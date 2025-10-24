Ουρές χιλιομέτρων στην Τσιμισκή για το καπέλο «Θ» του ΛΕΞ

Δεκάδες μέτρα αναμονής σχηματίστηκαν χθες το βράδυ στην οδό Τσιμισκή, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπου πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε έξω από γνωστό κατάστημα αθλητικών ειδών για την επίσημη παρουσίαση της συλλεκτικής συνεργασίας του ράπερ ΛΕΞ με εταιρεία streetwear. Αντικείμενο του «χαμού» ήταν ένα καπέλο με το διακριτικό λογότυπο «Θ», ένα σχέδιο αφιερωμένο στην πόλη, που είχε προαναγγελθεί από τον ίδιο τον καλλιτέχνη μέσω του λογαριασμού του στο Instagram.

Ο κόσμος άρχισε να συρρέει από το απόγευμα, πολλοί δήλωσαν ότι περίμεναν στην ουρά ήδη από τις πέντε, και οι ουρές δεν υποχωρούσαν ακόμη και μετά το κλείσιμο του καταστήματος. Σύμφωνα με παρευρισκόμενους, περίπου 100 άτομα βρίσκονταν εκεί σε πλήρη αναμονή για να προμηθευτούν το καπέλο, το οποίο θεωρείται περιορισμένης κυκλοφορίας και έχει ήδη αποκτήσει συλλεκτική αξία.

Η ζήτηση για το συγκεκριμένο σχέδιο δεν είναι άγνωστη. Kατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής του συναυλίας στο ΟΑΚΑ, τον Ιούνιο, ο ΛΕΞ είχε διαθέσει 3.000 αριθμημένα τεμάχια της συλλογής, τα οποία εξαντλήθηκαν μέσα σε λίγες ώρες. Η εμπειρία της χθεσινής βραδιάς επαναλαμβάνει αυτό το φαινόμενο, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή σχέση του καλλιτέχνη με το κοινό του και την ελκυστικότητα του brand.

Για όσους βρέθηκαν στην ουρά, η αναμονή είχε μουσικό υπόβαθρο. Oι γνωστοί παραγωγοί και συνεργάτες του ΛΕΞ, Ortiz και Dof Twogee, έπαιξαν σε dj set που είχε στηθεί μπροστά από το κατάστημα, δημιουργώντας γιορτινή ατμόσφαιρα και κρατώντας «ζεστό» το κοινό. Πελάτες και θαυμαστές σχολίαζαν θετικά την οργάνωση του event, παρά το μεγάλο πλήθος.

Η συνεργασία του ΛΕΞ με την εταιρεία, μια κίνηση που συνδέει την εγχώρια urban κουλτούρα με διεθνείς τάσεις στο streetwear, φαίνεται να χτυπά ευαίσθητες χορδές. Το λογότυπο «Θ» λειτουργεί ως τοπικό σύμβολο και ταυτόχρονα ως μόδα, με αποτέλεσμα να προσελκύει τόσο fans της μουσικής όσο και λάτρεις του συλλεκτικών κομματιών ένδυσης.

Από την πλευρά του καταστήματος, πηγές ανέφεραν ότι είχαν προβλεφθεί μέτρα για την ασφάλεια και την τάξη, ενώ τόνισαν ότι θα υπάρξει και ηλεκτρονική διάθεση τμημάτων της συλλογής ώστε να περιοριστεί η φυσική συνωστισμός. Δεν ανακοινώθηκε επίσημος αριθμός διαθέσιμων κομματιών για τη χθεσινή παρουσίαση στη Θεσσαλονίκη.

Το γεγονός αντανακλά μια ευρύτερη τάση στο χώρο της μουσικής και της μόδας, όπου οι limited edition συνεργασίες μεταξύ καλλιτεχνών και brands μετατρέπονται σε πολιτιστικά γεγονότα, δημιουργώντας «στιγμές» που τραβούν το ενδιαφέρον των μέσων και του κοινού. Για την πόλη της Θεσσαλονίκης, το καπέλο με το «Θ» έγινε η αφορμή για μια βραδιά που συνδύασε μουσική, κοινότητα και street style και, κατά τα φαινόμενα, μόλις ξεκίνησε.

