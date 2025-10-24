MadWalk 2025 by Τhree Cents
Μουσικά Νέα 24.10.2025

Οι TWICE επιστρέφουν με το «TEN» και θυμίζουν γιατί είναι οι βασίλισσες του Billboard

Οι TWICE με το Το «TEN: The Story Goes On» γράφουν ιστορία καθώς σημειώνουν την όγδοη είσοδό τους στο Top 10 του Billboard
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Οι TWICE συνεχίζουν την εντυπωσιακή τους πορεία στα αμερικανικά charts, καθώς το νέο τους άλμπουμ «TEN: The Story Goes On» έκανε ντεμπούτο στο Νο. 2 του Billboard Top Album Sales. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Luminate, το άλμπουμ πούλησε 23.000 αντίτυπα στις Ηνωμένες Πολιτείες την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 16 Οκτωβρίου. Πρόκειται για την όγδοη φορά που το συγκρότημα κατακτά θέση στο Top 10 του συγκεκριμένου πίνακα, επιβεβαιώνοντας τη διαρκή δημοτικότητά του στο παγκόσμιο κοινό.

Αξιοσημείωτο είναι ότι τα τελευταία οκτώ άλμπουμ των TWICE έχουν όλα εισέλθει στο Top 3 των πωλήσεων, ξεκινώντας από το «Taste of Love» του 2021, το οποίο είχε κατακτήσει την κορυφή. Το «TEN: The Story Goes On» αποτελεί την πιο ώριμη μουσική πρόταση του γκρουπ μέχρι σήμερα, συνδυάζοντας την κλασική K-pop αισθητική των TWICE με πιο ηλεκτρονικά και συναισθηματικά στοιχεία, που αντικατοπτρίζουν τη μουσική τους εξέλιξη.

Η νέα επιτυχία των TWICE έρχεται λίγες μόλις ημέρες μετά την πολυσυζητημένη εμφάνισή τους στο «Victoria’s Secret Fashion Show» στη Νέα Υόρκη, όπου οι Nayeon, Jihyo, Tzuyu και Momo έκλεψαν τις εντυπώσεις τόσο στη σκηνή όσο και στην πασαρέλα, συνοδεύοντας μουσικά την επίδειξη. Παράλληλα, οι TWICE ετοιμάζονται για τη νέα τους παγκόσμια περιοδεία «This Is For World Tour», με τα εισιτήρια να εξαντλούνται ήδη σε πολλές πόλεις.

Στην ίδια εβδομάδα, την κορυφή του Billboard Top Album Sales διατήρησε για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα η Taylor Swift με το άλμπουμ «The Life of a Showgirl». Στην τρίτη θέση παρέμεινε το soundtrack της ταινίας «KPop Demon Hunters». Το άλμπουμ «Melt» της María Zardoya, γνωστής από τους The Marías, έκανε είσοδο στο Νο. 4, ενώ το ντεμπούτο των S.COUPS και MINGYU (υπομονάδα των SEVENTEEN) με το «CxM 1st Mini Album: HYPE VIBES» βρέθηκε στο Νο. 5.

Στην έκτη θέση υποχώρησε το «KARMA» των Stray Kids, ενώ το «Man’s Best Friend» της Sabrina Carpenter έπεσε στο Νο. 7. Το «Beautiful Chaos» των KATSEYE παρέμεινε σταθερό στο Νο. 8, ενώ το θρυλικό metal συγκρότημα Testament επέστρεψε στο Top 10 για πρώτη φορά από το 2020 με το νέο τους άλμπουμ «Para Bellum», που έκανε ντεμπούτο στο Νο. 9. Την πρώτη δεκάδα συμπληρώνει η Laufey με το «A Matter of Time», το οποίο ανέβηκε από το Νο. 12 στο Νο. 10.

Η πορεία των TWICE στα Billboard επιβεβαιώνει ότι το συγκρότημα παραμένει μία από τις πιο δυναμικές και σταθερές παρουσίες στην παγκόσμια pop σκηνή. Με τη συνεχή τους εξέλιξη, τις εντυπωσιακές τους εμφανίσεις και το αφοσιωμένο fanbase τους, οι TWICE αποδεικνύουν πως η επιτυχία τους δεν είναι απλώς συγκυριακή αλλά αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς, στρατηγικής και αληθινής καλλιτεχνικής ταυτότητας.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Billboard Stray Kids Taylor Swift Testament Twice
