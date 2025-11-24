Το act των Yama, Billie Kark και Apostolos Mitropoulos by Dei έφερε φουτουριστικό αέρα στις πρόβες του MadWalk 2025 by Three Cents

Η αντίστροφη μέτρηση για το MadWalk 2025 by Three Cents έχει ήδη ξεκινήσει, καθώς βρίσκομαστε μόλις μια ανάσα μακριά από το μεγαλύτερο fashion-music project. Στις 26 Νοεμβρίου δίνουμε ραντεβού στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου (Tae Kwon Do), προκειμένου να απολαύσουμε όλοι μαζί τη μαγική σύμπραξη μεταξύ μόδας και μουσικής που γεννά μοναδικά performances που μένουν χαραγμένα για πάντα στην ιστορία του εγχώριου pop culture.

Οι πρόβες των Apostolos Mitropoulos, Yama και Billie Kark ολοκληρώθηκαν με εντυπωσιακό δυναμισμό και δημιουργική συνοχή, αποκαλύπτοντας μια συνεργασία που εξελίσσεται σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα acts της φετινής διοργάνωσης. Η μουσική των Yama, η εκρηκτική ποπ ενέργεια της Billie Kark και το φουτουριστικό σύμπαν του Apostolos Mitropoulos συνδέθηκαν απόλυτα, δίνοντας στις πρόβες μια ροή που προδιαγράφει ένα άρτιο αποτέλεσμα για την Τετάρτη.

Κατά τη διάρκεια των προβών, η ατμόσφαιρα ήταν γεμάτη ζωντάνια και δημιουργικότητα, με το τραγούδι «Mikrotronik Plasma» να διαπερνά κάθε λεπτομέρεια του act. Η Billie Kark και οι Yama συγχρονίστηκαν πλήρως με την πασαρέλα, εναρμονίζοντας τον ρυθμό της μουσικής με τον βηματισμό των μοντέλων και το οπτικό σύμπαν του Apostolos Mitropoulos, δημιουργώντας μια ενιαία, δυναμική εμπειρία που αποτυπώνει απόλυτα την ελευθερία, τη χαρά του χορού και τη σύγχρονη αισθητική της μόδας.

Με την ολοκλήρωση των προβών, το act τους φαίνεται έτοιμο να αποτελέσει μια από τις πιο futuristic και δυναμικές στιγμές του MadWalk 2025 by Three Cents. Και φυσικά, το mad.gr βρίσκεται εκεί, καταγράφοντας κάθε στιγμή από την προετοιμασία και μεταδίδοντας όλο το παρασκήνιο από τις πρόβες μέχρι το μεγάλο show.

