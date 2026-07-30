Μουσική 30.07.2026

Τι συνέβη στον Calvin Harris στο Tomorrowland; Το set που τελείωσε νωρίτερα

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Ο Calvin Harris βρέθηκε στο επίκεντρο του Tomorrowland, όταν αναγκάστηκε να ολοκληρώσει νωρίτερα το set του λόγω καθυστέρησης στο πρόγραμμα
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η εμφάνιση του Calvin Harris στο Tomorrowland καθυστέρησε, μειώνοντας τον διαθέσιμο χρόνο του.
  • Ο DJ διέκοψε απότομα τη μουσική και αποχώρησε, χωρίς το αναμενόμενο φινάλε.
  • Η αιτία της διακοπής ήταν το αυστηρό ωράριο του φεστιβάλ, που δεν μπορούσε να παραβιαστεί.
  • Το περιστατικό προκάλεσε αντιδράσεις στα social media, με τους fans να σχολιάζουν το ξαφνικό τέλος.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το Tomorrowland έχει αποδείξει πολλές φορές ότι τίποτα δεν κυλά πάντα σύμφωνα με το πρόγραμμα. Από τεχνικά προβλήματα μέχρι απρόβλεπτες στιγμές πάνω στη σκηνή, το μεγαλύτερο φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής στον κόσμο ξέρει πώς να γίνεται θέμα συζήτησης. Αυτή τη φορά, όμως, στο επίκεντρο βρέθηκε ο Calvin Harris, σε ένα περιστατικό που άφησε χιλιάδες fans να αναρωτιούνται τι ακριβώς συνέβη. Το βίντεο από τη στιγμή της διακοπής έκανε γρήγορα τον γύρο των social media, προκαλώντας δεκάδες αντιδράσεις.

Ο Calvin Harris με κόκκινα γυαλιά ηλίου και μούσι σε εξωτερικό χώρο.
Ο Calvin Harris ποζάρει με καλοκαιρινό στυλ και κόκκινα γυαλιά ηλίου.

Η εμφάνιση του Σκωτσέζου superstar DJ δεν ξεκίνησε όπως είχε προγραμματιστεί, καθώς σημειώθηκε καθυστέρηση πριν ανέβει στη σκηνή. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να περιοριστεί σημαντικά ο διαθέσιμος χρόνος του, αφού το πρόγραμμα του φεστιβάλ έπρεπε να τηρηθεί με ακρίβεια. Παρότι ο κόσμος βρισκόταν στο απόλυτο αποκορύφωμα της βραδιάς, ο Calvin Harris γνώριζε ότι δεν υπήρχε περιθώριο παράτασης. Έτσι, λίγο πριν ολοκληρώσει το show του, πήρε μια απόφαση που αιφνιδίασε τους πάντες.

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Ενώ το κοινό χόρευε ασταμάτητα και η ατμόσφαιρα είχε «ανάψει», ο DJ σταμάτησε απότομα τη μουσική, αποχαιρέτησε τους θεατές και αποχώρησε από τη σκηνή χωρίς το εντυπωσιακό φινάλε που περίμεναν οι περισσότεροι.

https://www.instagram.com/calvinharris/
https://www.instagram.com/calvinharris/

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αιτία ήταν το αυστηρό ωράριο του φεστιβάλ, το οποίο δεν μπορούσε να παραβιαστεί παρά την καθυστέρηση που είχε προηγηθεί. Δημοσιεύματα αναφέρουν πως ο Calvin Harris εμφανίστηκε ιδιαίτερα ενοχλημένος από την εξέλιξη, καθώς είδε τον χρόνο της εμφάνισής του να μειώνεται αισθητά.

Το συγκεκριμένο περιστατικό προστέθηκε στη λίστα με τα απρόοπτα που έχουν σημαδέψει το Tomorrowland τα τελευταία χρόνια. Αν και οι fans απογοητεύτηκαν που δεν είδαν ολόκληρο το set, πολλοί στα social media στάθηκαν στο γεγονός ότι ο DJ δεν είχε άλλη επιλογή από το να ακολουθήσει το αυστηρό πρόγραμμα της διοργάνωσης. Όπως ήταν αναμενόμενο, τα σχετικά βίντεο έγιναν viral μέσα σε λίγες ώρες, με το κοινό να σχολιάζει έντονα το ξαφνικό τέλος της εμφάνισής του.

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Calvin Harris Tomorrowland 2026
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