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Celeb World 29.07.2026

«Σας είχα προειδοποιήσει!» – Η συμβουλή που ο Tom Holland και η Zendaya δεν άκουσαν ποτέ

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Η Amy Pascal αποκάλυψε ότι είχε συμβουλεύσει τους Tom Holland και Zendaya να μην κάνουν σχέση όταν ξεκίνησαν τα γυρίσματα του Spider-Man
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η παραγωγός Amy Pascal συμβούλευσε τους Tom Holland και Zendaya να μην ερωτευτούν.
  • Η συμβουλή αυτή δίνεται συχνά στους πρωταγωνιστές του Spider-Man, αλλά σπάνια ακολουθείται.
  • Η Pascal είναι χαρούμενη για τη σχέση τους, παρά την αγνόηση της συμβουλής της.
  • Η σχέση των Holland και Zendaya ξεκίνησε στα γυρίσματα του "Spider-Man: Homecoming".
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η σχέση των Tom Holland και Zendaya θεωρείται σήμερα μία από τις πιο αγαπημένες του Hollywood, όμως λίγο έλειψε να μην ξεκινήσει ποτέ. Η παραγωγός των ταινιών Spider-Man, Amy Pascal, αποκάλυψε πως, όταν οι δύο ηθοποιοί επιλέχθηκαν για τους πρωταγωνιστικούς ρόλους, τους είχε δώσει μία πολύ συγκεκριμένη συμβουλή: να μην μπλέξουν ερωτικά μεταξύ τους. Όπως φαίνεται όμως, η χημεία τους ήταν πιο δυνατή από κάθε… επαγγελματική προειδοποίηση. Και κρίνοντας από την εξέλιξη της ιστορίας τους, μάλλον κανείς δεν έχει παράπονο.

Η Zendaya και ο Tom Holland σε κοινή τους εμφάνιση, με αφορμή τις φήμες για τον κρυφό τους γάμο.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η αποκάλυψη έγινε στο πλαίσιο συνέντευξής της στο Variety, όπου η Amy Pascal μίλησε με ειλικρίνεια αλλά και αρκετό χιούμορ για το πιο διάσημο ζευγάρι που γεννήθηκε μέσα από το κινηματογραφικό σύμπαν του Spider-Man. Όταν ρωτήθηκε αν πίστευε ότι η σχέση τους θα οδηγούσε κάποια στιγμή στον γάμο, η απάντησή της ήταν αποστομωτική. Όπως είπε γελώντας, συνηθίζει να δίνει την ίδια συμβουλή σε όλους τους πρωταγωνιστές της, αλλά… κανείς δεν την ακούει ποτέ.

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Παρότι οι Tom Holland και Zendaya αγνόησαν όσα τους είχε πει, η ίδια ξεκαθάρισε πως μόνο χαρούμενη μπορεί να είναι για την εξέλιξη της σχέσης τους. Μάλιστα, παραδέχτηκε ότι οι δυο τους δείχνουν πραγματικά ευτυχισμένοι μαζί, κάτι που -όπως είπε- είναι το μόνο που έχει σημασία στο τέλος της ημέρας. Η δήλωσή της έγινε αμέσως viral, με τους fans να σχολιάζουν ότι ίσως τελικά ήταν καλύτερα που η συμβουλή της… έπεσε στο κενό.

Η Amy Pascal αποκάλυψε πως η συγκεκριμένη προτροπή δεν απευθυνόταν αποκλειστικά στους Tom Holland και Zendaya. Όπως εξήγησε, ακολουθεί την ίδια «τακτική» εδώ και χρόνια με κάθε νέο κινηματογραφικό δίδυμο του Spider-Man, θεωρώντας πως μια ερωτική σχέση ανάμεσα στους πρωταγωνιστές μπορεί να επηρεάσει τη συνεργασία τους σε περίπτωση που τα πράγματα δεν εξελιχθούν καλά.

Η Zendaya και ο Tom Holland ανταλλάσσουν ένα τρυφερό φιλί, επιβεβαιώνοντας τη σχέση τους που ενθουσίασε τους fans.

Ωστόσο, όπως παραδέχτηκε με χαμόγελο, η εμπειρία της έχει δείξει ότι οι ηθοποιοί σπάνια ακολουθούν τις προσωπικές της συμβουλές. Και κάθε φορά που προσπαθεί να τους αποτρέψει, η πραγματικότητα έχει… άλλα σχέδια.

Το love story που κέρδισε το Hollywood

Οι Tom Holland και Zendaya γνωρίστηκαν στα γυρίσματα του Spider-Man: Homecoming και για αρκετό καιρό απέφευγαν να επιβεβαιώσουν τις φήμες που τους ήθελαν μαζί. Παρότι οι κοινές εμφανίσεις τους και η μεταξύ τους χημεία είχαν κινήσει από νωρίς τις υποψίες των fans, οι ίδιοι επέλεξαν να κρατήσουν την προσωπική τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Tom Holland Spiderman

Σήμερα θεωρούνται ένα από τα πιο αγαπημένα celebrity couples παγκοσμίως, με κάθε δημόσια εμφάνισή τους να γίνεται θέμα συζήτησης και κάθε νέα φωτογραφία τους να κάνει τον γύρο των social media μέσα σε λίγες ώρες. Η σχέση τους έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο επιτυχημένα love stories της σύγχρονης pop κουλτούρας.

Η Amy Pascal μπορεί να συνεχίζει να δίνει την ίδια συμβουλή στους πρωταγωνιστές του Spider-Man, όμως η ιστορία των Tom Holland και Zendaya αποδεικνύει ότι μερικές φορές τα καλύτερα σενάρια δεν γράφονται μόνο στο κινηματογραφικό πλατό, αλλά και στην πραγματική ζωή.

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Tom Holland Zendaya
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