο στυλάτες εναλλακτικές προτάσεις που προσφέρουν άνεση και απαράμιλλο στυλ
Μαρία Χατζηγιάννη

Η κομψότητα του jean είναι δεδομένη, όμως οι υψηλές θερμοκρασίες και η υγρασία του καλοκαιριού καθιστούν το denim συχνά μια άβολη επιλογή για την καθημερινότητα. Καθώς η αναζήτηση για δροσιά και πρακτικότητα γίνεται προτεραιότητα, η μόδα στρέφεται προς τις «anti-jeans» τάσεις, οι οποίες καταφέρνουν να προσφέρουν την ίδια αισθητική αρτιότητα με ένα κλασικό παντελόνι, συνδυάζοντας την άνεση με την απαραίτητη καλοκαιρινή ανάλαφρη διάθεση. Είναι η ιδανική στιγμή για να αποχωριστούμε προσωρινά τα βαριά υφάσματα και να ανακαλύψουμε εναλλακτικές που επιτρέπουν στο σώμα να αναπνέει χωρίς να κάνουμε τον παραμικρό συμβιβασμό στο στυλ μας.

panteloni_capri
https://www.instagram.com/annelauremais/

Η αναζήτηση για ποικιλία στην γκαρντερόμπα οδηγεί φέτος σε σιλουέτες που επιτρέπουν την απόλυτη ελευθερία κινήσεων και την ευκολία. Σε αντίθεση με το τζιν, που συχνά απαιτεί χρόνο για να προσαρμοστεί στο σώμα και να αποκτήσει την επιθυμητή εφαρμογή, οι εναλλακτικές προτάσεις της σεζόν προσφέρουν ένα αβίαστα κομψό αποτέλεσμα από την πρώτη στιγμή που θα φορεθούν. Από το fluid tailoring μέχρι τα πιο αρχιτεκτονικά και εντυπωσιακά σχέδια, οι παρακάτω τάσεις αποτελούν την ιδανική αντικατάσταση του denim, εμπλουτίζοντας το στυλιστικό ρεπερτόριο με κομμάτια που ανανεώνουν τη διάθεση και την εικόνα μας για τους επόμενους μήνες.

Millennial mint: Η τάση που πρέπει να δοκιμάσεις αν θέλεις να ξεχωρίσεις φέτος!

1. Η εξέλιξη της βερμούδας

Πρόκειται για μια σιλουέτα που συνδυάζει την αυστηρότητα ενός tailored παντελονιού με τη χαλαρότητα της καλοκαιρινής ένδυσης. Τα shorts που φτάνουν λίγο πάνω από το γόνατο προσφέρουν ένα polished αποτέλεσμα, παραμένοντας ταυτόχρονα άνετα και δροσερά.

shorts
https://www.instagram.com/sarahlouiseblythe/

2. Η επιστροφή του ρετρό

Τα capri leggings επανέρχονται δυναμικά, προσφέροντας μια πιο εκλεπτυσμένη εναλλακτική στα κλασικά εφαρμοστά παντελόνια. Αγκαλιάζουν τη σιλουέτα και χαρίζουν έναν αέρα νοσταλγίας, αποτελώντας μια διαχρονική επιλογή για όσες αναζητούν μια ισορροπία μεταξύ στυλ και λειτουργικότητας.

capri_panteloni
https://www.instagram.com/annelauremais/

3. Η κίνηση που μαγνητίζει

Τα παντελόνια με κρόσσια προσθέτουν οπτικό ενδιαφέρον και διάσταση σε κάθε σύνολο. Η κίνηση του υφάσματος αναβαθμίζει αμέσως την εμφάνιση, καθιστώντας τα ιδανικά για βραδινές εξόδους ή καλοκαιρινά event όπου το στυλ απαιτεί μια πιο ιδιαίτερη πινελιά.

krossia_panteloni
https://www.instagram.com/kathleenfialka/?hl=en

4. Ο αέρινος όγκος

Η τάση των balloon trousers προκρίνει τον όγκο και την άνεση. Πρόκειται για ένα σχέδιο που δεν πιέζει το σώμα, προσφέροντας ελευθερία κινήσεων και μια σύγχρονη αισθητική. Είναι ιδανικά για συνδυασμούς με απλά tops, δημιουργώντας ένα look που αποπνέει φρεσκάδα.

ballon_panteloni
https://www.instagram.com/mliandrea/?hl=en

5. Η πρακτική εναλλακτική

Για όσους αναζητούν τη δομημένη αίσθηση του τζιν χωρίς το βάρος του υφάσματος, τα cargo παντελόνια αποτελούν την καλύτερη λύση. Με τις ρίζες τους στη χρηστικότητα, προσφέρουν την πρακτικότητα που ζητά ένα καθημερινό σύνολο, ενώ παράλληλα διατηρούν μια μοντέρνα και δυναμική εικόνα.

cargo_panteloni
https://www.instagram.com/dars.k.yah/?hl=en

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Fashion fashion trends Καλοκαίρι 2026 Παντελόνια
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