20 χρόνια μετά: Το Παρίσι ζει ξανά στο pop-universe της Louis Vuitton με τον Takashi Murakami

Δύο δεκαετίες μετά την εμβληματική συνεργασία τους, ο οίκος Louis Vuitton και ο Takashi Murakami ξανασμίγουν στο Παρίσι

Στο Παρίσι, εκεί όπου η τέχνη συναντά τη μόδα με τον πιο θεαματικό τρόπο, η Louis Vuitton και ο Takashi Murakami επανασυνδέονται για μια συνεργασία που επαναπροσδιορίζει την έννοια του «artistic luxury». Το Grand Palais μεταμορφώθηκε σε ένα σουρεαλιστικό σύμπαν, εκεί όπου οι τσάντες Artycapucines VII παρουσιάζονται σαν γλυπτά που αναπνέουν, κάτω από τα φωτεινά πλοκάμια ενός γιγαντιαίου χταποδιού ύψους οκτώ μέτρων.

Εμπνευσμένο από τα κινεζικά φαναράκια και διακοσμημένο με τα χαρακτηριστικά Jellyfish Eyes του καλλιτέχνη, το έργο λειτουργεί σαν μια γέφυρα ανάμεσα στο φανταστικό και το χειροποίητο, στο όνειρο και το savoir-faire της Louis Vuitton.

Διάβασε επίσης: Louis Vuitton SS26: Ο Nicolas Ghesquière μεταμορφώνει το Λούβρο σε runway για τη Louis Vuitton

Η συνεργασία αυτή σηματοδοτεί τη δεύτερη συνάντηση του οίκου με τον Ιάπωνα εικαστικό σχεδόν 20 χρόνια μετά την εμβληματική συλλογή Monogram Multicolore του 2003, μια συνεργασία που άλλαξε για πάντα τη σχέση της υψηλής ραπτικής με την ποπ κουλτούρα.

Αυτή τη φορά, ο Murakami δημιουργεί έναν κήπο από χρώματα και φαντασία μέσα στο πλαίσιο του Art Basel Paris, με τις 11 δημιουργίες της νέας συλλογής να αποκαλύπτονται σαν μικρά έργα τέχνης. Από την Capucines BB Golden Garden, εμπνευσμένη από ιαπωνικούς χρυσάνθεμους, μέχρι τη Panda Clutch που λάμπει με 6.250 κρυστάλλους, κάθε τσάντα διηγείται μια ιστορία όπου η δεξιοτεχνία της Louis Vuitton συνυπάρχει με τη χαριτωμένη τρέλα του Murakami.

Πάνω στο Balcon d’Honneur, ανάμεσα σε «Plush Balls» που μοιάζουν να αιωρούνται, η Louis Vuitton αποδεικνύει για ακόμη μία φορά πως η δημιουργικότητα δεν γνωρίζει όρια. Η Artycapucines VII δεν είναι απλώς μια συλλογή, είναι ένας διάλογος ανάμεσα στη φαντασία και την παράδοση, μια ωδή στην τέχνη της λεπτομέρειας και στη χαρά του παιχνιδιού.

Διάβασε επίσης: H Emma Stone πρωταγωνιστεί στη νέα καμπάνια του οίκου Louis Vuitton

Δες κι αυτό…