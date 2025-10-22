MadWalk 2025 by Τhree Cents
MadWalk 2025 by Τhree Cents
Fashion 22.10.2025

20 χρόνια μετά: Το Παρίσι ζει ξανά στο pop-universe της Louis Vuitton με τον Takashi Murakami

louis_vuitton_murakami
Δύο δεκαετίες μετά την εμβληματική συνεργασία τους, ο οίκος Louis Vuitton και ο Takashi Murakami ξανασμίγουν στο Παρίσι
Μαρία Χατζηγιάννη

Στο Παρίσι, εκεί όπου η τέχνη συναντά τη μόδα με τον πιο θεαματικό τρόπο, η Louis Vuitton και ο Takashi Murakami επανασυνδέονται για μια συνεργασία που επαναπροσδιορίζει την έννοια του «artistic luxury». Το Grand Palais μεταμορφώθηκε σε ένα σουρεαλιστικό σύμπαν, εκεί όπου οι τσάντες Artycapucines VII παρουσιάζονται σαν γλυπτά που αναπνέουν, κάτω από τα φωτεινά πλοκάμια ενός γιγαντιαίου χταποδιού ύψους οκτώ μέτρων.

Εμπνευσμένο από τα κινεζικά φαναράκια και διακοσμημένο με τα χαρακτηριστικά Jellyfish Eyes του καλλιτέχνη, το έργο λειτουργεί σαν μια γέφυρα ανάμεσα στο φανταστικό και το χειροποίητο, στο όνειρο και το savoir-faire της Louis Vuitton.

louis_vuitton_murakami
https://www.instagram.com/louisvuitton/

Διάβασε επίσης: Louis Vuitton SS26: Ο Nicolas Ghesquière μεταμορφώνει το Λούβρο σε runway για τη Louis Vuitton

Η συνεργασία αυτή σηματοδοτεί τη δεύτερη συνάντηση του οίκου με τον Ιάπωνα εικαστικό σχεδόν 20 χρόνια μετά την εμβληματική συλλογή Monogram Multicolore του 2003, μια συνεργασία που άλλαξε για πάντα τη σχέση της υψηλής ραπτικής με την ποπ κουλτούρα.

Αυτή τη φορά, ο Murakami δημιουργεί έναν κήπο από χρώματα και φαντασία μέσα στο πλαίσιο του Art Basel Paris, με τις 11 δημιουργίες της νέας συλλογής να αποκαλύπτονται σαν μικρά έργα τέχνης. Από την Capucines BB Golden Garden, εμπνευσμένη από ιαπωνικούς χρυσάνθεμους, μέχρι τη Panda Clutch που λάμπει με 6.250 κρυστάλλους, κάθε τσάντα διηγείται μια ιστορία όπου η δεξιοτεχνία της Louis Vuitton συνυπάρχει με τη χαριτωμένη τρέλα του Murakami.

Πάνω στο Balcon d’Honneur, ανάμεσα σε «Plush Balls» που μοιάζουν να αιωρούνται, η Louis Vuitton αποδεικνύει για ακόμη μία φορά πως η δημιουργικότητα δεν γνωρίζει όρια. Η Artycapucines VII δεν είναι απλώς μια συλλογή, είναι ένας διάλογος ανάμεσα στη φαντασία και την παράδοση, μια ωδή στην τέχνη της λεπτομέρειας και στη χαρά του παιχνιδιού.

Διάβασε επίσης: H Emma Stone πρωταγωνιστεί στη νέα καμπάνια του οίκου Louis Vuitton

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Fashion Louis Vuitton Takashi Murakami μόδα
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
15 χρόνια μετά, ξανά μαζί: Τα «Μαύρα Μεσάνυχτα» επέστρεψαν με απρόσμενο reunion

15 χρόνια μετά, ξανά μαζί: Τα «Μαύρα Μεσάνυχτα» επέστρεψαν με απρόσμενο reunion

22.10.2025
Επόμενο
Σύσσωμη η Ελλάδα αποχαιρετά τον Διονύση Σαββόπουλο

Σύσσωμη η Ελλάδα αποχαιρετά τον Διονύση Σαββόπουλο

22.10.2025

Δες επίσης

MadWalk Throwback: Τα 10 μουσικά acts που «έσπασαν» τα views στο Youtube
Life

MadWalk Throwback: Τα 10 μουσικά acts που «έσπασαν» τα views στο Youtube

22.10.2025
Έπιασε βροχή; Αυτή είναι η skincare ρουτίνα σου που θα κάνει τον ήλιο να έρθει πίσω
Beauty

