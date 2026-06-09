Έτοιμοι για το απόλυτο live; Η Αναστασία φέρνει το «Σπάστε τα» στη σκηνή των Mad VMA 2026

Η Αναστασία θα τραγουδήσει live το νέο της τραγούδι «Σπάστε τα» στα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ και το κοινό ήδη ανυπομονεί

Η Αναστασία ετοιμάζεται να χαρίσει μία από τις πιο πολυσυζητημένες εμφανίσεις των φετινών Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ. Η νεαρή τραγουδίστρια, που έχει καταφέρει να εξελιχθεί σε ένα από τα πιο δυνατά ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής, θα παρουσιάσει ζωντανά το νέο της hit «Σπάστε τα», το τραγούδι που έχει κατακτήσει τις ψηφιακές πλατφόρμες και τα social media.

Το κοινό ανυπομονεί να δει πώς θα μεταφερθεί στη σκηνή η ενέργεια του τραγουδιού που μέσα σε λίγες ημέρες κατάφερε να γίνει viral. Με το «Σπάστε τα» να βρίσκεται σταθερά στην κορυφή των charts και να συγκεντρώνει εκατομμύρια streams, η εμφάνιση της Αναστασίας στα Mad VMA 2026 θεωρείται ήδη μία από τις πιο αναμενόμενες στιγμές της βραδιάς. Όλα δείχνουν πως η τραγουδίστρια θα φέρει στη σκηνή τον παλμό, την ένταση και τη διάθεση που έχουν κάνει το νέο της single το απόλυτο soundtrack του φετινού καλοκαιριού.

Αναστασία: Η απρόσμενη έναρξη του «Σπάστε τα tour» που κέρδισε τα βλέμματα

Λίγα τραγούδια καταφέρνουν να δημιουργήσουν τόσο μεγάλη προσμονή πριν από την επίσημη κυκλοφορία τους. Το «Σπάστε τα» πέτυχε ακριβώς αυτό, καθώς το teaser του κομματιού άρχισε να κυκλοφορεί στα social media και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα έγινε viral.

Η ανταπόκριση του κοινού ήταν εντυπωσιακή από την πρώτη στιγμή, με χιλιάδες χρήστες να χρησιμοποιούν τον ήχο σε βίντεο και αναρτήσεις, δημιουργώντας ένα ισχυρό κύμα δημοτικότητας πριν ακόμη κυκλοφορήσει ολόκληρο το τραγούδι.

Σήμερα, το νέο single της Αναστασίας παραμένει στο Νο1 του Spotify Ελλάδας, ενώ έχει ξεπεράσει τα 1,5 εκατομμύρια streams μέσα σε μόλις δέκα ημέρες, επιβεβαιώνοντας πως πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της χρονιάς.

Το «Σπάστε τα» αποτελεί ένα σύγχρονο λαϊκό anthem που συνδυάζει τον δυναμισμό της νέας γενιάς με τη διαχρονική ενέργεια της ελληνικής διασκέδασης. Πρόκειται για ένα τραγούδι που μιλά για την απελευθέρωση, τη χαρά και την ανάγκη να ζούμε τη στιγμή χωρίς δεύτερες σκέψεις.

Τη μουσική και τους στίχους υπογράφουν ο Ρουσσέτος Δημητρόγλου και ο Παντελής Γατανάς, ενώ executive producer του project είναι ο manager και παραγωγός της Αναστασίας, Mike Stathakis. Το single κυκλοφορεί από τη Golden Records και τη Minos EMI, a Universal Music Company.

Το video clip που ξεχωρίζει

Την επιτυχία του τραγουδιού συνοδεύει ένα ιδιαίτερο video clip σε σκηνοθεσία του Bodega. Η ιστορία εκτυλίσσεται σε ένα αυθεντικό λαϊκό μπουζουξίδικο, εκεί όπου η πρωταγωνίστρια αφήνεται ελεύθερη να ζήσει τη στιγμή χωρίς φόβους, περιορισμούς ή κοινωνικά στερεότυπα.

Με αισθητική που ισορροπεί ανάμεσα στο σύγχρονο λαϊκό στοιχείο, το cult ύφος και τη nonchalant διάθεση, το video clip δίνει εικόνα σε όσα εκφράζει το τραγούδι: ελευθερία, ένταση και αυθεντική διασκέδαση.

Guest εμφάνιση στο clip κάνει και η ίδια η Αναστασία, σε έναν ρόλο που αντικατοπτρίζει απόλυτα την προσωπικότητα και τη σύνδεσή της με τη μουσική και τη σκηνή.

Από τη λαϊκή αγορά στα Mad VMA 2026

Η τραγουδίστρια κατάφερε να τραβήξει τα βλέμματα και με τον πρωτότυπο τρόπο που επέλεξε να ανακοινώσει το καλοκαιρινό της tour. Αντί για μια κλασική καμπάνια, εμφανίστηκε σε λαϊκή αγορά μοιράζοντας φυλλάδια για το «Σπάστε τα tour» σε περαστικούς, παραγωγούς και καταναλωτές.

Οι αντιδράσεις ήταν αυθόρμητες και γεμάτες ενθουσιασμό, καθώς αρκετοί χρειάστηκαν λίγα δευτερόλεπτα για να συνειδητοποιήσουν ότι μπροστά τους βρισκόταν η ίδια η Αναστασία. Η κίνηση αυτή έγινε γρήγορα viral και ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τη δυναμική του τραγουδιού.

Με επόμενους σταθμούς σε όλη την Ελλάδα και με ενδιάμεση στάση στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ, η Αναστασία ετοιμάζεται για ένα καλοκαίρι γεμάτο μουσική, συναυλίες και μεγάλες στιγμές.

Η εμφάνισή της στα βραβεία αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα highlights της διοργάνωσης, καθώς το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ακούσει ζωντανά το τραγούδι που ήδη κυριαρχεί στις μουσικές τάσεις της χώρας.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι το «Σπάστε τα» έχει εξελιχθεί σε κάτι πολύ περισσότερο από ένα ακόμη hit. Είναι το τραγούδι που σηματοδοτεί το φετινό καλοκαίρι και η παρουσίασή του στη σκηνή των Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ αναμένεται να δώσει ακόμη μεγαλύτερη ώθηση στην ήδη εντυπωσιακή πορεία του.

Διάβασε επίσης: