MadWalk 2025 by Τhree Cents
MadWalk 2025 by Τhree Cents
Fashion 24.10.2025

Ουρές χιλιομέτρων στην Τσιμισκή για το καπέλο «Θ» του ΛΕΞ

lex
Η limited edition συλλογή του ράπερ προκάλεσε ενθουσιασμό στους fans, που περίμεναν από το απόγευμα για να αποκτήσουν το ιδιαίτερο καπέλο
Μαρία Χατζηγιάννη

Δεκάδες μέτρα αναμονής σχηματίστηκαν χθες το βράδυ στην οδό Τσιμισκή, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπου πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε έξω από γνωστό κατάστημα αθλητικών ειδών για την επίσημη παρουσίαση της συλλεκτικής συνεργασίας του ράπερ ΛΕΞ με εταιρεία streetwear. Αντικείμενο του «χαμού» ήταν ένα καπέλο με το διακριτικό λογότυπο «Θ», ένα σχέδιο αφιερωμένο στην πόλη, που είχε προαναγγελθεί από τον ίδιο τον καλλιτέχνη μέσω του λογαριασμού του στο Instagram.

Ο κόσμος άρχισε να συρρέει από το απόγευμα, πολλοί δήλωσαν ότι περίμεναν στην ουρά ήδη από τις πέντε, και οι ουρές δεν υποχωρούσαν ακόμη και μετά το κλείσιμο του καταστήματος. Σύμφωνα με παρευρισκόμενους, περίπου 100 άτομα βρίσκονταν εκεί σε πλήρη αναμονή για να προμηθευτούν το καπέλο, το οποίο θεωρείται περιορισμένης κυκλοφορίας και έχει ήδη αποκτήσει συλλεκτική αξία.

lex_kapelo
https://www.instagram.com/lextgk/

Διάβασε επίσης: Βαρέθηκες το τζιν σου; Αυτές οι ιδέες θα το κάνουν ξανά must

Η ζήτηση για το συγκεκριμένο σχέδιο δεν είναι άγνωστη. Kατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής του συναυλίας στο ΟΑΚΑ, τον Ιούνιο, ο ΛΕΞ είχε διαθέσει 3.000 αριθμημένα τεμάχια της συλλογής, τα οποία εξαντλήθηκαν μέσα σε λίγες ώρες. Η εμπειρία της χθεσινής βραδιάς επαναλαμβάνει αυτό το φαινόμενο, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή σχέση του καλλιτέχνη με το κοινό του και την ελκυστικότητα του brand.

Για όσους βρέθηκαν στην ουρά, η αναμονή είχε μουσικό υπόβαθρο. Oι γνωστοί παραγωγοί και συνεργάτες του ΛΕΞ, Ortiz και Dof Twogee, έπαιξαν σε dj set που είχε στηθεί μπροστά από το κατάστημα, δημιουργώντας γιορτινή ατμόσφαιρα και κρατώντας «ζεστό» το κοινό. Πελάτες και θαυμαστές σχολίαζαν θετικά την οργάνωση του event, παρά το μεγάλο πλήθος.

Light & ΛΕΞ σπάνε ρεκόρ με το πολυαναμενόμενο videoclip του Capo Dei Capi

Η συνεργασία του ΛΕΞ με την εταιρεία, μια κίνηση που συνδέει την εγχώρια urban κουλτούρα με διεθνείς τάσεις στο streetwear, φαίνεται να χτυπά ευαίσθητες χορδές. Το λογότυπο «Θ» λειτουργεί ως τοπικό σύμβολο και ταυτόχρονα ως μόδα, με αποτέλεσμα να προσελκύει τόσο fans της μουσικής όσο και λάτρεις του συλλεκτικών κομματιών ένδυσης.

Από την πλευρά του καταστήματος, πηγές ανέφεραν ότι είχαν προβλεφθεί μέτρα για την ασφάλεια και την τάξη, ενώ τόνισαν ότι θα υπάρξει και ηλεκτρονική διάθεση τμημάτων της συλλογής ώστε να περιοριστεί η φυσική συνωστισμός. Δεν ανακοινώθηκε επίσημος αριθμός διαθέσιμων κομματιών για τη χθεσινή παρουσίαση στη Θεσσαλονίκη.

Το γεγονός αντανακλά μια ευρύτερη τάση στο χώρο της μουσικής και της μόδας, όπου οι limited edition συνεργασίες μεταξύ καλλιτεχνών και brands μετατρέπονται σε πολιτιστικά γεγονότα, δημιουργώντας «στιγμές» που τραβούν το ενδιαφέρον των μέσων και του κοινού. Για την πόλη της Θεσσαλονίκης, το καπέλο με το «Θ» έγινε η αφορμή για μια βραδιά που συνδύασε μουσική, κοινότητα και street style και, κατά τα φαινόμενα, μόλις ξεκίνησε.

Διάβασε επίσης: 20 χρόνια μετά: Το Παρίσι ζει ξανά στο pop-universe της Louis Vuitton με τον Takashi Murakami

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Fashion ΛΕΞ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
 «Δρόμοι Παλιοί, Δρόμοι Καινούργιοι»: Ο Αντώνης Ρέμος ερμηνεύει Μίκη Θεοδωράκη

 «Δρόμοι Παλιοί, Δρόμοι Καινούργιοι»: Ο Αντώνης Ρέμος ερμηνεύει Μίκη Θεοδωράκη

24.10.2025
Επόμενο
Οι TWICE επιστρέφουν με το «TEN» και θυμίζουν γιατί είναι οι βασίλισσες του Billboard

Οι TWICE επιστρέφουν με το «TEN» και θυμίζουν γιατί είναι οι βασίλισσες του Billboard

24.10.2025

Δες επίσης

Eπανάσταση στον αθλητισμό: H Nike παρουσιάζει τα πρώτα παπούτσια που «ηρεμούν» το μυαλό
Fashion

Eπανάσταση στον αθλητισμό: H Nike παρουσιάζει τα πρώτα παπούτσια που «ηρεμούν» το μυαλό

24.10.2025
Ξηρό δέρμα; Η λύση βρίσκεται σε ένα ήπιο scrub
Beauty

Ξηρό δέρμα; Η λύση βρίσκεται σε ένα ήπιο scrub

24.10.2025
It-jacket alert: Το funnel collar είναι το μπουφάν που πρέπει να υιοθετήσεις αυτή τη σεζόν
Fashion

It-jacket alert: Το funnel collar είναι το μπουφάν που πρέπει να υιοθετήσεις αυτή τη σεζόν

24.10.2025
Η Βίκυ Καγιά έτοιμη να λάμψει ξανά στα MadWalk 2025 by Τhree Cents: «Κάθε χρονιά είναι σαν την πρώτη χρονιά»
Life

Η Βίκυ Καγιά έτοιμη να λάμψει ξανά στα MadWalk 2025 by Τhree Cents: «Κάθε χρονιά είναι σαν την πρώτη χρονιά»

24.10.2025
Eurovision meets MadWalk: Οι stars που φέρνουν τη μαγεία της μεγάλης σκηνής στο fashion show
Life

Eurovision meets MadWalk: Οι stars που φέρνουν τη μαγεία της μεγάλης σκηνής στο fashion show

24.10.2025
Double Cleansing: Το trick που θα αλλάξει τον βραδινό σου καθαρισμό
Beauty

Double Cleansing: Το trick που θα αλλάξει τον βραδινό σου καθαρισμό

24.10.2025
Δεν είναι μόνο το ξύλο! Τα υλικά που ορίζουν τη χειμερινή διακόσμηση φέτος
Life

Δεν είναι μόνο το ξύλο! Τα υλικά που ορίζουν τη χειμερινή διακόσμηση φέτος

24.10.2025
Από τη δουλειά στο after: Η pencil φούστα που λατρεύουν όλοι τώρα
Fashion

Από τη δουλειά στο after: Η pencil φούστα που λατρεύουν όλοι τώρα

24.10.2025
Τελειομανής, ψύχραιμος, αφοσιωμένος: 4+1 λόγοι που χρειάζεσαι έναν Παρθένο στη δουλειά σου
Life

Τελειομανής, ψύχραιμος, αφοσιωμένος: 4+1 λόγοι που χρειάζεσαι έναν Παρθένο στη δουλειά σου

23.10.2025
Πέταξαν μικρόφωνα και έφυγαν! Οι πιο cult on air αποχωρήσεις από εκπομπές

Πέταξαν μικρόφωνα και έφυγαν! Οι πιο cult on air αποχωρήσεις από εκπομπές

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

Τι πρέπει να κάνεις τώρα στα φυτά σου για να επιζήσουν στο κρύο του χειμώνα

Τι πρέπει να κάνεις τώρα στα φυτά σου για να επιζήσουν στο κρύο του χειμώνα

Ετοιμάζεσαι να στρώσεις χαλιά; Τα πιο συνηθισμένα λάθη που καταστρέφουν τη διακόσμησή σου

Ετοιμάζεσαι να στρώσεις χαλιά; Τα πιο συνηθισμένα λάθη που καταστρέφουν τη διακόσμησή σου

Το Σόι Σου: Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα! Πότε θα προβληθεί το 1ο διπλό επεισόδιο

Το Σόι Σου: Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα! Πότε θα προβληθεί το 1ο διπλό επεισόδιο

Το «ποδοσφαιρικό» Netflix αλλάζει τα πάντα!

Το «ποδοσφαιρικό» Netflix αλλάζει τα πάντα!

Να μπουν στις ξένες πλατφόρμες τα ελληνικά κανάλια

Να μπουν στις ξένες πλατφόρμες τα ελληνικά κανάλια

«Ψάχνουν» την κυβέρνηση Λαζόπουλος και «Αρβύλα»

«Ψάχνουν» την κυβέρνηση Λαζόπουλος και «Αρβύλα»

Αποχή-ρεκόρ στις εκλογές

Αποχή-ρεκόρ στις εκλογές

Καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης: Και αυτοί τον χαβά τους

Καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης: Και αυτοί τον χαβά τους

Αλγόριθμος της Google, Quantum Echoes, ένα σημαντικό βήμα κβαντικής υπολογιστικής

Αλγόριθμος της Google, Quantum Echoes, ένα σημαντικό βήμα κβαντικής υπολογιστικής