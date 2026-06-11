Steven Spielberg: Η νέα sci-fi ταινία που σπάει ρεκόρ 33 ετών και «σαρώνει» το Rotten Tomatoes

Η νέα ταινία του Steven Spielberg συγκεντρώνει 90% στο Rotten Tomatoes - Η καλύτερη επίδοση σκηνοθέτη σε sci-fi κατηγορία εδώ και 33 χρόνια μετά το Jurassic Park

Με μια ματιά Η νέα sci-fi ταινία του Spielberg, «Disclosure Day», έχει 90% στο Rotten Tomatoes.

Η βαθμολογία της ταινίας είναι η καλύτερη για νέα sci-fi του Spielberg εδώ και 33 χρόνια.

Το «Disclosure Day» ξεπερνά σε βαθμολογία άλλες sci-fi ταινίες του Spielberg, όπως «Minority Report».

Η ταινία βρίσκεται πίσω μόνο από τα «E.T.», «Close Encounters» και «Jurassic Park» σε βαθμολογία. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η νέα ταινία του Steven Spielberg καταφέρνει να τραβήξει ξανά όλα τα βλέμματα του κινηματογραφικού κόσμου, σημειώνοντας μια εντυπωσιακή επίδοση που φέρνει τον θρυλικό σκηνοθέτη πίσω στο επίκεντρο της επιστημονικής φαντασίας. Οι πρώτες κριτικές για το «Disclosure Day» έχουν ήδη διαμορφώσει ένα ισχυρό κύμα ενθουσιασμού, καθώς η ταινία συγκεντρώνει ποσοστό 90% στο Rotten Tomatoes, επιβεβαιώνοντας ότι πρόκειται για μια από τις πιο δυνατές στιγμές της πρόσφατης φιλμογραφίας του.

Η συγκεκριμένη επίδοση δεν είναι απλώς υψηλή, αλλά αποκτά ιστορική σημασία, καθώς αποτελεί την καλύτερη βαθμολογία που έχει πετύχει νέα sci-fi ταινία του Steven Spielberg εδώ και 33 χρόνια. Η σύγκριση με το εμβληματικό «Jurassic Park» του 1993 είναι αναπόφευκτη, αφού εκείνη η ταινία διατηρεί ποσοστό 91%, τοποθετώντας το «Disclosure Day» μόλις ένα βήμα πίσω από ένα από τα μεγαλύτερα κινηματογραφικά φαινόμενα όλων των εποχών.

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Το Rotten Tomatoes αποτυπώνει ξεκάθαρα τη δυναμική της νέας ταινίας, η οποία καταφέρνει να ξεπεράσει μερικούς από τους πιο γνωστούς τίτλους του Spielberg στο είδος της επιστημονικής φαντασίας. Ταινίες όπως το «Minority Report», το «War of the Worlds» και το «A.I. Artificial Intelligence» μένουν πίσω στην κατάταξη, με το νέο φιλμ να τοποθετείται ανάμεσα στις πιο αγαπητές δημιουργίες της καριέρας του.

Στην κορυφή της σχετικής λίστας παραμένει το «E.T. the Extra-Terrestrial» με 99%, ενώ ακολουθούν τα «Close Encounters of the Third Kind» και «Jurassic Park» με 91%. Ακριβώς πίσω τους βρίσκεται πλέον το «Disclosure Day», το οποίο με το 90% του καταφέρνει να σταθεί επάξια δίπλα σε διαχρονικά αριστουργήματα που έχουν σημαδέψει τον παγκόσμιο κινηματογράφο.

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