Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Fashion 29.05.2026

Millennial mint: Η τάση που πρέπει να δοκιμάσεις αν θέλεις να ξεχωρίσεις φέτος!

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Το χρώμα που θυμίζει Tiffany blue επιστρέφει από το παρελθόν, ανανεώνει το στυλ μας και υπόσχεται να γίνει ο πρωταγωνιστής της σεζόν
Μαρία Χατζηγιάννη

Αν περνάς αρκετό χρόνο στα social media, είναι σχεδόν βέβαιο ότι τον τελευταίο μήνα το feed σου έχει γεμίσει με τη νέα συλλογή της Chanel. Ο καλλιτεχνικός διευθυντής Matthieu Blazy κατάφερε να στρέψει όλα τα βλέμματα πάνω στον οίκο με την πρόσφατη παρουσίαση των συλλογών του, όμως, ανάμεσα στις τσάντες με το χαρακτηριστικό ανάγλυφο δέρμα και τα κομψά αξεσουάρ, ένα στυλ υποδημάτων ξεχώρισε περισσότερο από όλα: τα παπούτσια με την «mint» επένδυση στη μύτη.

hosk_elsa
https://www.instagram.com/hoskelsa/

Αυτή η μικρή αλλά καθοριστική λεπτομέρεια αποτέλεσε το έναυσμα για την επιστροφή του «millennial mint» στο προσκήνιο της μόδας, κάνοντας το χρώμα αυτό να μετατραπεί από μια vintage ανάμνηση σε απόλυτη τάση της σεζόν. Η απόχρωση αυτή, που ισορροπεί επιδέξια ανάμεσα στο χρώμα της θάλασσας, το teal και μια πιο παστέλ εκδοχή της οδοντόκρεμας, πρωταγωνιστεί πλέον παντού, από τις πασαρέλες μέχρι τα πιο πολυσυζητημένα κόκκινα χαλιά του Hollywood, επιβεβαιώνοντας πως η μόδα κάνει πάντα κύκλους.

Το «τέλειο» μαγιό υπάρχει! 6 τάσεις για να βρεις αυτό που σου ταιριάζει

Η εντυπωσιακή αναβίωση του Millennial Mint

Η αναβίωση του συγκεκριμένου χρώματος δεν είναι τυχαία, καθώς διαθέτει μια έντονη νοσταλγική χροιά που γοητεύει διαφορετικές γενιές ταυτόχρονα. Ενώ οι millennials αναγνωρίζουν στο mint μια απόχρωση που σημάδεψε τις λαμπερές εμφανίσεις της Jennifer Lopez στα Όσκαρ του 2003 και της Beyoncé το 2007, η Gen Z υιοθετεί την τάση με μια πιο φρέσκια και «curated» ματιά, ενσωματώνοντάς τη στο δικό της maximalist στυλ. Σήμερα, μεγάλοι οίκοι όπως η Prada, ο Saint Laurent και η Miu Miu επενδύουν σε mint υποδήματα, καθιστώντας την τάση προσβάσιμη σε κάθε επίπεδο της αγοράς.

Είναι μια χρωματική επιλογή που λειτουργεί ως γέφυρα ανάμεσα στην indie αισθητική των περασμένων δεκαετιών και τη σύγχρονη ανάγκη για ρούχα που αποπνέουν παιχνιδιάρικη διάθεση, ενώ η δημοτικότητά του ενισχύεται από celebrities όπως η Taylor Swift, η οποία το υποστήριξε σε πρόσφατες εμφανίσεις της, και ο Harry Styles, ο οποίος επέλεξε mint mules για τις δικές του εντυπωσιακές παρουσίες.

mint_papoutsia
https://www.instagram.com/farahpink/

Γιατί το χρώμα αυτό έγινε ο πρωταγωνιστής της σεζόν

Το πιο συναρπαστικό κομμάτι αυτής της χρωματικής τάσης είναι το πόσο απρόσμενο φαντάζει, ειδικά αν αναλογιστείς την κυριαρχία του «butter yellow» τις τελευταίες σεζόν. Το mint προσφέρει μια αναζωογονητική εναλλακτική λύση, λειτουργώντας ως ένας τρόπος να πειραματιστείς με το ντύσιμό σου χωρίς την πίεση των πολύ έντονων ή πολύ σκοτεινών χρωμάτων.

