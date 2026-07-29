Ο Βάγγος Δανέζης στο Mad.gr: «Θα το μετάνιωνα αν δεν κυνηγούσα τη μουσική»

Ο Βάγγος Δανέζης μιλά αποκλειστικά στο Mad.gr για το μουσικό του ταξίδι, το «The Voice of Greece», την πρώτη του δισκογραφική κυκλοφορία «Καρδιά μου λιώνω» και όλα όσα ονειρεύεται για το μέλλον

Ο Βάγγος Δανέζης ανοίγει την καρδιά του στο Mad.gr και μιλά για τη μουσική διαδρομή του, τις οικογενειακές του ρίζες, το πέρασμά του από το «The Voice of Greece» και το πρώτο του δισκογραφικό βήμα με το τραγούδι «Καρδιά μου λιώνω». Ο νεαρός καλλιτέχνης, που έχει ήδη κερδίσει τις εντυπώσεις με την ερμηνεία του στο «Γράμμα» του Νότη Σφακιανάκη, μοιράζεται στιγμές από τη ζωή του πριν και μετά τη μουσική. Από τις σπουδές του στα Μαθηματικά και τα Οικονομικά στην Αγγλία μέχρι την απόφαση να ακολουθήσει το όνειρό του, ο Βάγγος αποκαλύπτει τι ήταν αυτό που τον οδήγησε τελικά στη σκηνή.

Μεγαλωμένος σε μια οικογένεια όπου η μουσική είχε πάντα πρωταγωνιστικό ρόλο, ο ίδιος ήταν ο πρώτος που αποφάσισε να κάνει το τραγούδι επάγγελμα. Όπως εξηγεί στο Mad.gr, στην αρχή υπήρχαν προβληματισμοί για το αν ο καλλιτεχνικός χώρος μπορεί να προσφέρει ασφάλεια, όμως σήμερα οι δικοί του άνθρωποι είναι το μεγαλύτερο στήριγμά του. Παράλληλα, μιλά για τα οικογενειακά τραπέζια όπου όλοι τραγουδούν μαζί, αλλά και για τον πιο αυστηρό κριτή του, που δεν είναι άλλος από τον ίδιο του τον εαυτό.

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Η συμμετοχή του στο «The Voice of Greece» αποτέλεσε μία από τις σημαντικότερες εμπειρίες της μέχρι τώρα πορείας του, αφού τον βοήθησε να εξελιχθεί τόσο καλλιτεχνικά όσο και προσωπικά. Ο Βάγγος Δανέζης μιλά για τη σκληρή δουλειά πίσω από κάθε εμφάνιση, την αυτοπεποίθηση που απέκτησε μέσα από το talent show και την αγάπη που έλαβε από το κοινό. Παράλληλα, αναφέρεται στη νέα του κυκλοφορία «Καρδιά μου λιώνω», μία διασκευή του τραγουδιού του Στέφανου Κορκολή, εξηγώντας γιατί επέλεξε να συστηθεί μουσικά μέσα από ένα ήδη αγαπημένο κομμάτι.

«Στην αρχή οι δικοί μου είχαν επιφυλάξεις, σήμερα όμως με στηρίζουν απόλυτα»

Η απόφαση να ακολουθήσει επαγγελματικά τη μουσική δεν ήταν κάτι που η οικογένειά του αντιμετώπισε χωρίς δεύτερες σκέψεις. Όπως εξηγεί ο ίδιος, οι δικοί του άνθρωποι αρχικά ανησυχούσαν για την αβεβαιότητα του καλλιτεχνικού χώρου.

«Στην αρχή το αντιμετώπισαν με επιφυλακτικότητα. Δεν ήταν σίγουροι αν αυτός ο χώρος θα μπορούσε να μου προσφέρει επαγγελματική ασφάλεια. Υπάρχει πάντα μία αβεβαιότητα γύρω από το τραγούδι και γενικά τον καλλιτεχνικό χώρο», αναφέρει ο Βάγγος.

Σήμερα, όμως, η κατάσταση έχει αλλάξει, καθώς η οικογένειά του βρίσκεται στο πλευρό του και χαίρεται να τον βλέπει να πραγματοποιεί το όνειρό του. «Σήμερα είναι απόλυτα υποστηρικτικοί. Τους αρέσει πολύ να έρχονται να με βλέπουν στο μαγαζί», λέει χαρακτηριστικά.

