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Cinema 11.06.2026

Ποιος θα γίνει ο νέος James Bond; Η πρόταση του George Clooney αναστάτωσε το Hollywood

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Σε μια περίοδο που το Hollywood αναζητά τον νέο 007, η άποψη του George Clooney φέρνει στο προσκήνιο ένα όνομα που συνδυάζει γοητεία, εμπειρία και δυναμική πορεία
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Ο George Clooney πρότεινε τον Callum Turner για τον ρόλο του James Bond.
  • Ο Clooney θεωρεί τον Turner ιδανικό λόγω εμφάνισης, γοητείας και καταγωγής.
  • Ο Turner έχει συνεργαστεί με τον Clooney και έχει εμπειρία σε μεγάλες παραγωγές.
  • Ο Callum Turner παραμένει συγκρατημένος σχετικά με τις φήμες για τον ρόλο του 007.
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Αν υπάρχει μία συζήτηση που δεν σταματά ποτέ στο Hollywood, αυτή είναι το ποιος θα φορέσει το κοστούμι του James Bond. Ο εμβληματικός πράκτορας 007 παραμένει ένα από τα πιο ισχυρά κινηματογραφικά σύμβολα, με κάθε νέα φήμη γύρω από τον διάδοχο του Daniel Craig να προκαλεί έντονο ενδιαφέρον. Σε αυτό το πλαίσιο, ο George Clooney έρχεται να δώσει τη δική του απάντηση, προτείνοντας ένα όνομα που, όπως λέει, θα μπορούσε να σταθεί επάξια στον θρυλικό ρόλο και ήδη έχει αρχίσει να συζητιέται έντονα.

George Clooney
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο George Clooney πήρε δημόσια θέση για το μέλλον του James Bond σε συνέντευξή του στο The Hollywood Reporter, στο πλαίσιο αφιερώματος στον ηθοποιό Callum Turner. Ο γνωστός ηθοποιός δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του και τόνισε πως θεωρεί τον Turner ιδανική επιλογή για τον ρόλο του 007, επισημαίνοντας ότι διαθέτει όλα τα απαραίτητα στοιχεία που απαιτεί ο χαρακτήρας.

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«Ελπίζω ο Callum να γίνει ο επόμενος Bond. Νομίζω ότι θα ήταν εξαιρετικός. Είναι ψηλός, γοητευτικός, εμφανίσιμος και Βρετανός, οπότε είναι ο ιδανικός άνθρωπος για τον ρόλο», ανέφερε χαρακτηριστικά, βάζοντας ακόμη περισσότερο «φωτιά» στη συζήτηση γύρω από το μέλλον του franchise. Ο Callum Turner, ο οποίος βρίσκεται στο επίκεντρο της πρότασης του Clooney, έχει ήδη αρχίσει να χτίζει μια σταθερή πορεία στο Hollywood. Η συνεργασία του με τον Clooney στην ταινία «The Boys in the Boat» το 2023 φαίνεται πως έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της θετικής άποψης του διάσημου ηθοποιού για εκείνον.

Παράλληλα, ο Turner έχει αποκτήσει εμπειρία μέσα από μεγάλες παραγωγές, όπως το «Fantastic Beasts» από το σύμπαν του Harry Potter, το «Assassin’s Creed» αλλά και πρόσφατες δουλειές όπως το «Masters of the Air» και το «The Only Living Boy in New York». Με αυτό το βιογραφικό, θεωρείται ήδη ένα από τα πιο υποσχόμενα πρόσωπα της νέας γενιάς ηθοποιών.

Ο ηθοποιός Callum Turner, ο οποίος θεωρείται το φαβορί για τον ρόλο του James Bond.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο George Clooney στάθηκε ιδιαίτερα και στις επαγγελματικές επιλογές του Turner, τονίζοντας ότι δεν ακολούθησε την εύκολη διαδρομή του Hollywood. Όπως σημείωσε, έχει επιλέξει ρόλους με ενδιαφέρον και βάθος, κάτι που τον έχει βοηθήσει να ξεχωρίσει μέσα σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική βιομηχανία. «Δεν ακολούθησε τον εύκολο δρόμο ούτε επέλεξε απλώς τις πιο εμπορικές δουλειές. Έχει συμμετάσχει σε πραγματικά ενδιαφέροντα πρότζεκτ. Με κάποιο τρόπο κατάφερε να ξεχωρίσει μέσα στον θόρυβο της βιομηχανίας και να κάνει τον κόσμο να πιστέψει ότι έχει κάτι ιδιαίτερο», ανέφερε ο Clooney, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την εικόνα του Turner ως πιθανό νέο James Bond.

Από την πλευρά του, ο ίδιος ο Callum Turner παραμένει συγκρατημένος απέναντι στις φήμες. Όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο να αναλάβει τον ρόλο του 007, απάντησε πως δεν γνωρίζει τίποτα περισσότερο από το κοινό, κρατώντας χαμηλούς τόνους γύρω από το ενδεχόμενο συμμετοχής του στο εμβληματικό franchise.

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