«My Humps»: Το αμφιλεγόμενο hit των Black Eyed Peas που μετά από 20 χρόνια μπήκε στα charts

Σχεδόν 20 χρόνια μετά την κυκλοφορία του, το «My Humps» επιστρέφει στο επίκεντρο και χαρίζει στους Black Eyed Peas ακόμη μία μεγάλη στιγμή καριέρας

Με μια ματιά Το τραγούδι "My Humps" των Black Eyed Peas ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο προβολές στο YouTube.

Το κομμάτι του 2005, παρά τις αρχικές αντιδράσεις, παραμένει αναγνωρίσιμο και επιτυχημένο.

Το "My Humps" είχε φτάσει στην 3η θέση του Billboard Hot 100 και κέρδισε Grammy.

Το συγκρότημα είχε πρόσφατα μια κοινή εμφάνιση με τη Fergie, ενισχύοντας τη μουσική τους κληρονομιά. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Κάποια hits δεν ακολουθούν τη συνηθισμένη πορεία της μουσικής βιομηχανίας. Αντί να ξεθωριάσουν με το πέρασμα του χρόνου, επιστρέφουν ξανά στο προσκήνιο και αποδεικνύουν πως η επιτυχία τους έχει αντέξει περισσότερο απ’ όσο περίμενε κανείς. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το «My Humps» των Black Eyed Peas, το τραγούδι που δίχασε, σχολιάστηκε όσο λίγα και τώρα πανηγυρίζει ένα νέο, εντυπωσιακό ρεκόρ.

Το τραγούδι του 2005 μπήκε επίσημα στο YouTube Billion Views Club, καθώς ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο προβολές στην πλατφόρμα. Ένα ρεκόρ που επιβεβαιώνει πως, παρά τις έντονες αντιδράσεις που είχε προκαλέσει όταν κυκλοφόρησε, το «My Humps» παραμένει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κομμάτια της σύγχρονης pop μουσικής. Με αυτό το επίτευγμα, οι Black Eyed Peas απέκτησαν ακόμη ένα μουσικό βίντεο στη λίστα των μεγάλων επιτυχιών τους, μετά το θρυλικό «Where Is the Love?» και το «RITMO», τη συνεργασία τους με τον J Balvin για την ταινία «Bad Boys for Life».

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Το «My Humps» κυκλοφόρησε μέσα από το τέταρτο στούντιο άλμπουμ των Black Eyed Peas, «Monkey Business», και έγινε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα τραγούδια της εποχής του. Το κομμάτι γράφτηκε από τον will.i.am και περιλαμβάνει samples από το τραγούδι «I Need a Freak» των Sexual Harassment.

Παρότι αρχικά είχε σχεδιαστεί με διαφορετική κατεύθυνση και είχε συζητηθεί ως πιθανό τραγούδι για τις Pussycat Dolls, τελικά οι Black Eyed Peas το έκαναν δικό τους, με τον will.i.am και τη Fergie να βρίσκονται στο επίκεντρο. Η χαρακτηριστική ερμηνεία της Fergie, η ενέργεια του συγκροτήματος και το ιδιαίτερο μουσικό βίντεο βοήθησαν το τραγούδι να γίνει παγκόσμια επιτυχία.

Όπως συμβαίνει με αρκετά μεγάλα pop hits, το «My Humps» δεν πέρασε απαρατήρητο ούτε από τους επικριτές του. Οι στίχοι του τραγουδιού προκάλεσαν πολλές συζητήσεις, με αρκετούς σχολιαστές να ασκούν έντονη κριτική στο περιεχόμενό του. Ωστόσο, η δημοτικότητα του κομματιού ήταν αδιαμφισβήτητη. Το τραγούδι έφτασε μέχρι την 3η θέση του Billboard Hot 100, ενώ χάρισε στους Black Eyed Peas ένα Grammy Award στην κατηγορία Best Pop Performance by a Duo or Group with Vocals.

Το νέο ρεκόρ του «My Humps» έρχεται σε μια περίοδο όπου το συγκρότημα συνεχίζει να βρίσκεται στο προσκήνιο. Οι Black Eyed Peas είχαν μια ξεχωριστή στιγμή το 2026, όταν εμφανίστηκαν ξανά δημόσια μαζί με τη Fergie για πρώτη φορά μετά την αποχώρησή της το 2018. Η επιστροφή τους στη σκηνή και η νέα αναγνώριση του «My Humps» δείχνουν πως η μουσική τους κληρονομιά παραμένει δυνατή.

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