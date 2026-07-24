Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Fashion 24.07.2026

Κάνει υπερβολική ζέστη για τζιν; 5 κομψές εναλλακτικές που θα λατρέψεις

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Ανακάλυψε 5 κομψές και ανάλαφρες εναλλακτικές λύσεις για να ανανεώσεις το καλοκαιρινό σου στιλ με στιλ και άνεση
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Το λινό παντελόνι με πουκάμισο και σαγιονάρες είναι μια δροσερή επιλογή.
  • Η midi φούστα με σατέν μπλούζα και μπαλαρίνες προσφέρει κομψότητα.
  • Τα capri παντελόνια με γιλέκο και πέδιλα είναι μια μοντέρνα εναλλακτική.
  • Το μίνι φόρεμα με αξεσουάρ και σανδάλια είναι πρακτικό και εντυπωσιακό.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Καθώς ο υδράργυρος χτυπάει κόκκινο και οι υψηλές θερμοκρασίες καθιστούν απαγορευτική την αγαπημένη μας denim επιλογή, η αναζήτηση εναλλακτικών και ανάλαφρων ρούχων γίνεται απόλυτη προτεραιότητα. Το μεγαλύτερο δίλημμα σε αυτή την περίπτωση δεν είναι άλλο από το styling, καθώς τα τζιν έχουν τη μοναδική ικανότητα να δείχνουν αβίαστα κομψά με τα πιο απλά basics, ενώ τα υπόλοιπα παντελόνια, φούστες και φορέματα απαιτούν λίγο περισσότερη έμπνευση.

saten_fousta_outfit
https://www.instagram.com/maroobii_/

Ευτυχώς, υπάρχουν εξαιρετικές και κομψές επιλογές που μπορούν να φορεθούν από το πρωί στο γραφείο μέχρι τις απογευματινές βόλτες και τις φθινοπωρινές εξόδους. Από τα κλασικά λινά παντελόνια που προσφέρουν απόλυτη ελευθερία κινήσεων μέχρι τα trendy capris και τα αέρινα φορέματα, συγκεντρώσαμε τους καλύτερους τρόπους για να ανανεώσετε το καλοκαιρινό σας στιλ.

Διάβασε επίσης: Φέρε τον αέρα της Νότιας Γαλλίας στην ντουλάπα σου με το πιο hot print του καλοκαιριού

1. Λινό πουκάμισο, λινό παντελόνι και σουέντ σαγιονάρες

Η εποχή του λινού είναι εδώ και αποτελεί τον απόλυτο σύμμαχό σου ενάντια στη ζέστη, αν και δεν θα παραμείνει για πάντα στη διάθεσή σου, γι’ αυτό και αξίζει να το εκμεταλλευτείς στο έπακρο. Ένα φαρδύ, αεράτο παντελόνι με λάστιχο στη μέση όχι μόνο κρατάει τη θερμοκρασία σε χαμηλά επίπεδα, αλλά μπορείς να το φορέσεις με αμέτρητους τρόπους, όπως ακριβώς εδώ με ένα χαλαρό πουκάμισο και σουέντ flip-flops για μια ανεπιτήδευτη, αλλά απόλυτα προσεγμένη εμφάνιση στην πόλη.

lino_panteloni
https://www.instagram.com/monikh/

2. Σατέν μπλούζα, midi φούστα και φλατ μπαλαρίνες

Μια λευκή midi φούστα συνδέεται άρρηκτα με την καρδιά του καλοκαιριού και αποτελεί ένα κομμάτι που θέλεις να χορτάσεις πριν πέσουν οι θερμοκρασίες. Ο πιο εύκολος, γρήγορος και chic τρόπος για να την αναδείξεις είναι παρέα με μια απλή σατέν camisole μπλούζα και δερμάτινες μπαλαρίνες με στρογγυλή μύτη, δημιουργώντας ένα σύνολο που ταιριάζει απολύτως με τα πάντα και μπορείς να το φορέσεις παντού.

