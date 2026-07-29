Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Celeb World 29.07.2026

«Meet my fiancé»: Η Madison Beer είπε το «ναι» στον Justin Herbert

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η Madison Beer ανακοίνωσε τον αρραβώνα της με τον quarterback του NFL Justin Herbert μέσα από μια άκρως ρομαντική ανάρτηση στο Instagram
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Madison Beer αρραβωνιάστηκε τον Justin Herbert, ανακοινώνοντας το ευχάριστο νέο μέσω Instagram.
  • Η πρόταση γάμου έγινε σε έναν κήπο με λουλούδια, με την Beer να μοιράζεται φωτογραφίες της στιγμής.
  • Το ζευγάρι, που φήμες το ήθελαν μαζί από το 2025, κρατούσε τη σχέση του μακριά από τα φώτα.
  • Ο αρραβώνας έρχεται μετά από μια επιτυχημένη χρονιά για την Beer, με νέο άλμπουμ και sold out συναυλία.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Madison Beer έχει κάθε λόγο να θυμάται το φετινό καλοκαίρι ως μία από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής της. Λίγες μόλις εβδομάδες μετά τη θριαμβευτική εμφάνισή της στο κατάμεστο Madison Square Garden, η 26χρονη τραγουδίστρια αποκάλυψε πως ετοιμάζεται να παντρευτεί. Με μία τρυφερή ανάρτηση στο Instagram ανακοίνωσε ότι αρραβωνιάστηκε τον αστέρα του NFL Justin Herbert, σκορπίζοντας ενθουσιασμό στους εκατομμύρια followers της. Οι φωτογραφίες της πρότασης γάμου έγιναν αμέσως viral, ενώ χιλιάδες fans και celebrities έσπευσαν να της ευχηθούν.

https://www.instagram.com/madisonbeer/
https://www.instagram.com/madisonbeer/

Το ζευγάρι είχε απασχολήσει για πρώτη φορά τα media το καλοκαίρι του 2025, όταν κυκλοφόρησαν οι πρώτες φήμες πως είναι μαζί. Παρότι κράτησαν μεγάλο μέρος της σχέσης τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, δεν έκρυψαν ποτέ τη μεταξύ τους χημεία. Έπειτα από περίπου έναν χρόνο κοινής πορείας, ο quarterback των Los Angeles Chargers αποφάσισε ότι ήρθε η κατάλληλη στιγμή για το επόμενο βήμα. Και όπως φαίνεται, η Madison Beer δεν θα μπορούσε να είναι πιο ευτυχισμένη.

Διάβασε επίσης: Μαζική διαρροή δεδομένων στο Tribeca: Στοιχεία επικοινωνίας stars του Hollywood εκτέθηκαν κατά λάθος

Η ανακοίνωση έγινε με τη λιτή αλλά γεμάτη νόημα φράση «Meet my fiancé», συνοδεύοντας μια σειρά από φωτογραφίες που αποτύπωσαν κάθε στιγμή της ρομαντικής πρότασης. Ο Justin Herbert γονάτισε μέσα σε έναν καταπράσινο κήπο γεμάτο λουλούδια, χαρίζοντας στην αγαπημένη του μια στιγμή βγαλμένη από ταινία. Ανάμεσα στα στιγμιότυπα ξεχώρισε και μια πινακίδα που έγραφε «Mr. & Mrs. Herbert», δίνοντας μια μικρή γεύση από το μέλλον του ζευγαριού. Το post συγκέντρωσε εκατομμύρια προβολές μέσα σε λίγες ώρες.

https://www.instagram.com/madisonbeer/
https://www.instagram.com/madisonbeer/

Τα σχόλια κάτω από την ανάρτηση γέμισαν αμέσως με μηνύματα αγάπης από φίλους, συναδέλφους και fans. Ανάμεσα σε όσους συνεχάρησαν δημόσια τη Madison Beer ήταν η Tate McRae, η Zara Larsson και η Gracie Abrams, οι οποίες εξέφρασαν τη χαρά τους για το ευχάριστο νέο.

https://www.instagram.com/madisonbeer/
https://www.instagram.com/madisonbeer/

Μια χρονιά γεμάτη επιτυχίες

Ο αρραβώνας έρχεται να ολοκληρώσει μια εντυπωσιακή χρονιά για τη Madison Beer. Στις αρχές του 2026 κυκλοφόρησε το άλμπουμ «Locket», το οποίο σημείωσε δυναμική πορεία στα charts, ενώ λίγο αργότερα πραγματοποίησε το μεγάλο της όνειρο, εμφανιζόμενη ως headliner σε μια sold out συναυλία στο Madison Square Garden. Η περιοδεία της γνώρισε μεγάλη επιτυχία και επιβεβαίωσε πως βρίσκεται πλέον ανάμεσα στις σημαντικότερες pop stars της γενιάς της.

https://www.instagram.com/madisonbeer/
https://www.instagram.com/madisonbeer/
https://www.instagram.com/madisonbeer/
https://www.instagram.com/madisonbeer/

Από την άλλη πλευρά, ο Justin Herbert συνεχίζει την προετοιμασία του για τη νέα σεζόν του NFL με τους Los Angeles Chargers. Ωστόσο, λίγο πριν επιστρέψει στις αγωνιστικές του υποχρεώσεις, φρόντισε να χαρίσει στη Madison Beer μια στιγμή που δύσκολα θα ξεχάσει ποτέ.

https://www.instagram.com/madisonbeer/
https://www.instagram.com/madisonbeer/

Το 2026 εξελίσσεται σε μια χρονιά-ορόσημο για τη Madison Beer, αφού συνδυάζει μεγάλες επαγγελματικές επιτυχίες με μια από τις σημαντικότερες προσωπικές στιγμές της ζωής της, γράφοντας το πιο όμορφο κεφάλαιο του δικού της love story.

