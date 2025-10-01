Louis Vuitton SS26: Ο Nicolas Ghesquière μεταμορφώνει το Λούβρο σε runway για τη Louis Vuitton

Η Louis Vuitton μεταμορφώνει το Λούβρο σε ένα «ονειρικό διαμέρισμα», όπου ο Nicolas Ghesquière παρουσιάζει μια συλλογή αφιερωμένη στην τέχνη

«Home is where I want to be…» απαγγέλλει η Cate Blanchett, τυλίγοντας με τη φωνή της την αριστερή πτέρυγα του Λούβρου, τα θερινά διαμερίσματα της Άννας της Αυστρίας με θέα στον Σηκουάνα. Έτσι ξεκίνησε το show της Louis Vuitton, μέσα σε ένα σκηνικό λουσμένο στο φως, όπου η αρχιτεκτονική και η διακόσμηση αιώνων συνάντησαν τη σύγχρονη μόδα.

Η εντυπωσιακή enfilade αποκαλύπτει μια παράθεση εποχών: οροφές του 17ου αιώνα, δάπεδο από πολύχρωμο μάρμαρο της Belle Époque, τοίχοι από κόκκινο στούκο του 1930. Σ’ αυτό το σκηνικό προστίθενται οι κονσόλες του Robert Wilson, αγγεία από τη συλλογή του Hubert de Givenchy, μπρούντζινα γλυπτά του Jean de Bologne, καρέκλες του Georges Jacob, Art Deco δημιουργίες του Michel Dufet και κεραμικά του Pierre-Adrien Dalpayrat. Ένα «μουσείο μέσα στο μουσείο», μια εμπειρία της γαλλικής διακοσμητικής τέχνης που αποθεώνει την αίσθηση φιλοξενίας.

Η ιδιωτική πολυτέλεια

Μέσα σε αυτό το σκηνικό, η Cate Blanchett συνέχισε, αυτή τη φορά διαβάζοντας στίχους του David Byrne από το «This Must Be the Place» των Talking Heads. Και πράγματι, εδώ είναι «the place to be». Ο Nicolas Ghesquière κάλεσε τους καλεμσένους σε ένα προσωπικό ταξίδι, σε ένα διαμέρισμα ονείρων όπου η γκαρνταρόμπα ισορροπεί ανάμεσα στην ανεμελιά και τη λάμψη, την απλότητα και την πολυπλοκότητα.

«Δεν είναι το Λούβρο», αστειεύεται, «αλλά αυτή την ατμόσφαιρα ήθελα να μοιραστώ: μια ηρεμία που νιώθεις στην ιδιωτικότητα του σπιτιού σου». Η συλλογή του, με τίτλο «l’art de l’intimité», είναι ένας ύμνος στη γοητεία της καθημερινότητας, ένα παιχνίδι με την ιδέα ότι το προσωπικό μας στιλ είναι και το πιο απελευθερωτικό.

Η συλλογή

Το catwalk μεταμορφώνεται σε καλειδοσκόπιο υφών και αναφορών. Πλεκτά που θυμίζουν ραπτική, φουλάρια δεμένα στη μέση πάνω από αέρινα φορέματα, νεγκλιζέ εμπνευσμένα από τη Χρυσή Εποχή του Hollywood σε μοαρέ ύφασμα και πλισέ χιτώνες που παραπέμπουν στην αρχαιότητα. Τα υφάσματα-ταπετσαρίες αποκτούν νέα ζωή σε voluminous φούστες, οι λεπτομέρειες θυμίζουν έπιπλα, ενώ το άχυρο γίνεται πρωταγωνιστής και μοιάζει με λαμπερές παγιέτες σε lingerie φορέματα.

Οι τσάντες ακολουθούν τη θεματική. Μοιάζουν με beauty kits, vanity cases και toiletry bags, σαν μικρές αλληγορίες για την οικειότητα και την προσωπική ιεροτελεστία της περιποίησης. Οι αποχρώσεις είναι απαλές, σχεδόν γαλήνιες, σαν το φως που μπαίνει από τα παράθυρα ενός παλιού παριζιάνικου διαμερίσματος.

Το «Steamer» αναγεννημένο

Κι ενώ η συλλογή υμνεί την καθημερινή πολυτέλεια, ένα αξεσουάρ–σύμβολο επανέρχεται, η τσάντα Steamer. Δημιουργήθηκε το 1901 για τους πρώτους επιβάτες των υπερωκεάνιων, ως πρακτικός συνοδοιπόρος για το προσωπικό τους ταξίδι. Το 2016, ο Ghesquière την είχε ήδη επαναφέρει ως City Steamer. Σήμερα, στην Spring/Summer 2026, εμφανίζεται εκ νέου, αυτή τη φορά σε full-leather εκδοχή, με αέρα μυστικότητας και αποκάλυψης, αποδεικνύοντας ότι ακόμα και ένα αξεσουάρ 120 ετών μπορεί να μοιάζει φουτουριστικό.

Ένα show-ομολογία

Η Louis Vuitton παρουσίασε όχι μόνο ρούχα, αλλά μια ωδή στην αίσθηση του ανήκειν. Ο Nicolas Ghesquière έστησε ένα σκηνικό που μοιάζει με σπίτι, γεμάτο με μνήμες, αντικείμενα και ενδυματολογικές φαντασιώσεις. Μια χαρτογράφηση τρυφερότητας, όπως είπε, που αντανακλά την πιο «ήπια» πλευρά του, χωρίς να χάνει σε αυστηρότητα και δεξιοτεχνία. Κι αν αυτό είναι το «να ντύνεσαι για το σπίτι», τότε πράγματι, θα θέλαμε να το κάνουμε κάθε μέρα.