Για εσένα που παραμένεις πιο συντηρητική όσον αφορά τις χρωματικές σου επιλογές, τα παπούτσια σε αυτή την απόχρωση αποτελούν το ιδανικό σημείο εισόδου στον κόσμο του χρώματος, καθώς προσφέρουν μια δόση διασκέδασης χωρίς να απαιτούν μια ολοκληρωτική δέσμευση σε ένα έντονο σύνολο. Η νοσταλγία παραμένει ο κεντρικός πυλώνας της επιτυχίας του, θυμίζοντάς σου μια πιο ανέμελη εποχή με ελπιδοφόρα indie μουσική και παιχνιδιάρικη αισθητική, που ταιριάζει απόλυτα στη σημερινή τάση του «curated chaos», όπου το παρελθόν συναντά τις νέες προσωπικές σου πινελιές σε μια συνεχή εξέλιξη του στυλ.

mint_papoutsia
https://www.instagram.com/claudiali/

Πώς να υιοθετήσεις το trend στο καθημερινό σου ντύσιμο

Το σωστό styling για τα mint παπούτσια σου θα πρέπει να εκπέμπει ενέργεια και διάθεση για πειραματισμό. Αν προτιμάς μια πιο μινιμαλιστική προσέγγιση, μπορείς να αφήσεις τα παπούτσια σου να αποτελέσουν τη μοναδική «έκρηξη» χρώματος σε ένα κατά τα άλλα μονόχρωμο σύνολο, όπως για παράδειγμα σε ένα total black outfit ή σε συνδυασμό με ουδέτερα ρούχα σε τόνους του μπεζ και του λευκού. Από την άλλη πλευρά, αν θέλεις να τολμήσεις μια maximalist εμφάνιση, οι επιλογές είναι αμέτρητες. Μπορείς να συνδυάσεις το mint με χρώματα που δημιουργούν έντονες αντιθέσεις, όπως το βαθύ βουργουνδί, το έντονο μπλε ή το παστέλ κίτρινο, παίζοντας ταυτόχρονα με τις υφές των υφασμάτων. Η ανάμειξη υλικών όπως τα πούλιες, τα κρόσσια και τα αέρινα υφάσματα με τα mint υποδήματά σου θα δημιουργήσει ένα οπτικό αποτέλεσμα που είναι ταυτόχρονα μοντέρνο, δημιουργικό και απόλυτα ευθυγραμμισμένο με τις τάσεις της φετινής άνοιξης.

Tsoukalas

tsoukalas

Sante 

menta_papoutsi

Tsakiris Mallas 

menta_papoutsia

Mango

mango

Bozikis

menta

Naomi Osaka: Η custom haute couture εμφάνιση που άλλαξε την έννοια του «tenniscore»

Summer 2026: Τα 7 κομμάτια που χρειάζεσαι για την πιο chic γκαρνταρόμπα

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Fashion fashion trends Millenial Mint παπούτσια
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
FREZYDERM: Anti-Aging Liquid Sunscreen – Η απόλυτη καινοτομία στην αντηλιακή προστασία

FREZYDERM: Anti-Aging Liquid Sunscreen – Η απόλυτη καινοτομία στην αντηλιακή προστασία

29.05.2026
Επόμενο
Τα συγκινητικά μηνύματα των συμπρωταγωνιστών του Cameron Boyce για τα 27α γενέθλιά του

Τα συγκινητικά μηνύματα των συμπρωταγωνιστών του Cameron Boyce για τα 27α γενέθλιά του

29.05.2026

Δες επίσης

Ήρθε η εποχή του κερασιού – Πώς θα φτιάξεις την πιο εύκολη σπιτική μαρμελάδα;
Food

Ήρθε η εποχή του κερασιού – Πώς θα φτιάξεις την πιο εύκολη σπιτική μαρμελάδα;

29.05.2026
Πώς να φτιάξεις την πιο όμορφη βιβλιοθήκη στο σπίτι σου
Life

Πώς να φτιάξεις την πιο όμορφη βιβλιοθήκη στο σπίτι σου

29.05.2026
FREZYDERM: Anti-Aging Liquid Sunscreen – Η απόλυτη καινοτομία στην αντηλιακή προστασία
Beauty

FREZYDERM: Anti-Aging Liquid Sunscreen – Η απόλυτη καινοτομία στην αντηλιακή προστασία

29.05.2026
Στο νεσεσέρ της Zendaya: Τα 8 προϊόντα που εμπιστεύεται ο makeup artist της
Beauty

