Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Cinema 29.05.2026

«If Wishes Could Kill»: Η νέα σειρά τρόμου στο Netflix που θα σε καθηλώσει

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Το Netflix παρουσιάζει τη νέα κορεατική σειρά «If Wishes Could Kill», μια παραγωγή που συνδυάζει τρόμο, μυστήριο και teen horror στοιχεία
Ειρήνη Στόφυλα

Το Netflix επιστρέφει δυναμικά στο είδος του τρόμου με μια νέα κορεατική παραγωγή που ήδη συζητιέται έντονα, τη σειρά «If Wishes Could Kill». Η σειρά συνδυάζει μεταφυσικό μυστήριο και teen horror στοιχεία, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που θυμίζει επιτυχίες όπως το «The Ring» και το «Countdown». Από τις πρώτες εικόνες και περιγραφές, φαίνεται πως πρόκειται για μια από τις πιο πολυσυζητημένες ασιατικές παραγωγές της χρονιάς.

Netflix
Netflix

Το ενδιαφέρον των θεατών έχει ήδη εκτοξευθεί πριν καν τη μεγάλη της διάθεση στην πλατφόρμα. Η σειρά στοχεύει ξεκάθαρα στο νεανικό κοινό που αγαπά το σκοτεινό μυστήριο. Η ιστορία εξελίσσεται σε ένα λύκειο, όπου μια ομάδα μαθητών ανακαλύπτει την ύπαρξη μιας μυστηριώδους εφαρμογής με την ονομασία «Girigo».

Baywatch: Οι θρυλικοί ναυαγοσώστες επέστρεψαν στην άμμο του Venice Beach!

Η εφαρμογή αυτή έχει τη δύναμη να πραγματοποιεί ευχές, όμως κάθε επιθυμία συνοδεύεται από ένα θανατηφόρο τίμημα. Όταν ένας μαθητής χάνει τη ζωή του κάτω από ανεξήγητες συνθήκες, οι υπόλοιποι προσπαθούν να καταλάβουν τι πραγματικά συμβαίνει πριν υπάρξουν νέα θύματα. Το σενάριο χτίζει σταδιακά ένταση, συνδυάζοντας τρόμο, αγωνία και ψυχολογικό θρίλερ.

Netflix
Netflix

Οι πρώτες αντιδράσεις του κοινού είναι ιδιαίτερα θετικές, με πολλούς θεατές να χαρακτηρίζουν τη σειρά «εθιστική» και «μία από τις καλύτερες horror εκπλήξεις της χρονιάς». Όπως ανέφερε ένας χρήστης: «Δεν περίμενα ότι θα εθιστώ τόσο, αλλά δεν μπορούσα να σταματήσω να βλέπω επεισόδια». Ένας άλλος πρόσθεσε: «συνδυάζει τέλεια το μυστήριο, τον τρόμο και το συναίσθημα». Οι αντιδράσεις δείχνουν ότι η σειρά καταφέρνει να δημιουργήσει έντονη σύνδεση με το κοινό.

Netflix
Netflix

Θετικά σχόλια έχουν εκφράσει και οι κριτικοί, με τον Joel Keller του Decider να σημειώνει πως η παραγωγή δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην ατμόσφαιρα και την ψυχολογία, παρά στα κλασικά jump scares. Η προσέγγιση αυτή κάνει τη σειρά να ξεχωρίζει από άλλες παραγωγές του είδους, προσφέροντας πιο «ψαγμένο» τρόμο.

Και όπως όλα δείχνουν, το «If Wishes Could Kill» ετοιμάζεται να γίνει η επόμενη μεγάλη εμμονή των fans του horror στο Netflix

Διάβασε επίσης:

«Enola Holmes 3»: Η Enola Holmes ετοιμάζεται να φορέσει νυφικό αλλά όλα ανατρέπονται

Η Lily Collins στα κοσμικά σοκάκια της Μυκόνου λίγο πριν το φινάλε του «Emily in Paris»

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

If Wishes Could Kill netflix ΣΕΙΡΑ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Το καλοκαίρι είχε έρθει νωρίτερα με το «Πάμε Ξανά» της Έλλης Κοκκίνου στα MAD VMA 2009

Το καλοκαίρι είχε έρθει νωρίτερα με το «Πάμε Ξανά» της Έλλης Κοκκίνου στα MAD VMA 2009

29.05.2026
Επόμενο
Το «τέλειο» μαγιό υπάρχει! 6 τάσεις για να βρεις αυτό που σου ταιριάζει

Το «τέλειο» μαγιό υπάρχει! 6 τάσεις για να βρεις αυτό που σου ταιριάζει

29.05.2026

Δες επίσης

Θεοδώρα Ντε Γκρες: Comeback στην «Τόλμη και Γοητεία» μετά από 8 χρόνια
Cinema

Θεοδώρα Ντε Γκρες: Comeback στην «Τόλμη και Γοητεία» μετά από 8 χρόνια

29.05.2026
Emily in Paris: Το «αντίο» της σειράς με συρτάκι στην Μύκονο
Cinema

Emily in Paris: Το «αντίο» της σειράς με συρτάκι στην Μύκονο

29.05.2026
«Primetime»: Ο Robert Pattinson «βουτάει» στο σκοτάδι της τηλεόρασης
Cinema

