Celeb News 24.11.2025

Macaulay Culkin: Τα παιδιά δεν ξέρουν ότι ο μπαμπάς τους είναι ο Kevin από το Home Alone

home_alone

Κατά τη διάρκεια της περιοδείας του «A Nostalgic Night with Macaulay Culkin», που γιορτάζει τα 35 χρόνια από την κυκλοφορία της πρώτης ταινίας Home Alone, ο 45χρονος ηθοποιός αποκάλυψε ότι, παρότι βλέπει συχνά την ταινία μαζί με τους γιους του, Dakota και Carson, τα παιδιά δεν έχουν ακόμα συνειδητοποιήσει ότι ο Kevin είναι ο ίδιος όταν ήταν 10 ετών.

«Τα παιδιά αγαπούν πολύ το Home Alone. Είναι εντελώς διαφορετική εμπειρία να βλέπω την ταινία μέσα από τα μάτια τους», είπε ο Culkin. Ακόμα κι όταν ενθουσιάζονται βλέποντας τον μικρό Kevin σε αποσπάσματα στο Disney+, «δεν έχουν ιδέα ότι εγώ είμαι ο Kevin», προσθέτει.

https://www.instagram.com/culkamania/

Διάβασε επίσης: Δες πώς η Cardi B μετέτρεψε τον ομφάλιο λώρο του γιου της σε χρυσό μενταγιόν

Ο ίδιος θέλει να κρατήσει αυτή την ψευδαίσθηση όσο περισσότερο γίνεται, παρόλο που ο μεγαλύτερος γιος του αρχίζει να συνδέει τα γεγονότα. Ο ηθοποιός θυμάται μια στιγμή που έβαζε τον 4χρονο Dakota για ύπνο και εκείνος άρχισε να ρωτάει για τα αδέλφια του. Όταν του έδειξε μια παλιά οικογενειακή φωτογραφία, ο Dakota τον κοίταξε και είπε: «Αυτό το παιδί μοιάζει με τον Kevin».

Η αγάπη του Macaulay Culkin για την ταινία γίνεται ακόμα πιο εμφανής στις αστείες στιγμές με τα παιδιά του. Ο Dakota πολλές φορές φέρεται σαν να είναι ο ίδιος ο Kevin, ρωτώντας τον μπαμπά του για τις περιπέτειες του μικρού ή μιμούμενος σκηνές από την ταινία. «Αγαπώ να βλέπω το Home Alone μαζί με τα παιδιά μου», παραδέχεται ο ηθοποιός.

O Macaulay Culkin στην ταινία Home Alone του 1990. www.imdb.com

Ο Macaulay Culkin έγινε διάσημος ως ο Kevin McCallister στις ταινίες Home Alone (1990) και Home Alone 2: Lost in New York (1992) και πρόσφατα επανέλαβε τον ρόλο του σε διαφήμιση της Home Instead.

Ο ίδιος και η σύντροφός του, Brenda Song, είναι πολύ προσεκτικοί σχετικά με την ιδιωτικότητα των παιδιών τους, θέλοντας να τα προστατεύσουν από τα φώτα της δημοσιότητας, καθώς, όπως έχει δηλώσει η ηθοποιός, «τα παιδιά δεν ζήτησαν αυτή τη ζωή».

Διάβασε επίσης: Ο Mick Jagger έκανε απρόσμενη επίσκεψη στο παλιό του σχολείο και έγινε viral

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Home Alone Macaulay Culkin
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Eurovision 2026: Η EBU ανακοίνωσε αλλαγές στον τρόπο ψηφοφορίας για τον διαγωνισμό

Eurovision 2026: Η EBU ανακοίνωσε αλλαγές στον τρόπο ψηφοφορίας για τον διαγωνισμό

24.11.2025
Επόμενο
5 λάθη που κάνουμε όλοι στο γιορτινό τραπέζι και πώς να τα αποφύγεις

5 λάθη που κάνουμε όλοι στο γιορτινό τραπέζι και πώς να τα αποφύγεις

24.11.2025

Δες επίσης

Ο Donald Glover αποκαλύπτει ότι υπέστη εγκεφαλικό κατά τη διάρκεια περιοδείας
Celeb News

Ο Donald Glover αποκαλύπτει ότι υπέστη εγκεφαλικό κατά τη διάρκεια περιοδείας

24.11.2025
Κατερίνα Καινούργιου: Η εξομολόγηση για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει στον 5ο μήνα της εγκυμοσύνης της
Celeb News

