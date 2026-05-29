Το «τέλειο» μαγιό υπάρχει! 6 τάσεις για να βρεις αυτό που σου ταιριάζει

Είσαι έτοιμη για την παραλία; Ανακάλυψε τις 6 τάσεις στα μαγιό που θα καθορίσουν το στυλ σου φέτος το καλοκαίρι

Η αναζήτηση για το τέλειο μαγιό μοιάζει συχνά με την προσπάθεια να βρεις το ιδανικό τζιν παντελόνι. Μόλις νομίζεις ότι το πέτυχες, ανακαλύπτεις μια λεπτομέρεια που δεν σε ικανοποιεί πλήρως. Παρόλο που όλες έχουμε στη συλλογή μας εκείνο το κλασικό μαύρο μπικίνι ή το ολόσωμο «μπαλαντέρ» που μας βγάζει από τη δύσκολη θέση, κάθε καλοκαίρι νιώθουμε την ανάγκη να ανανεώσουμε το στυλ μας με κάτι φρέσκο. Το καλοκαίρι του 2026 είναι εδώ και οι τάσεις στα μαγιό υπόσχονται να προσθέσουν μια δόση διασκέδασης και νοσταλγίας στις εμφανίσεις σου.

Από την επιστροφή των 2000s μέχρι τα παιχνιδιάρικα μοτίβα, οι φετινές επιλογές συνδυάζουν το στυλ με την προσιτή τιμή. Παρακάτω, συγκεντρώσαμε τα 6 trends που θα κυριαρχήσουν στις παραλίες φέτος, βοηθώντας σε να βρεις το κομμάτι που ταιριάζει περισσότερο στην προσωπικότητά σου.

1. Polka-Dot

Τα πουά δεν φεύγουν ποτέ από τη μόδα, αλλά φέτος έχουν την τιμητική τους. Είτε επιλέξεις ένα κλασικό ασπρόμαυρο συνδυασμό είτε πιο έντονες και τολμηρές χρωματικές παλέτες, ένα μαγιό με βούλες είναι η επιλογή που δεν θα σε απογοητεύσει ποτέ. Είναι μια safe αλλά πάντα κομψή επιλογή που αποπνέει ρετρό γοητεία.

Decoro

2. Mismatched trim

Αν θέλεις να αναβαθμίσεις ένα απλό μονόχρωμο μαγιό, αναζήτησε σχέδια με αντιθετικά τελειώματα. Πρόκειται για μια μικρή, αλλά καθοριστική λεπτομέρεια, όπου το τελείωμα έχει διαφορετικό χρώμα από την υπόλοιπη επιφάνεια του μαγιό. Αυτό το trend σου επιτρέπει να «παίξεις» με χρωματικούς συνδυασμούς που ίσως δεν θα τολμούσες αλλιώς, προσδίδοντας έναν αέρα υψηλής αισθητικής στο look σου.

Calzedonia

3. Embellishments

Όπως συμβαίνει και με τα σανδάλια που διακοσμούνται με χάντρες και πέρλες, έτσι και τα μαγιό φέτος αποκτούν στολίδια. Μεταλλικά στοιχεία, χάντρες και πέρλες δίνουν στο μαγιό σου έναν χαρακτήρα που ξεφεύγει από τα όρια της παραλίας. Μπορείς άνετα να συνδυάσεις ένα τέτοιο τοπ με μια λινή παντελόνα για ένα chic «Euro-summer» σύνολο, ιδανικό για ένα cocktail μετά τη θάλασσα.

Bershka

4. 2000s nostalgia

Η νοσταλγία για τις αρχές της χιλιετίας είναι πιο έντονη από ποτέ. Μαγιό που θυμίζουν εκείνη την εποχή, με συνδυασμούς χρωμάτων όπως μπλε με καφέ ή ροζ με καφέ, επιστρέφουν δυναμικά. Μη φοβηθείς τα σχέδια με στρας ή τα «boy-short» κάτω μέρη. Είναι η στιγμή να αγκαλιάσεις ξανά το παιχνιδιάρικο, σχεδόν εφηβικό στυλ που όλοι λατρέψαμε τότε.

Sugarfree

5. Η αναγέννηση των tankinis

Τα tankinis επέστρεψαν, αλλά μην ανησυχείς: οι εκδοχές του 2026 είναι πολύ πιο κομψές και λιγότερο «αθλητικές». Σκέψου πιο εφαρμοστές γραμμές, όμορφα κοψίματα και παιχνιδιάρικα patterns που κάνουν το στυλ να δείχνει μοντέρνο και θηλυκό. Είναι η ιδανική λύση αν θέλεις την κάλυψη που προσφέρει ένα ολόσωμο, αλλά με την άνεση ενός μπικίνι.

Marks & Spencers

6. Ditsy Patterns

Τα μικρά, επαναλαμβανόμενα μοτίβα, γνωστά ως «ditsy prints», είναι η επιτομή του καλοκαιριού. Λουλούδια, μικρά γεωμετρικά σχήματα ή αφηρημένα σχέδια σε μικρή κλίμακα δημιουργούν ένα αισθητικό αποτέλεσμα που δείχνει πολύ προσεγμένο και ρομαντικό. Είναι ένας εξαιρετικός τρόπος να φορέσεις μοτίβα χωρίς να δείχνουν υπερβολικά ή «βαριά» πάνω σου.

Zalando