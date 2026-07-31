Μουσικά Νέα 31.07.2026

Η Taylor Swift «εκθρονίζει» προσωρινά τον Michael Jackson στα κινηματογραφικά charts

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Η Taylor Swift με το Toy Story 5 παίρνει το Νο. 1 του Billboard Top Movie Songs, αφήνοντας πίσω της τον Michael Jackson
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Taylor Swift κατέκτησε την κορυφή του Top Movie Songs chart του Billboard τον Ιούνιο του 2026.
  • Το τραγούδι της Swift, «I Knew It, I Knew You», είναι το μουσικό θέμα του «Toy Story 5».
  • Η μουσική του Michael Jackson παραμένει ισχυρή, καταλαμβάνοντας τις επόμενες θέσεις του chart.
  • Το «Billie Jean» του Jackson υποχώρησε στο Νο. 2, αλλά παραμένει δημοφιλές.
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Μπορεί ο αείμνηστος Michael Jackson να συνεχίζει να μονοπωλεί τα charts και να γνωρίζει τεράστια αποθέωση χάρη στην κυκλοφορία της βιογραφικής ταινίας «Michael», ωστόσο η κορυφή του μουσικού box office ανήκει δικαιωματικά σε ένα άλλο τεράστιο όνομα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής.

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ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Billboard και της Tunefind για τον Ιούνιο του 2026, το Νο. 1 του Top Movie Songs chart κατέκτησε η Taylor Swift  με το ολοκαίνουργιο τραγούδι της, «I Knew It, I Knew You», το οποίο αποτελεί το βασικό μουσικό θέμα της πολυαναμενόμενης ταινίας κινουμένων σχεδίων Toy Story 5.

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Η απόλυτη κυριαρχία του «Toy Story 5» και οι εντυπωσιακές επιδόσεις

Το τραγούδι της Taylor Swift κυκλοφόρησε στις 5 Ιουνίου, δύο μόλις εβδομάδες πριν από την επίσημη πρεμιέρα του «Toy Story 5» στις κινηματογραφικές αίθουσες (19 Ιουνίου), κερδίζοντας αμέσως τις εντυπώσεις ως το πρώτο κομμάτι που ακούγεται στους τίτλους τέλους της ταινίας. Η δυναμική του αποτυπώθηκε ξεκάθαρα στα νούμερα της Luminate για τον Ιούνιο, καθώς το κομμάτι συγκέντρωσε 73 εκατομμύρια official on-demand streams και σημείωσε 89.000 πωλήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ παράλληλα βρέθηκε στην κορυφή του Billboard Hot 100 για δύο συνεχόμενες εβδομάδες.

Η Taylor Swift με μπλουζάκι Stevie Knicks πανηγυρίζει στον τελικό του ΝΒΑ, ανάμεσα σε πλήθος αστέρων.
https://www.instagram.com/nba/

Η επέλαση του Michael Jackson συνεχίζεται

Παρά την πρωτιά της Swift, ο κινηματογραφικός αντίκτυπος της βιογραφίας «Michael» παραμένει συντριπτικός. Η μουσική του Βασιλιά της Pop καταλαμβάνει τις επόμενες 6 θέσεις του chart, καθώς και συνολικά επτά θέσεις στην πρώτη δεκάδα.

Το διαχρονικό «Billie Jean», το οποίο κυριαρχούσε στη λίστα του Μαΐου, υποχώρησε οριακά στο Νο. 2 για τον Ιούνιο με 71,1 εκατομμύρια streams, αποδεικνύοντας ότι το κοινό συνεχίζει να ανακαλύπτει ξανά τη δισκογραφία του μέσα από τη μεγάλη οθόνη. Την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν οι Chemical Brothers με το «Go» από την ταινία Apex στο Νο. 8, οι Jackson 5 με το «I Want You Back» στο Νο. 9  η Sienna Spiro με το «Material Lover» από το πολυαναμενόμενο The Devil Wears Prada 2 στο Νο. 10.

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I Knew It I Knew You Taylor Swift Toy Story 5
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