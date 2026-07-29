Home Alone: Ο Macaulay Culkin θέλει να επιστρέψει ως Kevin McCallister και η Disney… ψήνεται

Υπάρχουν ταινίες που δεν παλιώνουν ποτέ και το «Home Alone» βρίσκεται σίγουρα στην κορυφή αυτής της λίστας. Κάθε Χριστούγεννα, εκατομμύρια θεατές επιστρέφουν στο σπίτι των McCallister για να απολαύσουν τις επικές παγίδες του μικρού Kevin. Τώρα, όμως, οι fans έχουν έναν ακόμη λόγο να ενθουσιαστούν. Όλα δείχνουν πως ο Macaulay Culkin δεν έχει πει την τελευταία του λέξη ως ο πιο διάσημος πιτσιρικάς του κινηματογράφου.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αμερικανικά μέσα, ο ηθοποιός πραγματοποίησε συνάντηση με στελέχη της The Walt Disney Company, παρουσιάζοντας τη δική του ιδέα για μια ολοκαίνουργια ταινία «Home Alone». Αν και οι λεπτομέρειες της ιστορίας δεν έχουν αποκαλυφθεί, το concept φαίνεται πως άρεσε ιδιαίτερα στους ανθρώπους του στούντιο. Αυτό, φυσικά, ήταν αρκετό για να φουντώσουν οι φήμες περί ενός πολυαναμενόμενου sequel.

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Το ενδεχόμενο επιστροφής του Kevin McCallister έχει ήδη ξεσηκώσει τα social media, με χιλιάδες fans να ζητούν από τη Disney να δώσει άμεσα το «πράσινο φως». Και δεν είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς γιατί. Για πολλούς, ο Macaulay Culkin είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με έναν από τους πιο εμβληματικούς χαρακτήρες στην ιστορία των χριστουγεννιάτικων ταινιών.

Ποια είναι η ιδέα για το νέο Home Alone;

Αν και τίποτα δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα, ο Culkin είχε αφήσει να εννοηθεί στο παρελθόν πώς θα φανταζόταν τον Kevin ως ενήλικα. Η ιστορία θέλει τον άλλοτε σκανταλιάρη πιτσιρικά να είναι πλέον ένας μόνος πατέρας, ο οποίος βρίσκεται ξαφνικά… έξω από το ίδιο του το σπίτι.

Αυτή τη φορά, όμως, οι ρόλοι αντιστρέφονται. Ο γιος του είναι εκείνος που τον κλειδώνει έξω και στήνει απίθανες παγίδες, δημιουργώντας μια ανατρεπτική εκδοχή της ιστορίας που όλοι αγαπήσαμε. Η ιδέα διατηρεί το χιούμορ και τη νοσταλγία των πρώτων ταινιών, ενώ ταυτόχρονα δίνει μια φρέσκια ματιά στο διάσημο franchise.

Οι fans ήδη λένε «ναι»

Από τη στιγμή που κυκλοφόρησαν οι σχετικές πληροφορίες, τα social media γέμισαν με σχόλια από θεατές που ζητούν από τη Disney να προχωρήσει άμεσα στην παραγωγή. Πολλοί θεωρούν ότι η επιστροφή του αυθεντικού Kevin McCallister είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεται το franchise, ειδικά σε μια εποχή που οι κλασικές ταινίες γνωρίζουν νέα ζωή μέσα από sequels και reboots.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Macaulay Culkin επιστρέφει στον αγαπημένο του ρόλο. Το 2018 υποδύθηκε ξανά τον Kevin σε μια χιουμοριστική διαφήμιση, αποδεικνύοντας πως η σύνδεσή του με τον χαρακτήρα παραμένει αναλλοίωτη και το κοινό εξακολουθεί να τον λατρεύει.

Αν η Disney αποφασίσει να κάνει πράξη την ιδέα του Macaulay Culkin, τότε το «Home Alone» ίσως αποκτήσει τη συνέχεια που περίμεναν οι fans εδώ και δεκαετίες, χαρίζοντας μια νέα δόση νοσταλγίας σε μια ολόκληρη γενιά που μεγάλωσε με τον Kevin McCallister.

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