Η μουσική άλλωστε υπήρχε πάντα στο σπίτι του, αφού όλοι αγαπούν το τραγούδι. «Πάντα τραγουδάμε όλοι μαζί. Όλη η οικογένεια έχει πραγματικά πολύ ωραίες φωνές!», αποκαλύπτει, ενώ παραδέχεται πως ο πιο αυστηρός κριτής του παραμένει ο ίδιος του ο εαυτός.

«Πάντα προσπαθώ να βελτιώνομαι και ο πιο αυστηρός κριτής μου είμαι εγώ», σημειώνει.

Από τα Μαθηματικά και τα Οικονομικά στη μουσική: «Θα το μετάνιωνα αν δεν προσπαθούσα ποτέ»

Παρότι οι σπουδές του τον οδήγησαν σε έναν διαφορετικό δρόμο, η μουσική ήταν πάντα ένα σημαντικό κομμάτι της ζωής του. Η στιγμή που κατάλαβε πως μπορεί να την ακολουθήσει επαγγελματικά ήταν καθοριστική.

«Η μουσική και κυρίως το τραγούδι είναι κάτι που ανέκαθεν μου άρεσε να ασχολούμαι. Μόλις συνειδητοποίησα ότι ίσως έχω την ικανότητα να το κάνω επαγγελματικά, μπήκε σοβαρά στο μυαλό μου αυτή η ιδέα», εξηγεί

Ο ίδιος δεν κρύβει πως υπήρχαν στιγμές που έκανε δεύτερες σκέψεις, καθώς ο κλάδος των σπουδών του ήταν κάτι που επίσης αγαπούσε. Ωστόσο, κάθε φορά που τραγουδούσε θυμόταν ποιος ήταν πραγματικά ο στόχος του.

«Ο κλάδος των σπουδών μου, μου αρέσει αρκετά, οπότε είναι φυσιολογικό κάποιες φορές να κάνω δεύτερες σκέψεις. Οι στιγμές που τραγουδάω όμως μου υπενθυμίζουν πολύ γρήγορα ότι σίγουρα είναι κάτι που θέλω να συνεχίσω να κάνω», αναφέρει.

Αν μπορούσε να συναντήσει τον 17χρονο εαυτό του, εκείνον που έπαιζε κιθάρα στις σχολικές γιορτές, η συμβουλή του θα ήταν ξεκάθαρη: «Θα του έλεγα μόνο να συνεχίσει να ασχολείται με αυτό που αγαπάει».

Η εμπειρία του στο The Voice of Greece και η στιγμή με το «Γράμμα»

Η συμμετοχή του στο «The Voice of Greece» αποτέλεσε ένα σημαντικό κεφάλαιο στην καλλιτεχνική του πορεία. Ο διαγωνισμός τού έδωσε την ευκαιρία να εξελιχθεί, να δοκιμάσει τις δυνατότητές του και να δουλέψει περισσότερο πάνω στις φωνητικές του ικανότητες.

«Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι εξελίχθηκα αρκετά μέσα στον διαγωνισμό. Τόσο από θέμα αυτοπεποίθησης όσο και γιατί με έβαλε σε μία διαδικασία σκληρής δουλειάς, αφού υπήρχε χειροπιαστός στόχος, να φτάσω όσο πιο μακριά γίνεται στον διαγωνισμό», λέει.

Μία από τις στιγμές που ξεχώρισαν ήταν η ερμηνεία του στο «Γράμμα» του Νότη Σφακιανάκη, η οποία ξεπέρασε τις 150.000 προβολές και αγαπήθηκε από το κοινό.

Ο Βάγγος, ωστόσο, κρατά χαμηλούς τόνους και βλέπει την επιτυχία με ρεαλισμό. «Είμαι αρκετά ρεαλιστής και δεν θέλω να μεγαλοποιώ τα πράγματα. Η συμμετοχή μου πήρε αρκετές προβολές, όπως και πάρα πολλών παιδιών που συμμετείχαν στο παιχνίδι», αναφέρει.