Κατερίνα Καινούργιου: Η εξομολόγηση για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει στον 5ο μήνα της εγκυμοσύνης της

24.11.2025
Ο Νίκος Καρβέλας στο πιάνο μαζί με τον τρίχρονο γιο του και γίνεται viral
Celeb News

Ο Νίκος Καρβέλας στο πιάνο μαζί με τον τρίχρονο γιο του και γίνεται viral

24.11.2025
Δες πώς η Cardi B μετέτρεψε τον ομφάλιο λώρο του γιου της σε χρυσό μενταγιόν
Celeb News

Δες πώς η Cardi B μετέτρεψε τον ομφάλιο λώρο του γιου της σε χρυσό μενταγιόν

24.11.2025
Ο Mick Jagger έκανε απρόσμενη επίσκεψη στο παλιό του σχολείο και έγινε viral
Celeb News

Ο Mick Jagger έκανε απρόσμενη επίσκεψη στο παλιό του σχολείο και έγινε viral

24.11.2025
Η Beyoncé σε viral εμφάνιση στο Grand Prix του Λας Βέγκας κάνει high speed γύρο με τον Hamilton
Celeb News

Η Beyoncé σε viral εμφάνιση στο Grand Prix του Λας Βέγκας κάνει high speed γύρο με τον Hamilton

23.11.2025
Γενέθλια για την κόρη της Δανάης Μιχαλάκη και του Γιώργου Παπαγεωργίου – Η τρυφερή ανάρτηση
Celeb News

Γενέθλια για την κόρη της Δανάης Μιχαλάκη και του Γιώργου Παπαγεωργίου – Η τρυφερή ανάρτηση

22.11.2025
Ο Αντίνοος Αλμπάνης αγκαλιά με το νεογέννητο μωρό της Τζένης Θεωνά
Celeb News

Ο Αντίνοος Αλμπάνης αγκαλιά με το νεογέννητο μωρό της Τζένης Θεωνά

22.11.2025
Έγκυος στο πρώτο της παιδί η Γιώτα Τσιμπρικίδου
Celeb News

Έγκυος στο πρώτο της παιδί η Γιώτα Τσιμπρικίδου

22.11.2025
Οι πιο iconic κακοί της ελληνικής τηλεόρασης και γιατί τους αγαπήσαμε

Οι πιο iconic κακοί της ελληνικής τηλεόρασης και γιατί τους αγαπήσαμε

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές

H Evangelia στις πρόβες του MadWalk 2025 by Three Cents

H Evangelia στις πρόβες του MadWalk 2025 by Three Cents

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

Η αισθησιακή πρόβα της Ρίας Ελληνίδου στο MadWalk 2025 by Three Cents

Η αισθησιακή πρόβα της Ρίας Ελληνίδου στο MadWalk 2025 by Three Cents

Οι 9 ηθοποιοί που έχουν φύγει από την ζωή και δεν θα δούμε στο reunion του «Παρά Πέντε»

Οι 9 ηθοποιοί που έχουν φύγει από την ζωή και δεν θα δούμε στο reunion του «Παρά Πέντε»

«Λεφτόδεντρα»: Οι νέες καμπάνιες του δημοσίου

«Λεφτόδεντρα»: Οι νέες καμπάνιες του δημοσίου

Νέες τεχνολογίες: Έλεγχος σε Microsoft και Amazon από ΕΕ

Νέες τεχνολογίες: Έλεγχος σε Microsoft και Amazon από ΕΕ

Διαφήμιση: Ατελείωτη …Black Friday

Διαφήμιση: Ατελείωτη …Black Friday

Παραοικονομία και μαύρο χρήμα κάνουν… πάρτι στη χώρα μας

Παραοικονομία και μαύρο χρήμα κάνουν… πάρτι στη χώρα μας

Η Τουρκία σε στρατηγικό δίλλημα, οι ΗΠΑ, η Ρωσία και το Ισραήλ – Γράφει ο ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ

Η Τουρκία σε στρατηγικό δίλλημα, οι ΗΠΑ, η Ρωσία και το Ισραήλ – Γράφει ο ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ

Β. Ζωγράφος στο “Π”: Η Κοινωνία της Πληροφορίας στο εδώλιο, καθρέφτης θεσμικής αδυναμίας

Β. Ζωγράφος στο “Π”: Η Κοινωνία της Πληροφορίας στο εδώλιο, καθρέφτης θεσμικής αδυναμίας