saten_mplouza
https://www.instagram.com/deborabrosa/

3. Γιλέκο, capri παντελόνι και πέδιλα με τακούνι

Τα capri παντελόνια, παρόλο που κάποτε θεωρούνταν διχαστικά στον κόσμο της μόδας, επέστρεψαν δυναμικά αποτελώντας την πιο cool και δροσερή εναλλακτική λύση για τους καλοκαιρινούς μήνες. Μην τα φοβάσαι καθόλου, άλλωστε, μπορείς να τα φορέσεις ακριβώς με την ίδια ευκολία που θα φορούσες τα αγαπημένα σου τζιν, αρκεί να τα συνδυάσεις με ένα κομψό tailored γιλέκο και πέδιλα με τακούνι για ένα αψεγάδιαστο city look.

capri

4. Κεντημένο τοπ, βερμούδα και άνετα σανδάλια

Για μια πιο προσεγμένη ή επαγγελματική εμφάνιση που παραμένει ανάλαφρη και δροσερή, οι πλισέ βερμούδες από twill προσφέρουν μια εξαιρετικά στιλάτη εναλλακτική στα κλασικά σορτς. Συνδύασέ τις με ένα ρομαντικό, κεντημένο τοπ και άνετα δερμάτινα σανδάλια, προσθέτοντας διακριτικά αξεσουάρ και κοσμήματα που θα απογειώσουν το τελικό αποτέλεσμα χωρίς καμία ιδιαίτερη προσπάθεια.

mpoluza_capri
https://www.instagram.com/dawn.tan/

5. Μίνι φόρεμα, statement αξεσουάρ και minimal σαγιονάρες

Το throw-on μίνι φόρεμα αποτελεί αναμφίβολα το πιο «δυνατό» και πρακτικό κομμάτι της καλοκαιρινής σου capsule γκαρνταρόμπας, χάρη στην ικανότητά του να μεταφέρεται αβίαστα από το πρωί στο βράδυ με ελάχιστες αλλαγές. Δώσε του μοναδικό χαρακτήρα συνδυάζοντάς το με minimal δερμάτινες σαγιονάρες και τις μεγαλύτερες τάσεις στα αξεσουάρ της σεζόν, εξασφαλίζοντας ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα που θα τραβήξει όλα τα βλέμματα.

forema_kalokairi
https://www.instagram.com/ingridedvinsen/

Διάβασε επίσης: 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Fashion fashion trends jeans Καλοκαίρι 2026
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
«My Humps»: Το αμφιλεγόμενο hit των Black Eyed Peas που μετά από 20 χρόνια μπήκε στα charts

«My Humps»: Το αμφιλεγόμενο hit των Black Eyed Peas που μετά από 20 χρόνια μπήκε στα charts

24.07.2026
Επόμενο
Η μαγική συνταγή διάσωσης για τα μαλλιά σου πριν γυρίσεις από τις διακοπές

Η μαγική συνταγή διάσωσης για τα μαλλιά σου πριν γυρίσεις από τις διακοπές

24.07.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Η μαγική συνταγή διάσωσης για τα μαλλιά σου πριν γυρίσεις από τις διακοπές
Beauty

Η μαγική συνταγή διάσωσης για τα μαλλιά σου πριν γυρίσεις από τις διακοπές

24.07.2026
Πάτησες αχινό στην παραλία; Αυτά είναι τα SOS βήματα που πρέπει να ξέρεις
Life

Πάτησες αχινό στην παραλία; Αυτά είναι τα SOS βήματα που πρέπει να ξέρεις

24.07.2026
Το λάθος που κάνεις συνέχεια με το καρπούζι και το χαλάει σε χρόνο μηδέν
Food

Το λάθος που κάνεις συνέχεια με το καρπούζι και το χαλάει σε χρόνο μηδέν

23.07.2026
Μην κάνεις ποτέ γυμναστική όταν έχει καύσωνα αν δεν ξέρεις αυτούς τους κανόνες
Fitness

Μην κάνεις ποτέ γυμναστική όταν έχει καύσωνα αν δεν ξέρεις αυτούς τους κανόνες

23.07.2026
Ποιο ελληνικό νησί ξεχωρίζει για την αυθεντικότητά του το 2026;
Life

Ποιο ελληνικό νησί ξεχωρίζει για την αυθεντικότητά του το 2026;