Στο νεσεσέρ της Zendaya: Τα 8 προϊόντα που εμπιστεύεται ο makeup artist της

29.05.2026
Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα και οι απαντήσεις στα θέματα Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας
Life

Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα και οι απαντήσεις στα θέματα Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας

29.05.2026
GREATNESS Athens: Το πιο stylish Shopping Party έρχεται στις 6 Ιουνίου στο Apollo Palm Hotel
Fashion

GREATNESS Athens: Το πιο stylish Shopping Party έρχεται στις 6 Ιουνίου στο Apollo Palm Hotel

29.05.2026
Τα 4 πιο απρόβλεπτα ζώδια: Λίστα με τους πρωταγωνιστές του «χάους»
Life

Τα 4 πιο απρόβλεπτα ζώδια: Λίστα με τους πρωταγωνιστές του «χάους»

29.05.2026
Μοσχοβολά σαν το ψωμί της γιαγιάς – Αυτό το ψωμί βρώμης θα γίνει η νέα αγαπημένη σου συνήθεια
Life

Μοσχοβολά σαν το ψωμί της γιαγιάς – Αυτό το ψωμί βρώμης θα γίνει η νέα αγαπημένη σου συνήθεια

29.05.2026
Το «τέλειο» μαγιό υπάρχει! 6 τάσεις για να βρεις αυτό που σου ταιριάζει
Fashion

Το «τέλειο» μαγιό υπάρχει! 6 τάσεις για να βρεις αυτό που σου ταιριάζει

29.05.2026
Το «Γρανίτα Λεμόνι» της Marseaux έγινε viral trend – Το TikTok δεν σταματά να χορεύει στον ρυθμό του

Το «Γρανίτα Λεμόνι» της Marseaux έγινε viral trend – Το TikTok δεν σταματά να χορεύει στον ρυθμό του

Το viral «throwback challenge» στα social media – To trend που θα σε κάνει να ψάξεις τις παιδικές σου φωτογραφίες

Το viral «throwback challenge» στα social media – To trend που θα σε κάνει να ψάξεις τις παιδικές σου φωτογραφίες

Πώς να αναβαθμίσεις το Instagram Feed σου – 5 tricks που θα «απογειώσουν» την εικόνα σου

Πώς να αναβαθμίσεις το Instagram Feed σου – 5 tricks που θα «απογειώσουν» την εικόνα σου

Soft Cookies από την Γαρυφαλιά Καληφώνη: Η πιο easy-to-make συνταγή που «έριξε« το instagram

Soft Cookies από την Γαρυφαλιά Καληφώνη: Η πιο easy-to-make συνταγή που «έριξε« το instagram

Μυστικό για λεία επιδερμίδα; Αυτά τα 5 ροφήματα «χτυπούν» την κυτταρίτιδα από μέσα

Μυστικό για λεία επιδερμίδα; Αυτά τα 5 ροφήματα «χτυπούν» την κυτταρίτιδα από μέσα

Τα «γλυκά φρούτα» που έχουν κατακτήσει τα social – Από το εξωτερικό στην Ελλάδα

Τα «γλυκά φρούτα» που έχουν κατακτήσει τα social – Από το εξωτερικό στην Ελλάδα

H  Ανασκόπηση Εβδομάδας: Πρόστιμα, «Douze Points» και Ανίερες Τηλεοπτικές Συμμαχίες

H  Ανασκόπηση Εβδομάδας: Πρόστιμα, «Douze Points» και Ανίερες Τηλεοπτικές Συμμαχίες

Μαζί ΑΝΤ1+ και Nova; Όλα τα προγράμματα σε ένα τηλεκοντρόλ

Μαζί ΑΝΤ1+ και Nova; Όλα τα προγράμματα σε ένα τηλεκοντρόλ

Συζητήσεις για νέα πρόσωπα στην Αγία Παρασκευή

Συζητήσεις για νέα πρόσωπα στην Αγία Παρασκευή

Ο υπερτουρισμός καταστρέφει τα νησιά μας

Ο υπερτουρισμός καταστρέφει τα νησιά μας

Κρατάει κλειστά τα χαρτιά του για τις εκλογές ο Μητσοτάκης

Κρατάει κλειστά τα χαρτιά του για τις εκλογές ο Μητσοτάκης

Monitor paron.gr: Η ψηφιακή πυξίδα της ενημέρωσης σε… πραγματικό χρόνο

Monitor paron.gr: Η ψηφιακή πυξίδα της ενημέρωσης σε… πραγματικό χρόνο