«Primetime»: Ο Robert Pattinson «βουτάει» στο σκοτάδι της τηλεόρασης

28.05.2026
Brad Pitt: Ποια θεωρεί την πιο όμορφη γυναίκα του κινηματογράφου;
Cinema

Brad Pitt: Ποια θεωρεί την πιο όμορφη γυναίκα του κινηματογράφου;

28.05.2026
Black Panther: Ποιοι ηθοποιοί βρίσκονται στο επίκεντρο για τον νέο ήρωα του MCU;
Cinema

Black Panther: Ποιοι ηθοποιοί βρίσκονται στο επίκεντρο για τον νέο ήρωα του MCU;

28.05.2026
Baywatch: Οι θρυλικοί ναυαγοσώστες επέστρεψαν στην άμμο του Venice Beach!
Cinema

Baywatch: Οι θρυλικοί ναυαγοσώστες επέστρεψαν στην άμμο του Venice Beach!

28.05.2026
«Enola Holmes 3»: Η Enola Holmes ετοιμάζεται να φορέσει νυφικό αλλά όλα ανατρέπονται
Cinema

«Enola Holmes 3»: Η Enola Holmes ετοιμάζεται να φορέσει νυφικό αλλά όλα ανατρέπονται

28.05.2026
6 νέες κινηματογραφικές πρεμιέρες: Από το viral Backrooms μέχρι τον Mads Mikkelsen
Cinema

6 νέες κινηματογραφικές πρεμιέρες: Από το viral Backrooms μέχρι τον Mads Mikkelsen

28.05.2026
The Boroughs: Το νέο «Stranger Things» του Netflix που θα σε κρατήσει ξάγρυπνο
Cinema

The Boroughs: Το νέο «Stranger Things» του Netflix που θα σε κρατήσει ξάγρυπνο

28.05.2026
Το «Γρανίτα Λεμόνι» της Marseaux έγινε viral trend – Το TikTok δεν σταματά να χορεύει στον ρυθμό του

Το «Γρανίτα Λεμόνι» της Marseaux έγινε viral trend – Το TikTok δεν σταματά να χορεύει στον ρυθμό του

Το viral «throwback challenge» στα social media – To trend που θα σε κάνει να ψάξεις τις παιδικές σου φωτογραφίες

Το viral «throwback challenge» στα social media – To trend που θα σε κάνει να ψάξεις τις παιδικές σου φωτογραφίες

Πώς να αναβαθμίσεις το Instagram Feed σου – 5 tricks που θα «απογειώσουν» την εικόνα σου

Πώς να αναβαθμίσεις το Instagram Feed σου – 5 tricks που θα «απογειώσουν» την εικόνα σου

Soft Cookies από την Γαρυφαλιά Καληφώνη: Η πιο easy-to-make συνταγή που «έριξε« το instagram

Soft Cookies από την Γαρυφαλιά Καληφώνη: Η πιο easy-to-make συνταγή που «έριξε« το instagram

Μυστικό για λεία επιδερμίδα; Αυτά τα 5 ροφήματα «χτυπούν» την κυτταρίτιδα από μέσα

Μυστικό για λεία επιδερμίδα; Αυτά τα 5 ροφήματα «χτυπούν» την κυτταρίτιδα από μέσα

Τα «γλυκά φρούτα» που έχουν κατακτήσει τα social – Από το εξωτερικό στην Ελλάδα

Τα «γλυκά φρούτα» που έχουν κατακτήσει τα social – Από το εξωτερικό στην Ελλάδα

H  Ανασκόπηση Εβδομάδας: Πρόστιμα, «Douze Points» και Ανίερες Τηλεοπτικές Συμμαχίες

H  Ανασκόπηση Εβδομάδας: Πρόστιμα, «Douze Points» και Ανίερες Τηλεοπτικές Συμμαχίες

Μαζί ΑΝΤ1+ και Nova; Όλα τα προγράμματα σε ένα τηλεκοντρόλ

Μαζί ΑΝΤ1+ και Nova; Όλα τα προγράμματα σε ένα τηλεκοντρόλ

Συζητήσεις για νέα πρόσωπα στην Αγία Παρασκευή

Συζητήσεις για νέα πρόσωπα στην Αγία Παρασκευή

Ο υπερτουρισμός καταστρέφει τα νησιά μας

Ο υπερτουρισμός καταστρέφει τα νησιά μας

Κρατάει κλειστά τα χαρτιά του για τις εκλογές ο Μητσοτάκης

Κρατάει κλειστά τα χαρτιά του για τις εκλογές ο Μητσοτάκης

Monitor paron.gr: Η ψηφιακή πυξίδα της ενημέρωσης σε… πραγματικό χρόνο

Monitor paron.gr: Η ψηφιακή πυξίδα της ενημέρωσης σε… πραγματικό χρόνο