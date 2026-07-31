Μουσικά Νέα 31.07.2026

Ο Άρις Πετράκης παρουσιάζει το νέο τραγούδι «Δώσε την Καρδιά Σου»

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Άρις Πετράκης επιστρέφει δισκογραφικά με το «Δώσε την Καρδιά Σου» από τη Spicy, σε μουσική Μιχάλη Λαμπρόπουλου και στίχους Ηλία Πολυδώρου
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Ο Άρις Πετράκης κυκλοφορεί το νέο τραγούδι «Δώσε την Καρδιά Σου» από την Spicy.
  • Το τραγούδι, σε στίχους Ηλία Πολυδώρου και μουσική Μιχάλη Λαμπρόπουλου, ερμηνεύει ο Άρις Πετράκης.
  • Το νέο τραγούδι οπτικοποιείται με music video σε σκηνοθεσία Danny Darlas, γυρισμένο σε διάφορες τοποθεσίες της Αθήνας.
  • Ο Άρις Πετράκης συνεχίζει την πορεία του στο ελληνικό τραγούδι με νέες μουσικές προτάσεις και συνεργασίες.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Άρις Πετράκης παρουσιάζει το «Δώσε την Καρδιά Σου», τη νέα του δισκογραφική κυκλοφορία από την Spicy και μας προσκαλεί σε μια μουσική διαδρομή στην Αθήνα , με οδηγό τη φωνή, το συναίσθημα και έναν έρωτα που εξακολουθεί να υπάρχει, ακόμη και όταν δεν βρίσκει ανταπόκριση.

https://www.instagram.com/aris_petrakis/
https://www.instagram.com/aris_petrakis/

Το αγαπημένο τραγούδι, σε στίχους του Ηλία Πολυδώρου και μουσική του Μιχάλη Λαμπρόπουλου, επιστρέφει στο σήμερα μέσα από την προσωπική ερμηνευτική προσέγγιση του Άρι Πετράκη. Με τη χαρακτηριστική χροιά, το ταλέντο και την ερμηνευτική του δύναμη, ο Άρις δίνει νέα πνοή στην επιτυχία «Δώσε την Καρδιά Σου», αποτυπώνοντας τη συναισθηματική κατάσταση ενός ανθρώπου που αγαπά βαθιά, ακόμη κι όταν γνωρίζει ότι η καρδιά του άλλου μπορεί να ανήκει αλλού.

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Η νέα κυκλοφορία οπτικοποιείται μέσα από ένα εντυπωσιακό music video, σε σκηνοθεσία του Danny Darlas, το οποίο ακολουθεί τον Άρι Πετράκη σε διαφορετικές τοποθεσίες και στιγμές της Αθήνας.

Από το χάραμα, σε ένα από τα ψηλότερα σημεία της πόλης, έως το σούρουπο και τα γραφικά σοκάκια, η πρωτεύουσα γίνεται το φυσικό σκηνικό μιας βαθιά συναισθηματικής εξομολόγησης. Το φως αλλάζει, η πόλη μεταμορφώνεται και ο Άρις Πετράκης διασχίζει τους δρόμους με ένα κλασικό αυτοκίνητο, έχοντας στο πλευρό του τους φίλους του.
Η εναλλαγή της ημέρας με τη νύχτα και η αμεσότητα της ερμηνείας συνθέτουν ένα σύγχρονο οπτικό αφήγημα, στο οποίο η ζωντάνια της πόλης συναντά την ένταση ενός έρωτα που δεν ολοκληρώθηκε.

Με το «Δώσε την Καρδιά Σου», ο Άρις Πετράκης συνεχίζει να εξελίσσεται ως ερμηνευτής και να χαράσσει τη δική του πορεία στο ελληνικό τραγούδι, μέσα από νέες μουσικές προτάσεις, συνεργασίες και ζωντανές εμφανίσεις.

Γεννημένος και μεγαλωμένος στη Θεσσαλονίκη, με σπουδές στο τζαζ τραγούδι στο Σύγχρονο Ωδείο Θεσσαλονίκης, ο Άρις Πετράκης συστήθηκε στην ελληνική δισκογραφία το 2017, υπογράφοντας τους στίχους της επιτυχίας της Demy «Ισόβια Μαζί». Την ίδια χρονιά παρουσίασε το πρώτο του προσωπικό single «Ως το Τέρμα», σε δική του μουσική και στίχους.

Στη δισκογραφική του πορεία έχει συνεργαστεί με σημαντικούς δημιουργούς της ελληνικής μουσικής, ενώ έχει εμφανιστεί σε μουσικές σκηνές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης δίπλα σε καταξιωμένους καλλιτέχνες, όπως ο Λευτέρης Πανταζής, η Άντζελα Δημητρίου, ο Κωνσταντίνος Αργυρός, η Κατερίνα Λιόλιου και ο Νίκος Απέργης, μεταξύ άλλων.

Το «Δώσε την Καρδιά Σου» κυκλοφορεί από την Spicy.

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Άρις Πετράκης Δώσε την Καρδιά Σου
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