Macaulay Culkin: Τα παιδιά δεν ξέρουν ότι ο μπαμπάς τους είναι ο Kevin από το Home Alone

Κατά τη διάρκεια της περιοδείας του «A Nostalgic Night with Macaulay Culkin», που γιορτάζει τα 35 χρόνια από την κυκλοφορία της πρώτης ταινίας Home Alone, ο 45χρονος ηθοποιός αποκάλυψε ότι, παρότι βλέπει συχνά την ταινία μαζί με τους γιους του, Dakota και Carson, τα παιδιά δεν έχουν ακόμα συνειδητοποιήσει ότι ο Kevin είναι ο ίδιος όταν ήταν 10 ετών.

«Τα παιδιά αγαπούν πολύ το Home Alone. Είναι εντελώς διαφορετική εμπειρία να βλέπω την ταινία μέσα από τα μάτια τους», είπε ο Culkin. Ακόμα κι όταν ενθουσιάζονται βλέποντας τον μικρό Kevin σε αποσπάσματα στο Disney+, «δεν έχουν ιδέα ότι εγώ είμαι ο Kevin», προσθέτει.

Ο ίδιος θέλει να κρατήσει αυτή την ψευδαίσθηση όσο περισσότερο γίνεται, παρόλο που ο μεγαλύτερος γιος του αρχίζει να συνδέει τα γεγονότα. Ο ηθοποιός θυμάται μια στιγμή που έβαζε τον 4χρονο Dakota για ύπνο και εκείνος άρχισε να ρωτάει για τα αδέλφια του. Όταν του έδειξε μια παλιά οικογενειακή φωτογραφία, ο Dakota τον κοίταξε και είπε: «Αυτό το παιδί μοιάζει με τον Kevin».

Η αγάπη του Macaulay Culkin για την ταινία γίνεται ακόμα πιο εμφανής στις αστείες στιγμές με τα παιδιά του. Ο Dakota πολλές φορές φέρεται σαν να είναι ο ίδιος ο Kevin, ρωτώντας τον μπαμπά του για τις περιπέτειες του μικρού ή μιμούμενος σκηνές από την ταινία. «Αγαπώ να βλέπω το Home Alone μαζί με τα παιδιά μου», παραδέχεται ο ηθοποιός.

Ο Macaulay Culkin έγινε διάσημος ως ο Kevin McCallister στις ταινίες Home Alone (1990) και Home Alone 2: Lost in New York (1992) και πρόσφατα επανέλαβε τον ρόλο του σε διαφήμιση της Home Instead.

Ο ίδιος και η σύντροφός του, Brenda Song, είναι πολύ προσεκτικοί σχετικά με την ιδιωτικότητα των παιδιών τους, θέλοντας να τα προστατεύσουν από τα φώτα της δημοσιότητας, καθώς, όπως έχει δηλώσει η ηθοποιός, «τα παιδιά δεν ζήτησαν αυτή τη ζωή».

