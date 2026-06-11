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Celeb World 11.06.2026

«Ήρθε το καλοκαίρι»: Η Αναστασία υποδέχθηκε το καλοκαίρι και «έριξε» το instagram

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Η Αναστασία υποδέχθηκε το καλοκαίρι και το μοιράστηκε με νέες φωτογραφίες από την παραλία, «ρίχνοντας» το instagram
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Αναστασία δημοσίευσε καλοκαιρινές φωτογραφίες της στο Instagram.
  • Η τραγουδίστρια φόρεσε ένα κίτρινο μπικίνι και πόζαρε στην παραλία.
  • Οι φωτογραφίες έλαβαν χιλιάδες likes και σχόλια από τους θαυμαστές της.
  • Η Αναστασία έδειξε ότι έχει μπει σε καλοκαιρινή διάθεση με την ανάρτησή της.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Τις πρώτες καλοκαιρινές της στιγμές μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους η Αναστασία, δημοσιεύοντας μια σειρά από φωτογραφίες που τράβηξαν αμέσως την προσοχή στο Instagram. Η δημοφιλής τραγουδίστρια επέλεξε να περάσει χαλαρές στιγμές δίπλα στη θάλασσα και δεν δίστασε να μοιραστεί στιγμιότυπα από την εξόρμησή της με τους followers της.

anastasia__ (3)
https://www.instagram.com/imanastasia_official/?hl=el

Φορώντας ένα εντυπωσιακό κίτρινο μπικίνι, πόζαρε σε διάφορα σημεία της παραλίας, απολαμβάνοντας τον ήλιο και τη θάλασσα. Στις εικόνες που ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό, η Αναστασία εμφανίζεται να χαλαρώνει στην αμμουδιά, ενώ σε άλλα στιγμιότυπα ποζάρει φορώντας παρεό, απολαμβάνει τη δροσιά της θάλασσας και περνά ανέμελες στιγμές σε μια κούνια δίπλα στο κύμα.

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Το καλοκαιρινό σκηνικό, τα φωτεινά χρώματα και η ανεπιτήδευτη διάθεση των φωτογραφιών δημιούργησαν ένα άκρως καλοκαιρινό αποτέλεσμα που κέρδισε αμέσως χιλιάδες likes και σχόλια. Η ίδια συνόδευσε τη δημοσίευσή της με μια σύντομη αλλά χαρακτηριστική λεζάντα, γράφοντας: «Ήρθε το καλοκαίρι».

Η ανάρτηση δεν άργησε να συγκεντρώσει την αγάπη των θαυμαστών της, οι οποίοι έσπευσαν να σχολιάσουν τις φωτογραφίες και να της ευχηθούν ένα όμορφο καλοκαίρι.

https://www.instagram.com/imanastasia_official
https://www.instagram.com/imanastasia_official

Η Αναστασία φαίνεται πως έχει ήδη μπει σε καλοκαιρινό mood, μοιράζοντας με το κοινό της εικόνες γεμάτες ξεγνοιασιά, θάλασσα και θετική διάθεση, λίγες μόλις ημέρες μετά την επίσημη έναρξη της πιο αγαπημένης εποχής του χρόνου.

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Instagram Αναστασία
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