Έπιασε βροχή; Αυτή είναι η skincare ρουτίνα σου που θα κάνει τον ήλιο να έρθει πίσω

22.10.2025
Ξέχασε το κασκόλ στο σπίτι; Αυτό το παλτό σε έχει ήδη καλύψει
Fashion

Ξέχασε το κασκόλ στο σπίτι; Αυτό το παλτό σε έχει ήδη καλύψει

22.10.2025
Μια βραδιά αφιερωμένη στη γεύση: Η Knorr παρουσίασε τους νέους Σπιτικούς Ζωμούς με εκχύλισμα κρασιού
Food

Μια βραδιά αφιερωμένη στη γεύση: Η Knorr παρουσίασε τους νέους Σπιτικούς Ζωμούς με εκχύλισμα κρασιού

21.10.2025
Candida Auris: Σιωπηλή κρίση «υπερμύκητα» στην Ελλάδα;
Corporate News

Candida Auris: Σιωπηλή κρίση «υπερμύκητα» στην Ελλάδα;

21.10.2025
Statement lips: Οι τολμηρές αποχρώσεις στα κραγιόν που όλοι θα θυμούνται
Beauty

Statement lips: Οι τολμηρές αποχρώσεις στα κραγιόν που όλοι θα θυμούνται

21.10.2025
Το μαύρο καλσόν πέθανε: Αυτό είναι το pop χρώμα που θα το αντικαταστήσει
Fashion

Το μαύρο καλσόν πέθανε: Αυτό είναι το pop χρώμα που θα το αντικαταστήσει

21.10.2025
Σοβαρός κίνδυνος από παράνομα φάρμακα για διαβήτη και απώλεια βάρους
Corporate News

Σοβαρός κίνδυνος από παράνομα φάρμακα για διαβήτη και απώλεια βάρους

21.10.2025
Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός και ο αθλητής Σωτήρης Μπαρμπαρόσος αποστέλλουν ηχηρό μήνυμα πρόληψης για τον καρκίνο του μαστού
Corporate News

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός και ο αθλητής Σωτήρης Μπαρμπαρόσος αποστέλλουν ηχηρό μήνυμα πρόληψης για τον καρκίνο του μαστού

21.10.2025
Πέταξαν μικρόφωνα και έφυγαν! Οι πιο cult on air αποχωρήσεις από εκπομπές

Πέταξαν μικρόφωνα και έφυγαν! Οι πιο cult on air αποχωρήσεις από εκπομπές

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

Τι πρέπει να κάνεις τώρα στα φυτά σου για να επιζήσουν στο κρύο του χειμώνα

Τι πρέπει να κάνεις τώρα στα φυτά σου για να επιζήσουν στο κρύο του χειμώνα

Ετοιμάζεσαι να στρώσεις χαλιά; Τα πιο συνηθισμένα λάθη που καταστρέφουν τη διακόσμησή σου

Ετοιμάζεσαι να στρώσεις χαλιά; Τα πιο συνηθισμένα λάθη που καταστρέφουν τη διακόσμησή σου

Το Σόι Σου: Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα! Πότε θα προβληθεί το 1ο διπλό επεισόδιο

Το Σόι Σου: Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα! Πότε θα προβληθεί το 1ο διπλό επεισόδιο

Νέο πρόγραμμα ενίσχυσης επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας και επιχειρήσεων περιφερειακού και τοπικού Τύπου

Νέο πρόγραμμα ενίσχυσης επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας και επιχειρήσεων περιφερειακού και τοπικού Τύπου

Γιγαντώνεται το Wide Μedia Group-Ενόχληση για την εξάπλωσή του στα ΜΜΕ με “Παραπολιτικά” και iefimerida

Γιγαντώνεται το Wide Μedia Group-Ενόχληση για την εξάπλωσή του στα ΜΜΕ με “Παραπολιτικά” και iefimerida

«Ψάχνουν» την κυβέρνηση Λαζόπουλος και «Αρβύλα»

«Ψάχνουν» την κυβέρνηση Λαζόπουλος και «Αρβύλα»

Αποχή-ρεκόρ στις εκλογές

Αποχή-ρεκόρ στις εκλογές

Η ευλογιά των προβάτων απειλεί σοβαρά και τη φέτα

Η ευλογιά των προβάτων απειλεί σοβαρά και τη φέτα

Ανέγερση ή αγορά έτοιμης νέας κατοικίας;

Ανέγερση ή αγορά έτοιμης νέας κατοικίας;