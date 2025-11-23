MadWalk 23.11.2025

Καθηλωτική η Τάνια Μπρεάζου στις πρόβες του MadWalk 2025 by Three Cents

Η Τάνια Μπρεάζου ολοκλήρωσε την πρόβα της για το act με τον Δημήτρη Πέτρου γεμίζοντας τη σκηνή με ρομαντισμό και έντονη συναισθηματική παρουσία
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Το MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει στις 26 Νοεμβρίου στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου, φέρνοντας στη σκηνή ένα σύμπαν όπου η μόδα γίνεται αφήγηση και η μουσική μεταμορφώνεται σε εικόνα. Με το σόου να πλησιάζει, οι πρόβες είναι εντατικές και η Τάνια Μπρεάζου ανέβηκε στη σκηνή για να προετοιμαστεί προκειμένου όλα να είναι έτοιμα για τη μεγάλη βραδιά. Το act της αναμένεται να είναι μία από τις πιο ατμοσφαιρικές στιγμές της φετινής βραδιάς.

Η Τάνια Μπρεάζου θα εμφανιστεί πλάι στις δημιουργίες του Δημήτρη Πέτρου, όμως στην πρόβα η σκηνή ανήκε αποκλειστικά στην ίδια. Η ερμηνεία της δεν ήταν απλώς προετοιμασία, ήταν σαν να έστηνε ήδη τον συναισθηματικό πυρήνα του act. Η Τάνια Μπρεάζου δούλεψε με ακρίβεια κάθε φράση, κάθε ανάσα και κάθε μικρή κορύφωση, αφήνοντας να φανεί η δραματουργία που θα ζωντανέψει όταν οι δημιουργίες του Δημήτρη Πέτρου προστεθούν στη σκηνή.

Photos: Akim Tsatsoulis

Διάβασε επίσης: Η αισθησιακή πρόβα της Ρίας Ελληνίδου στο MadWalk 2025 by Three Cents

Παρότι ακόμη δεν είδαμε τα looks που θα παρουσιαστούν, μπορούσες εύκολα να φανταστείς τη σύνδεση. Ο Δημήτρης Πέτρου δημιουργεί κόσμους μέσα από γραμμές, υλικά και λεπτομέρειες, ενώ η Τάνια Μπρεάζου προσθέτει σε αυτούς τον συναισθηματικό παλμό, τη ζωντάνια και την εκφραστική της δύναμη.

Η συνάντηση της Τάνιας Μπρεάζου με τον Δημήτρη Πέτρου θα αποτελέσει μία από τις πιο καλλιτεχνικές και συναισθηματικές στιγμές του MadWalk 2025 by Three Cents. Αν η πρόβα της είναι ενδεικτική, τότε στις 26 Νοεμβρίου θα δούμε ένα act όπου η μουσική θα αγγίξει την καρδιά και η μόδα θα μεταμορφώσει το βλέμμα, μια εμφάνιση που δεν θα περιοριστεί στην εικόνα αλλά θα αφηγηθεί μια μικρή ιστορία πάνω στην πασαρέλα.

www.instagram.com/taniabreazou

Η εικόνα της πρόβας της Τάνιας Μπρεάζου αφήνει ξεκάθαρα το αποτύπωμά της ενόψει του MadWalk 2025 by Three Cents, που θα πραγματοποιηθεί στις 26 Νοεμβρίου 2025 στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου (Tae Kwon Do). Όλα δείχνουν πως η Τάνια Μπρεάζου ετοιμάζει μια από τις πιο ατμοσφαιρικές και συναισθηματικές στιγμές της βραδιάς, μια εμφάνιση που θα συνδυάσει ευαισθησία, φως και σκηνική δύναμη.

Διάβασε επίσης: Το αντισυμβατικό performance της Tάμτα που θα απογειώσει το MadWalk 2025 by Three Cents

Madwalk MadWalk 2025 MadWalk 2025 by Τhree Cents Δημήτρης Πέτρου μόδα μουσική ΠΡΟΒΕΣ Τάνια Μπρεάζου
