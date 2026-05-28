Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Cinema 28.05.2026

«Enola Holmes 3»: Η Enola Holmes ετοιμάζεται να φορέσει νυφικό αλλά όλα ανατρέπονται

Η Millie Bobby Brown επιστρέφει πιο δυναμική από ποτέ στο πρώτο trailer του «Enola Holmes 3», όπου τη βλέπεις έτοιμη να φορέσει νυφικό
Πόπη Βασιλείου

Η Enola Holmes επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη και αυτή τη φορά τίποτα δεν είναι όπως το περιμένεις. Στο πρώτο trailer του «Enola Holmes 3», η Millie Bobby Brown εμφανίζεται με ένα εντυπωσιακό νυφικό, έτοιμη να ζήσει τη στιγμή που κάθεται στην καρδιά της ιστορίας της, τον γάμο της με τον Tewkesbury. Όμως, πολύ γρήγορα καταλαβαίνεις πως η χαρά δεν θα κρατήσει για πολύ, καθώς ένα απρόσμενο γεγονός ανατρέπει τα πάντα.

Η πιο ευτυχισμένη μέρα μετατρέπεται σε αγώνα δρόμου, όταν η Enola ανακαλύπτει ότι ο Sherlock Holmes, τον οποίο υποδύεται ο Henry Cavill, έχει πέσει θύμα απαγωγής. Από εκείνη τη στιγμή, το μυστήριο παίρνει νέα διάσταση και η πρωταγωνίστρια βρίσκεται αντιμέτωπη όχι μόνο με την καρδιά της, αλλά και με μια επικίνδυνη υπόθεση που απειλεί να καταστρέψει τα πάντα.

Η σχέση της με τον Tewkesbury δοκιμάζεται έντονα, καθώς ο Louis Partridge επιστρέφει σε έναν ρόλο που συνδυάζει ρομαντισμό και ένταση, την ώρα που η Enola καλείται να αποφασίσει τι έχει πραγματικά μεγαλύτερη σημασία: η προσωπική της ευτυχία ή η οικογένειά της.

Το trailer του «Enola Holmes 3» δίνει μια πρώτη γεύση από μια πιο ώριμη και συναισθηματικά φορτισμένη ιστορία, όπου η δράση μπλέκεται με το συναίσθημα και κάθε επιλογή έχει βαρύ τίμημα. Η παραγωγή φαίνεται πως ανεβάζει τον πήχη, προσφέροντας ένα φινάλε γεμάτο ένταση, ανατροπές και δυνατές στιγμές για τους fans της σειράς.

Η ταινία «Enola Holmes 3» θα προβληθεί μέσα από τη δημοφιλή πλατφόρμα του Netflix, συνεχίζοντας τη μεγάλη επιτυχία του franchise που έχει αγαπηθεί παγκοσμίως. Η νέα περιπέτεια της Enola Holmes αναμένεται να κυκλοφορήσει 1 Ιουλίου 2026, με το κοινό να περιμένει ήδη με ανυπομονησία την επίσημη ημερομηνία πρεμιέρας.

Enola Holmes 3 Millie Bobby Brown netflix ΣΕΙΡΑ
«Εμείς…και οι δύο μικρές μας αγάπες»: Η τρυφερή επέτειος της Άννας Πρέλεβιτς και του Νικήτα Νομικού

