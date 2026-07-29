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Celeb World 29.07.2026

«Ο κόσμος δικαιώνει πάντα» – Το μήνυμα στήριξης της Άννας Βίσση στον Μανώλη Μητσιά

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Η Άννα Βίσση εξέφρασε δημόσια τη στήριξή της στον Μανώλη Μητσιά με μια ανάρτηση στα social media που συζητήθηκε
Ειρήνη Στόφυλα

Η Άννα Βίσση αποφάσισε να τοποθετηθεί δημόσια για ένα θέμα που έχει προκαλέσει έντονο διάλογο στον καλλιτεχνικό χώρο τις τελευταίες ημέρες. Με μια λιτή αλλά ιδιαίτερα ουσιαστική ανάρτηση στα social media, η κορυφαία Ελληνίδα τραγουδίστρια εξέφρασε τη στήριξή της στον Μανώλη Μητσιά, μετά τις εξελίξεις που αφορούν το τραγούδι «Ο Γιάννης ο φονιάς». Το Instagram Story της δεν άργησε να κάνει τον γύρο του διαδικτύου, συγκεντρώνοντας δεκάδες αναδημοσιεύσεις και σχόλια. Παρότι δεν προχώρησε σε εκτενή τοποθέτηση, τα λόγια της ήταν αρκετά για να τραβήξουν την προσοχή.

https://www.instagram.com/annavissiofficial/
https://www.instagram.com/annavissiofficial/

Η υπόθεση έχει προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις τόσο στον μουσικό κόσμο όσο και στο κοινό. Κατά τη διάρκεια πρόσφατης συναυλίας του, ο Μανώλης Μητσιάς δεν ερμήνευσε το γνωστό τραγούδι, αλλά επέλεξε να απαγγείλει τους στίχους του, έπειτα από την απαγόρευση εκτέλεσής του. Η συγκεκριμένη στιγμή έγινε αμέσως θέμα συζήτησης, με πολλούς να σχολιάζουν τη συμβολική σημασία της επιλογής του. Από τότε, αρκετοί άνθρωποι του πολιτισμού έχουν πάρει θέση.

Διάβασε επίσης: Μανώλης Μητσιάς: Απήγγειλε τον «Γιάννη τον φονιά» αντί να τον τραγουδήσει στο Δίον

Μέσα σε αυτό το κλίμα, η Άννα Βίσση θέλησε να στείλει το δικό της μήνυμα. Αναδημοσίευσε στιγμιότυπο από τη στιγμή της απαγγελίας και έγραψε: «Ο κόσμος δικαιώνει πάντα τα τραγούδια και τους ερμηνευτές τους». Η φράση της ερμηνεύτηκε ως μια ξεκάθαρη έκφραση εκτίμησης προς τον Μανώλη Μητσιά, αλλά και ως μια υπενθύμιση ότι η αξία ενός τραγουδιού διαμορφώνεται διαχρονικά μέσα από την αγάπη του κοινού.

Η Άννα Βίσση δεν συνηθίζει να παρεμβαίνει δημόσια σε ζητήματα που αφορούν συναδέλφους της, γι’ αυτό και η συγκεκριμένη ανάρτηση απέκτησε ιδιαίτερη βαρύτητα. Χωρίς να σχολιάσει τις νομικές ή άλλες πτυχές της υπόθεσης, επέλεξε να σταθεί στη δύναμη που έχουν τα τραγούδια όταν περνούν στην καρδιά του κόσμου.

Ο Μανώλης Μητσιάς στη σκηνή του Δίου, όπου απήγγειλε τον «Γιάννη τον φονιά» αντί να τον τραγουδήσει.
https://www.instagram.com/manolismitsiasofficialaccount/

Το μήνυμά της αναπαράχθηκε γρήγορα στα social media, ενώ πολλοί χρήστες εξέφρασαν τη συμφωνία τους, τονίζοντας πως η μουσική αποκτά διαχρονική αξία μέσα από τους ανθρώπους που τη δημιουργούν, την ερμηνεύουν και τη μοιράζονται με το κοινό.

Το περιστατικό με τον Μανώλη Μητσιά έχει ανοίξει έναν ευρύτερο διάλογο γύρω από τη διαχείριση της μουσικής κληρονομιάς, τα δικαιώματα των έργων και τη σχέση των ερμηνευτών με τα τραγούδια που έχουν σημαδέψει την πορεία τους. Κάθε νέα δημόσια τοποθέτηση προσθέτει μία ακόμη οπτική σε μια συζήτηση που εξακολουθεί να απασχολεί τον καλλιτεχνικό κόσμο.

Η παρέμβαση της Άννας Βίσση, έστω και μέσα από λίγες λέξεις, απέδειξε πως ορισμένα μηνύματα δεν χρειάζονται μεγάλες αναλύσεις για να αποκτήσουν ουσία και να προκαλέσουν συζήτηση, ειδικά όταν προέρχονται από μία από τις σημαντικότερες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής.

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ΑΝΝΑ ΒΙΣΣΗ Μανώλης Μητσιάς
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