23.07.2026
Οι αλλαγές που θα κάνουν το σπίτι σου να μοιάζει με παραθαλάσσιο καταφύγιο
Life

Οι αλλαγές που θα κάνουν το σπίτι σου να μοιάζει με παραθαλάσσιο καταφύγιο

23.07.2026
Το πιο εύκολο beach hack: Πώς να μαζέψεις την ομπρέλα παραλίας σε λίγα δευτερόλεπτα
Life

Το πιο εύκολο beach hack: Πώς να μαζέψεις την ομπρέλα παραλίας σε λίγα δευτερόλεπτα

23.07.2026
Η Ρία Ελληνίδου στη Μύκονο με το πιο chic μπικίνι του φετινού καλοκαιριού
Celeb News

Η Ρία Ελληνίδου στη Μύκονο με το πιο chic μπικίνι του φετινού καλοκαιριού

23.07.2026
Ο makeup artist της Zendaya αποκάλυψε τα βήματα για το πιο viral μακιγιάζ του καλοκαιριού
Beauty

Ο makeup artist της Zendaya αποκάλυψε τα βήματα για το πιο viral μακιγιάζ του καλοκαιριού

23.07.2026
Work from home ή παραλία; Το μόνο guide που χρειάζεσαι για τηλεργασία στις διακοπές

Work from home ή παραλία; Το μόνο guide που χρειάζεσαι για τηλεργασία στις διακοπές

Πάτησες αχινό στην παραλία; Αυτά είναι τα SOS βήματα που πρέπει να ξέρεις

Πάτησες αχινό στην παραλία; Αυτά είναι τα SOS βήματα που πρέπει να ξέρεις

Το φεγγάρι του «Κόκκινου Ελαφιού» φωτίζει την Αθήνα – Τα 4 καλύτερα spots να την απολαύσεις

Το φεγγάρι του «Κόκκινου Ελαφιού» φωτίζει την Αθήνα – Τα 4 καλύτερα spots να την απολαύσεις

Οι αλλαγές που θα κάνουν το σπίτι σου να μοιάζει με παραθαλάσσιο καταφύγιο

Οι αλλαγές που θα κάνουν το σπίτι σου να μοιάζει με παραθαλάσσιο καταφύγιο

Το πιο εύκολο beach hack: Πώς να μαζέψεις την ομπρέλα παραλίας σε λίγα δευτερόλεπτα

Το πιο εύκολο beach hack: Πώς να μαζέψεις την ομπρέλα παραλίας σε λίγα δευτερόλεπτα

Η Antigoni μοιράζεται τις διατροφικές συνήθειες που δεν αποχωρίζεται στο Mad.gr

Η Antigoni μοιράζεται τις διατροφικές συνήθειες που δεν αποχωρίζεται στο Mad.gr

Πλατφόρμα ταινιών από την Tanweer! Ξεκινάει πιλοτικά το Tanweer Club, με ταινίες σε όλη την υφήλιο

Πλατφόρμα ταινιών από την Tanweer! Ξεκινάει πιλοτικά το Tanweer Club, με ταινίες σε όλη την υφήλιο

ΑΙΧΜΕΣ: Επιδότηση και για την κλοπή των ειδήσεων;

ΑΙΧΜΕΣ: Επιδότηση και για την κλοπή των ειδήσεων;

Αποφασίζουν στις 20 Ιουλίου για τις κινήσεις της Strawstream με τα τέσσερα αθλητικά κανάλια

Αποφασίζουν στις 20 Ιουλίου για τις κινήσεις της Strawstream με τα τέσσερα αθλητικά κανάλια

Το «φουσκώνουν» το πακέτο της ΔΕΘ

Το «φουσκώνουν» το πακέτο της ΔΕΘ

Ψάχνουν δεκανίκια για μετά τις εκλογές

Ψάχνουν δεκανίκια για μετά τις εκλογές

Τι τρώμε στον καύσωνα: Οι τροφές που «δροσίζουν» το σώμα στους 40 βαθμούς

Τι τρώμε στον καύσωνα: Οι τροφές που «δροσίζουν» το σώμα στους 40 βαθμούς