Streaming News 24.10.2025

Το φινάλε του Stranger Things έρχεται και στη μεγάλη οθόνη

Το δίωρο τελευταίο επεισόδιο της δημοφιλούς σειράς του Netflix θα προβληθεί ταυτόχρονα στις κινηματογραφικές αίθουσες και στην πλατφόρμα την παραμονή της Πρωτοχρονιάς
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Το επικό φινάλε του «Stranger Things» θα προβληθεί για πρώτη φορά στην ιστορία του Netflix και στους κινηματογράφους. Το δίωρο τελευταίο επεισόδιο της σειράς, με τίτλο «The Rightside Up», θα κάνει πρεμιέρα στις 31 Δεκεμβρίου 2025, τόσο στο Netflix όσο και σε περισσότερες από 350 κινηματογραφικές αίθουσες σε ολόκληρη την Αμερική, με συνεχείς προβολές έως την Πρωτοχρονιά του 2026. Η απόφαση αυτή σηματοδοτεί την πρώτη φορά που επεισόδιο σειράς του Netflix θα κυκλοφορήσει παράλληλα και στις κινηματογραφικές αίθουσες.

Οι δημιουργοί της σειράς, Matt Duffer και Ross Duffer, είχαν εκφράσει εδώ και καιρό την επιθυμία να δουν το φινάλε του «Stranger Things» να προβάλλεται στη μεγάλη οθόνη. Σε συνέντευξή τους στο Variety, οι δύο αδελφοί τόνισαν τη σημασία της κινηματογραφικής εμπειρίας για το τόσο σημαντικό κλείσιμο της σειράς. «Οι άνθρωποι δεν αντιλαμβάνονται πόσος χρόνος και δουλειά αφιερώνεται στον ήχο και στην εικόνα, και τελικά το βλέπουν σε μειωμένη ποιότητα», δήλωσε ο Matt Duffer. «Περισσότερο απ’ όλα, πρόκειται για την εμπειρία να το ζεις ταυτόχρονα με άλλους θαυμαστές».

https://www.instagram.com/strangerthingstv/

Ο Ross Duffer πρόσθεσε: «Θα ήταν απίστευτο, γιατί οι fans θα μπορούσαν να το μοιραστούν με άλλους fans, να το βιώσουν ως μια συλλογική εμπειρία. Θα ήταν κάτι πραγματικά μοναδικό». Παρότι το Netflix παραμένει προσηλωμένο στη στρατηγική της αποκλειστικής διάθεσης των παραγωγών του μέσω streaming, η εταιρεία έχει επιτρέψει σε ορισμένες περιπτώσεις περιορισμένες κινηματογραφικές προβολές. Η Greta Gerwig, για παράδειγμα, εξασφάλισε προβολή σε αίθουσες IMAX για την επερχόμενη ταινία της «Narnia», ενώ φιλμ όπως τα «Frankenstein», «Jay Kelly» και «A House of Dynamite» προβάλλονται πρώτα σε επιλεγμένες αίθουσες για να πληρούν τα κριτήρια των βραβείων Όσκαρ.

https://www.instagram.com/strangerthingstv/

Το Netflix έχει, επίσης, πειραματιστεί με ειδικές εκδόσεις επιτυχιών του, όπως το «KPop Demon Hunters», που μετά την επιτυχία του στην πλατφόρμα γνώρισε μεγάλη ανταπόκριση σε μια sing-along κινηματογραφική προβολή.

Όταν ερωτήθηκε τον Σεπτέμβριο για το ενδεχόμενο προβολής του φινάλε του «Stranger Things» στις αίθουσες, η επικεφαλής περιεχομένου του Netflix, Bela Bajaria, αρχικά είχε απορρίψει την ιδέα, δηλώνοντας: «Πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν ήδη παρακολουθήσει το “Stranger Things” στο Netflix. Δεν έχει υποφέρει από έλλειψη κοινού, συζητήσεων ή fandom. Η κυκλοφορία του στην πλατφόρμα δίνει στους fans ακριβώς αυτό που θέλουν». Ωστόσο, μετά τη δημοσίευση της συνέντευξης στο Variety, το κοινό φάνηκε να έχει αντίθετη άποψη. Οι θαυμαστές της σειράς πλημμύρισαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με σχόλια υπέρ της κινηματογραφικής προβολής, χαρακτηρίζοντάς τη ως «μια τεράστια ευκαιρία για το Netflix» και «μια εμπειρία που θα έπρεπε να ζήσουν όλοι στις αίθουσες».

Έτσι, το Netflix φαίνεται να ανταποκρίθηκε στο αίτημα του κοινού, κάνοντας πραγματικότητα την ευχή των δημιουργών του Hawkins. Το πολυαναμενόμενο φινάλε του «Stranger Things» υπόσχεται να προσφέρει μια κινηματογραφική εμπειρία αντάξια του μύθου που δημιούργησε. Στις 31 Δεκεμβρίου, το Upside Down θα ζωντανέψει για τελευταία φορά, και οι fans θα έχουν την ευκαιρία να αποχαιρετήσουν τη σειρά που καθόρισε μια εποχή – εκεί όπου ανήκει: στη μεγάλη οθόνη.

