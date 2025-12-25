Σπίτι από τζίντζερμπρεντ, εμπνευσμένο από το Home Alone, καταρρίπτει ρεκόρ Γκίνες

Η Disney Plus και το Hulu γιόρτασαν την 35η επέτειο της ταινίας «Home Alone» με μια εντυπωσιακή κατασκευή που κατέρριψε παγκόσμιο ρεκόρ. Στο Λος Αντζελες παρουσιάστηκε το μεγαλύτερο σπίτι από τζίντζερμπρεντ στον κόσμο, εμπνευσμένο από το σπίτι της οικογένειας McCallister, όπως εμφανίζεται στη διαχρονική χριστουγεννιάτικη ταινία. Η εγκατάσταση στήθηκε στη διασταύρωση των λεωφόρων Hollywood και Vine και συνοδεύτηκε από επίσημη πιστοποίηση των Παγκόσμιων Ρεκόρ Γκίνες, η οποία αναρτήθηκε μπροστά από την κατασκευή. Εκπρόσωπος των Παγκόσμιων Ρεκόρ Γκίνες επιβεβαίωσε στις 18 Δεκεμβρίου ότι το σπίτι έχει μήκος 17,5 μέτρα, πλάτος 9,7 μέτρα και ύψος 6,8 μέτρα, καθιστώντας το τη μεγαλύτερη κατασκευή τζίντζερμπρεντ που έχει καταγραφεί ποτέ.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της Disney Plus, η κατασκευή δημιουργήθηκε με 2.585 κιλά αλεύρι και περισσότερα από 4.200 αυγά. Το σπίτι αποτελείται από 4.400 πλακίδια τζίντζερμπρεντ για τους τοίχους και 800 πλακίδια για τη στέγη, τα οποία συγκρατούνται με περίπου 75 λίτρα βρώσιμης κόλλας. Για τη διακόσμηση χρησιμοποιήθηκαν επίσης 9 κιλά φοντάν, δίνοντας στο αποτέλεσμα μια εντυπωσιακή και άκρως λεπτομερή όψη.

Διάβασε επίσης: Macaulay Culkin: Τα παιδιά δεν ξέρουν ότι ο μπαμπάς τους είναι ο Kevin από το Home Alone

Η γιγαντιαία αναπαράσταση του σπιτιού των McCallister παρέμεινε ανοιχτή στο κοινό για 2 ημέρες, με τους επισκέπτες να έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν καινούργια, αχρησιμοποίητα παιχνίδια στο πλαίσιο φιλανθρωπικής δράσης για τον οργανισμό Toys for Tots.

Το προηγούμενο ρεκόρ για το μεγαλύτερο σπίτι από τζίντζερμπρεντ είχε καταγραφεί το 2013 στο Τέξας από το Traditions Club και αφορούσε κατασκευή με μήκος 18,3 μέτρα, πλάτος 12,8 μέτρα και ύψος 3,1 μέτρα. Η νέα δημιουργία της Disney Plus και του Hulu ξεπέρασε καθαρά αυτά τα μεγέθη, καταγράφοντας νέο παγκόσμιο ορόσημο.

Η ταινία «Home Alone», σε παραγωγή του John Hughes και σκηνοθεσία του Chris Columbus, κυκλοφόρησε το 1990. Η ερμηνεία του Macaulay Culkin στον ρόλο του Kevin McCallister του χάρισε παγκόσμια αναγνώριση και υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα, ενώ η ταινία παραμένει μέχρι σήμερα μία από τις πιο αγαπημένες εορταστικές παραγωγές παγκοσμίως. Με αυτή την εντυπωσιακή εγκατάσταση, η Disney Plus και το Hulu τίμησαν όχι μόνο την επέτειο της ταινίας, αλλά και τη διαχρονική της θέση στη σύγχρονη ποπ κουλτούρα, μετατρέποντας το «Home Alone» σε ένα κυριολεκτικά γλυκό παγκόσμιο ρεκόρ.

Διάβασε επίσης: Home Alone: Το σπίτι της ταινίας θα ανακαινιστεί με αισθητική της δεκαετίας του 90

Δες κι αυτό…