Διάβασε επίσης: 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Justin Herbert Madison Beer ΑΡΡΑΒΩΝΑΣ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Το TikTok το λάτρεψε πρώτο: Ο Kiko κυκλοφόρησε το viral hit «Τρελή»

Το TikTok το λάτρεψε πρώτο: Ο Kiko κυκλοφόρησε το viral hit «Τρελή»

29.07.2026
Επόμενο
Home Alone: Ο Macaulay Culkin θέλει να επιστρέψει ως Kevin McCallister και η Disney… ψήνεται

Home Alone: Ο Macaulay Culkin θέλει να επιστρέψει ως Kevin McCallister και η Disney… ψήνεται

29.07.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Μαζική διαρροή δεδομένων στο Tribeca: Στοιχεία επικοινωνίας stars του Hollywood εκτέθηκαν κατά λάθος
Celeb News

Μαζική διαρροή δεδομένων στο Tribeca: Στοιχεία επικοινωνίας stars του Hollywood εκτέθηκαν κατά λάθος

28.07.2026
Η πιο απίθανη σύμπτωση: Justin και Hailey Bieber στο ίδιο σκάφος με Αλεξία Κεφαλά και FΥ
Celeb News

Η πιο απίθανη σύμπτωση: Justin και Hailey Bieber στο ίδιο σκάφος με Αλεξία Κεφαλά και FΥ

28.07.2026
Η κόρη του Tom Cruise και της Katie Holmes άλλαξε επίσημα το επίθετό της
Celeb News

Η κόρη του Tom Cruise και της Katie Holmes άλλαξε επίσημα το επίθετό της

28.07.2026
Καταδίωξη στη Νέα Σμύρνη: Γνωστός τράπερ συνελήφθη μετά από αστυνομικό έλεγχο
Celeb News

Καταδίωξη στη Νέα Σμύρνη: Γνωστός τράπερ συνελήφθη μετά από αστυνομικό έλεγχο

28.07.2026
Miley Cyrus: Αναλαμβάνει τον ρόλο της guest editor στο Wonderland σε ένα συλλεκτικό τεύχος
Celeb News

Miley Cyrus: Αναλαμβάνει τον ρόλο της guest editor στο Wonderland σε ένα συλλεκτικό τεύχος

28.07.2026
Θλίψη για τη Dolly Parton – Έφυγε από τη ζωή ο αδερφός της
Celeb News

Θλίψη για τη Dolly Parton – Έφυγε από τη ζωή ο αδερφός της

28.07.2026
Marseaux: Το «κόλπο» της για να μην την επηρεάζουν τα hate comments
Celeb News

Marseaux: Το «κόλπο» της για να μην την επηρεάζουν τα hate comments

28.07.2026
«Ο καλύτερος μπαμπάς του κόσμου»: Η Κατερίνα Καινούργιου αποθεώνει τον Παναγιώτη Κουτσουμπή
Celeb News

«Ο καλύτερος μπαμπάς του κόσμου»: Η Κατερίνα Καινούργιου αποθεώνει τον Παναγιώτη Κουτσουμπή

28.07.2026
Ο Mick Jagger έκλεισε τα 83 και η ανάρτηση της αρραβωνιαστικιάς του θα σε κάνει να χαμογελάσεις
Celeb News

Ο Mick Jagger έκλεισε τα 83 και η ανάρτηση της αρραβωνιαστικιάς του θα σε κάνει να χαμογελάσεις

28.07.2026
Καθοριστικές συζητήσεις Κυριακού – Κουτσαυτάκη για ΑΝΤ1

Καθοριστικές συζητήσεις Κυριακού – Κουτσαυτάκη για ΑΝΤ1

Συμφωνία ΕΣΗΕΑ – κυβέρνησης για «τροφεία» 121 ευρώ τον μήνα-Θα ισχύει μόνο για τους εργαζομένους στα κρατικά ΜΜΕ

Συμφωνία ΕΣΗΕΑ – κυβέρνησης για «τροφεία» 121 ευρώ τον μήνα-Θα ισχύει μόνο για τους εργαζομένους στα κρατικά ΜΜΕ

ΑΙΧΜΕΣ: H Εύη επιστρέφει;

ΑΙΧΜΕΣ: H Εύη επιστρέφει;

ΤΟ ΠΑΡΟΝ: Οι επτά πληγές του Μητσοτάκη

ΤΟ ΠΑΡΟΝ: Οι επτά πληγές του Μητσοτάκη

Στους πλοιάρχους πάνε να… φορτώσουν την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία του θαλάσσιου τουρισμού

Στους πλοιάρχους πάνε να… φορτώσουν την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία του θαλάσσιου τουρισμού

Τι τρώμε στον καύσωνα: Οι τροφές που «δροσίζουν» το σώμα στους 40 βαθμούς

Τι τρώμε στον καύσωνα: Οι τροφές που «δροσίζουν» το σώμα στους 40 βαθμούς