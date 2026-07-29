Home Alone: Ο Macaulay Culkin θέλει να επιστρέψει ως Kevin McCallister και η Disney… ψήνεται

Ο Macaulay Culkin φαίνεται να συναντήθηκε με τη Disney και παρουσίασε την ιδέα του για μια νέα ταινία Home Alone με τον Kevin McCalliste
Με μια ματιά
- Ο Macaulay Culkin συναντήθηκε με τη Disney για νέα ταινία "Home Alone".
- Ο ηθοποιός παρουσίασε τη δική του ιδέα για το sequel.
- Η ιδέα αφορά τον Kevin ως ενήλικα, πατέρα, που κλειδώνεται έξω από το σπίτι του.
- Οι fans ζητούν από τη Disney να εγκρίνει την παραγωγή του sequel.
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