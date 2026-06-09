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Μουσική 09.06.2026

«Η φωνή της είναι αντίστοιχη με της Dua Lipa»: Η δήλωση του σχεδιαστή Juliem Macdonald για την Κατερίνα Λιόλιου

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Ο Julien Macdonald αποθέωσε την Κατερίνα Λιόλιου με μια δήλωση που συζητήθηκε έντονα, συγκρίνοντας την ελληνίδα ερμηνεύτρια με την Dua Lipa
Ειρήνη Στόφυλα

Μια ιδιαίτερα τιμητική αναφορά για την Κατερίνα Λιόλιου ήρθε από έναν από τους πιο γνωστούς σχεδιαστές μόδας παγκοσμίως. Ο διάσημος Ουαλός δημιουργός Julien Macdonald δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για την ερμηνεύτρια, κάνοντας ένα σχόλιο που ήδη συζητιέται έντονα στα social media και στον χώρο της μουσικής. Η Κατερίνα Λιόλιου συνεχίζει να καταγράφει σημαντικές επιτυχίες, τόσο στις μουσικές πλατφόρμες όσο και στις ζωντανές εμφανίσεις της, με το κοινό να στηρίζει σταθερά κάθε νέο της βήμα.

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Το σχόλιο του Julien Macdonald έγινε σε μια βραδιά γεμάτη λάμψη, μουσική και συγκίνηση, επιβεβαιώνοντας πως η πορεία της τραγουδίστριας βρίσκεται σε μια από τις πιο δυνατές φάσεις της καριέρας της.

Κατερίνα Λιόλιου: Η λαμπερή απονομή για το πλατινένιο άλμπουμ της

Ο διεθνούς φήμης σχεδιαστής μόδας Julien Macdonald βρέθηκε στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο Island Resort Athens, στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, όπου πραγματοποιήθηκε μια εντυπωσιακή εκδήλωση αφιερωμένη στις μεγάλες μουσικές επιτυχίες της Κατερίνας Λιόλιου.


Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, ο διάσημος designer εξέφρασε δημόσια τον θαυμασμό του για την τραγουδίστρια, κάνοντας μια δήλωση που προκάλεσε αμέσως αίσθηση: «Η φωνή της Κατερίνας Λιόλιου είναι αντίστοιχη με της Dua Lipa»

Η τοποθέτησή του θεωρήθηκε ιδιαίτερα κολακευτική, καθώς συνέκρινε τη φωνητική δυναμική της Ελληνίδας ερμηνεύτριας με μία από τις μεγαλύτερες pop stars της διεθνούς μουσικής σκηνής.

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Η λαμπερή εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με αφορμή τη μεγάλη επιτυχία που σημειώνει η Κατερίνα Λιόλιου τα τελευταία χρόνια. Στο επίκεντρο της βραδιάς βρέθηκαν οι πλατινένιες διακρίσεις που έχει κατακτήσει η τραγουδίστρια, καθώς και η εντυπωσιακή πορεία του άλμπουμ της «Το δικό μου DNA».

Το συγκεκριμένο album, που κυκλοφορεί από την Panik Platinum, έχει καταφέρει να ξεπεράσει τα 148 εκατομμύρια streaming points, επιβεβαιώνοντας τη μεγάλη απήχηση που έχει αποκτήσει στο κοινό. Πρόκειται για ένα επίτευγμα που αντανακλά τη διαρκώς αυξανόμενη δημοτικότητα της τραγουδίστριας και τη δυναμική παρουσία της στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή.

Τα τελευταία χρόνια η Κατερίνα Λιόλιου έχει καταφέρει να εδραιώσει τη θέση της ανάμεσα στα πιο επιτυχημένα ονόματα της ελληνικής δισκογραφίας. Με συνεχόμενα hits, εκατομμύρια streams και εμφανίσεις που συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον του κοινού, η τραγουδίστρια διανύει μια περίοδο ιδιαίτερης καλλιτεχνικής άνθησης.

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Η αναγνώριση από έναν δημιουργό διεθνούς κύρους, όπως ο Julien Macdonald, έρχεται να προστεθεί στη λίστα των σημαντικών στιγμών της πορείας της. Το γεγονός ότι ένας άνθρωπος με πολυετή παρουσία στη διεθνή βιομηχανία της μόδας και της ψυχαγωγίας ξεχώρισε τη φωνή της, αποτελεί αναμφίβολα μια ιδιαίτερα τιμητική στιγμή.

Το μόνο βέβαιο είναι πως η Κατερίνα Λιόλιου εξακολουθεί να κερδίζει το κοινό με τη δουλειά της, ενώ οι επιτυχίες της δείχνουν ότι η ανοδική της πορεία δεν έχει φτάσει ακόμη στο αποκορύφωμά της. Και μετά από μια τόσο ηχηρή δήλωση, το ενδιαφέρον γύρω από το όνομά της αναμένεται να ενταθεί ακόμη περισσότερο το επόμενο διάστημα.

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Julien Macdonald ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΛΙΟΛΙΟΥ
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