«Τα blinds είναι ένα πολύ πιασάρικο concept που πάντα αρέσει στον κόσμο να βλέπει. Είναι πολύ προσωρινή όμως αυτή η αναγνωρισιμότητα και λήγει γρήγορα. Δέχθηκα πολύ ωραία σχόλια που μου έδωσαν ώθηση και για τις επόμενες φάσεις», προσθέτει.

«Καρδιά μου λιώνω»: Το πρώτο δισκογραφικό βήμα με τη δική του ταυτότητα

Το πρώτο του επίσημο δισκογραφικό βήμα ήρθε με το τραγούδι «Καρδιά μου λιώνω», μία νέα προσέγγιση στο κομμάτι του Στέφανου Κορκολή, σε συνεργασία με τους Arcade.

Ο Βάγγος εξηγεί πως η επιλογή της διασκευής έγινε στρατηγικά, καθώς ένας νέος καλλιτέχνης χρειάζεται ένα τραγούδι που μπορεί να τον φέρει πιο κοντά στο κοινό.

«Ένας νέος καλλιτέχνης είναι δύσκολο να ακουστεί. Οπότε θεωρήσαμε με την εταιρεία ότι μία διασκευή θα βοηθούσε στο να ακουστεί το κομμάτι παραπάνω», λέει.

Παράλληλα, τονίζει πως μία καλή διασκευή χρειάζεται να έχει τη δική της προσωπικότητα. «Για να έχει αξία και ουσία μία διασκευή, πρέπει να δίνει κάτι διαφορετικό στο τραγούδι σε σχέση με την original εκτέλεση. Και αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε κι εμείς».

Το τραγούδι του μπορεί να μιλά για έναν μεγάλο έρωτα, όμως στην καθημερινότητά του υπάρχουν πολλά πράγματα που τον γεμίζουν και τον κάνουν χαρούμενο.

«Έχω πολλά ενδιαφέροντα και «λιώνω» όταν αφιερώνω χρόνο σε αυτά. Εννοείται και απλές στιγμές με τους κοντινούς μου ανθρώπους είναι πολύτιμος χρόνος για εμένα», αναφέρει.

Όσο για το πώς θέλει να τον βλέπει ο κόσμος ως καλλιτέχνη, η απάντησή του είναι ξεκάθαρη. «Θέλω ο κόσμος να με θεωρεί καλό τραγουδιστή και να του κινώ το ενδιαφέρον να ακούσει ένα τραγούδι από εμένα. Με ενδιαφέρει να παρουσιάζω ποιοτικές δουλειές και δισκογραφικά και live».

Τα επόμενα βήματα και το καλοκαίρι των ονείρων του

Αυτή την περίοδο ο Βάγγος Δανέζης βρίσκεται επικεντρωμένος στην κυκλοφορία του «Καρδιά Μου Λιώνω», ενώ προετοιμάζει τα επόμενα μουσικά του βήματα.

«Προς το παρόν δουλεύουμε πάνω στην κυκλοφορία του κομματιού. Τα νεότερα θα τα πούμε από Σεπτέμβρη», αποκαλύπτει.

Παράλληλα, θα ήθελε στο μέλλον να συνεργαστεί με σημαντικούς σύγχρονους δημιουργούς. «Είναι τιμή μου που επανακυκλοφόρησα ένα τραγούδι του κ. Κορκολή σε συνεργασία μάλιστα με τους Arcade που είναι εξίσου πολύ ταλαντούχοι δημιουργοί. Ελπίζω στο μέλλον να συνεργαστώ με εξίσου εξαιρετικούς δημιουργούς».

Και αν είχε μία ολόκληρη ημέρα χωρίς υποχρεώσεις, η επιλογή του θα ήταν άκρως καλοκαιρινή: «Καλή παρέα, παραλία, αθλοπαιδιές, πάρτι, ποτό και φαγητό!».

Ο Βάγγος Δανέζης βρίσκεται στην αρχή μίας πολλά υποσχόμενης διαδρομής και μέσα από τη μουσική του προσπαθεί να δημιουργήσει μία σχέση εμπιστοσύνης με το κοινό. Με αυθεντικότητα, δουλειά και αγάπη για το τραγούδι, ο νεαρός καλλιτέχνης ετοιμάζεται για το επόμενο κεφάλαιο της πορείας του.

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