Stella McCartney SS26: Αιχμηρό tailoring, eco-fashion και φουτουριστική θηλυκότητα

Στη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού τον Σεπτέμβριο, η Stella McCartney παρουσίασε τη νέα συλλογή της στο Centre Pompidou, αυτή τη φορά προσαρμοζόμενη στο απαιτητικό πρόγραμμα του event. Το show πραγματοποιήθηκε νωρίς το απόγευμα, και η σχεδιάστρια αποκάλυψε σιλουέτες που λειτουργούν σαν μανιφέστο δύναμης, τρυφερότητας και αυθεντικότητας. Η Stella McCartney γυναίκα για την Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026 δεν μοιάζει με καμία άλλη. Ήταν θαρραλέα και ανεξάρτητη, ταυτόχρονα χαριτωμένη και κομψή, με μια ισορροπία ανάμεσα στη δύναμη και τη θηλυκότητα.

Το show άνοιξε η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Helen Mirren, όχι περπατώντας στην πασαρέλα αλλά απαγγέλλοντας τους στίχους του «Come Together» των Beatles, που η Stella McCartney ανακάτεψε σε μάντρα για τη σεζόν: «Come Together for humanity, animals and Mother Earth». Ένα ακόμα δείγμα της αφοσίωσης της σχεδιάστριας στον πλανήτη, τη φύση και τα ζώα, καθιστώντας τη πρωτοπόρο της eco-responsible μόδας.

Η συλλογή είναι αυστηρά βιώσιμη. Tο 98% των υλικών είναι eco-friendly και το 100% cruelty-free. Καμία χρήση φτερών, δέρματος, γούνας ή εξωτικών υλικών. Αντίθετα, η Stella McCartney εισάγει νέες, φιλικές προς το περιβάλλον ύλες, όπως το FEVVERS, μια εναλλακτική λύση στα φτερά, που κοσμεί bodysuits, μίνι φορέματα που μοιάζουν να αιωρούνται και το μακρύ λιλά φόρεμα που έκλεισε το show με την Alex Consani.

Tailoring με χαρακτήρα

Η υπογραφή της σχεδιάστριας, η ραφή και το tailoring, κυριαρχεί, εμπνευσμένο από τη δυναμική γοητεία των γυναικών του 1980. Aυτοδύναμες, φιλόδοξες και κατακτητικές. Οι ώμοι των double-breasted blazer είναι oversized και δομημένοι, μερικά σακάκια είναι κλειστά, άλλα διαθέτουν openwork λεπτομέρειες ή παραμένουν ανοιχτά πάνω από ασύμμετρα tops που αγκαλιάζουν το σώμα. Τα παντελόνια και τα barrel-leg jeans είναι φαρδιά, ενώ τα πουκάμισα γίνονται θηλυκά με βολάν και κεντημένες λεπτομέρειες.

Παστέλ, λάμψη και νέες τσάντες

Η συλλογή ενσωματώνει παστέλ αποχρώσεις που μαλακώνουν την αυστηρότητα. Mακριά φορέματα με στενή σχισμή σε λιλά και butter yellow, powder pink σε sequined baby doll dresses, ενώ οι παγιέτες λάμπουν σε κεντημένα πουκάμισα και jeans.

Η Stella McCartney παρουσιάζει επίσης νέες τσάντες. H Ryder, ένα μεγάλο soft tote, και οι Dartmoor, κατασκευασμένες από upcycled denim ζώνες, τιμούν την κυκλική μόδα και την τεχνική δεξιοτεχνία. Ξεχωρίζει και η νέα silhouette της Falabella, θρυλικής τσάντας της αρχής των 2000s, επανασχεδιασμένη ως clutch, ένα μελλοντικό classic που υπόσχεται να αγαπηθεί από όλα τα It-girls.

Η Spring/Summer 2026 συλλογή της Stella McCartney είναι, πάνω από όλα, μια ωδή στη θηλυκή δύναμη, την αυθεντικότητα και την υπεύθυνη πολυτέλεια, μια γυναικεία ταυτότητα που ενώνει στιλ, οικολογία και αυθεντικότητα σε κάθε λεπτομέρεια.

