Ο Kevin Costner θα είναι ο Bill Clinton στη σειρά United

Η νέα πολιτική δραματική παραγωγή αναπτύσσεται σε συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη και συγκεντρώνει ισχυρές δημιουργικές δυνάμεις
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο Kevin Costner βρίσκεται σε συζητήσεις για να ενσαρκώσει τον πρώην Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Bill Clinton στη νέα πολιτική δραματική σειρά «United». Σύμφωνα με πληροφορίες, το εγχείρημα βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης και υλοποιείται σε συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη. Ο Kevin Costner αναμένεται να συμμετάσχει και στην παραγωγή, έχοντας τον ρόλο του εκτελεστικού παραγωγού μαζί με τον Leonardo DiCaprio. Τη σκηνοθεσία και το σενάριο της σειράς έχει αναλάβει ο David Raymond, γνωστός από την ταινία «Night Hunter». Η σειρά θα παρουσιάζει αληθινές ιστορίες ανθρώπων που επέδειξαν γενναιότητα και αντοχή με στόχο τη βελτίωση του κόσμου.

Ο David Raymond διατηρεί στενή συνεργασία με την πρωτοβουλία Creative Community Outreach Initiative των Ηνωμένων Εθνών. Το 2016 είχε διοργανώσει δείπνο εκ μέρους του οργανισμού με τη συμμετοχή σημαντικών προσωπικοτήτων της βιομηχανίας του θεάματος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Kevin Costner έχει ολοκληρώσει πρόσφατα τη δημιουργία του πρώτου μέρους του κινηματογραφικού του έπους «Horizon: An American Saga – Chapter 1», το οποίο υπηρέτησε ως σκηνοθέτης, σεναριογράφος, παραγωγός και πρωταγωνιστής. Το «Chapter 1» έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ των Καννών το 2024 και προβλήθηκε στους κινηματογράφους τον Ιούνιο του ίδιου έτους. Το «Horizon: An American Saga – Chapter 2» έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ της Βενετίας και αναμένει ακόμη επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Παράλληλα, ο Kevin Costner πρωταγωνίστησε στη σύγχρονη γουέστερν σειρά του Taylor Sheridan «Yellowstone», η οποία προβλήθηκε επί πέντε σεζόν έως το 2024. Η ερμηνεία του στον ρόλο του κτηνοτρόφου John Dutton του χάρισε Χρυσή Σφαίρα Α Ανδρικού Ρόλου σε δραματική σειρά. Ο ηθοποιός αποχώρησε από τη σειρά στα μέσα της πέμπτης σεζόν. Μεταξύ των επόμενων σχεδίων του Kevin Costner περιλαμβάνονται τα «Honeymoon with Harry», «Horizon: An American Saga – Chapter 3» και «Headhunters».

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Bill Clinton Kevin Costner United ΟΗΕ Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών ΣΕΙΡΑ
