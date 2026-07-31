Μουσικά Νέα 31.07.2026

Η Mikay μας κερνάει παγωτό στο νέο της music video – Ένα pop culture καλοκαιρινό σκηνικό με special guest την Joanne

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Η Mikay παρουσιάζει το ολοκαίνουργιο music video «Παγωτό» σε σκηνοθεσία Fotis Katsanos, με τη συμμετοχή της Joanne
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Το νέο music video της Mikay για το τραγούδι «Παγωτό» είναι γεμάτο pop culture αναφορές και art pop αισθητική.
  • Η σκηνοθεσία και το art direction του video είναι των Mikay, Fotis Katsanos και Παρασκευής Αργυρού.
  • Η Joanne κάνει μια special guest εμφάνιση στο music video, παίζοντας καταλυτικό ρόλο στην πλοκή.
  • Το video χαρακτηρίζεται από έντονα χρώματα, χιούμορ, υπερβολή και κινηματογραφικές αναφορές.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Mikay επιστρέφει με το ολοκαίνουργιο music video του «Παγωτό», μεταφέροντας στη μικρή οθόνη την παιχνιδιάρικη, εκρηκτική και απόλυτα ανατρεπτική ενέργεια του τραγουδιού.

mikay

Με έντονες αναφορές στην pop culture και την art pop αισθητική, αλλά μέσα από μια σύγχρονη και άμεσα αναγνωρίσιμη ματιά, το «Παγωτό» μετατρέπεται σε ένα πολύχρωμο οπτικό σύμπαν όπου το χιούμορ, η υπερβολή και το styling συναντούν τον αυθορμητισμό και τη φαντασία.

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Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Fotis Katsanos & η Mikay, ενώ το creative & art direction φέρουν η Mikay και η Παρασκευή Αργυρού, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα γεμάτο με έντονα χρώματα και κινηματογραφικές αναφορές που υπηρετούν απόλυτα τον χαρακτήρα του τραγουδιού.

Η μεγάλη έκπληξη του music video έρχεται μέσα από την εμφάνιση της Joanne σε έναν special guest ρόλο. Παιχνιδιάρικη, μυστηριώδης και ταυτόχρονα επικίνδυνη, η Joanne εισβάλλει στην ιστορία και γίνεται ο καταλύτης της πλοκής.

Με έντονο χαρακτήρα, ανατρεπτική διάθεση και κινηματογραφική προσέγγιση, το νέο music video της Mikay έρχεται να επιβεβαιώσει ότι αποτελεί μία από τις πιο ιδιαίτερες νέες παρουσίες της σύγχρονης ελληνικής pop σκηνής.

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mikay Παγωτό
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