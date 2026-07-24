Ο Rack έκανε drop το «Love,Rack» και το tracklist έχει εκπλήξεις – Δες ποιοι συμμετέχουν

Ο Rack κυκλοφόρησε το νέο του EP «Love, Rack» με 6 νέα τραγούδια, το «Paloma» και συνεργασίες με μεγάλα ονόματα

Ο Rack επιστρέφει δυναμικά με το νέο του μουσικό project «Love, Rack», ένα EP γεμάτο φρέσκους ήχους, δυνατές παραγωγές και συνεργασίες που τραβούν αμέσως την προσοχή. Ο καλλιτέχνης παρουσιάζει έξι ολοκαίνουργια κομμάτια, μαζί με το ήδη αγαπημένο summer anthem «Paloma», δημιουργώντας το ιδανικό soundtrack για τις καλοκαιρινές στιγμές. Η νέα κυκλοφορία έρχεται να επιβεβαιώσει πως ο Rack συνεχίζει να εξελίσσει τον ήχο του και να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της ελληνικής urban σκηνής. Το «Love, Rack» είναι ένα project γεμάτο ενέργεια, συναίσθημα και συνεργασίες που συζητιούνται.

Το νέο EP περιλαμβάνει παραγωγές από μερικά από τα πιο δυνατά ονόματα της σύγχρονης ελληνικής μουσικής παραγωγής, με τους Beyond, Sin Laurent και AIONI να υπογράφουν τον ήχο των tracks. Κάθε κομμάτι φέρνει διαφορετική ατμόσφαιρα, συνδυάζοντας rap, urban στοιχεία και καλοκαιρινή διάθεση. Ο Rack δημιουργεί έναν δικό του μουσικό κόσμο, όπου οι δυνατές μελωδίες συναντούν τους χαρακτηριστικούς στίχους του. Το αποτέλεσμα είναι ένα EP που ακούγεται από την πρώτη ακρόαση και έχει όλα τα στοιχεία ενός νέου trend.

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Στο «Love, Rack» συμμετέχουν μερικά από τα πιο hot ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής. Ο Fly Lo, η Lila, ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ο Saske και η Eva ενώνουν τις δυνάμεις τους με τον Rack, δημιουργώντας συνεργασίες που αναμένεται να ξεχωρίσουν. Από το rap και το urban μέχρι πιο pop vibes, το νέο project κινείται σε διαφορετικές μουσικές αποχρώσεις και δείχνει τη διάθεση του καλλιτέχνη να πειραματιστεί.

Το «Paloma» έγινε το καλοκαιρινό anthem του Rack

Πριν από την ολοκληρωμένη κυκλοφορία του EP, ο Rack είχε ήδη δώσει μια πρώτη γεύση από το «Love, Rack» με το «Paloma», ένα track που ήρθε με ξεκάθαρη summer διάθεση. Το τραγούδι απέκτησε γρήγορα τη δική του θέση στις playlists και έγινε ένα από τα κομμάτια που συνοδεύουν τις καλοκαιρινές στιγμές.

Με τον χαρακτηριστικό ήχο του Rack και μία παραγωγή που συνδυάζει σύγχρονα στοιχεία, το «Paloma» λειτουργεί σαν η τέλεια εισαγωγή στον κόσμο του νέου EP. Η κυκλοφορία του έβαλε τις βάσεις για ένα project που είχε ήδη δημιουργήσει προσμονή στους fans.

Με το «Love, Rack», ο καλλιτέχνης παρουσιάζει μία ολοκληρωμένη μουσική πρόταση που συνδυάζει συνεργασίες, δυνατές παραγωγές και διαφορετικές επιρροές. Το EP δείχνει την εξέλιξη του Rack και την προσπάθειά του να παραμένει συνεχώς δημιουργικός μέσα στη νέα ελληνική urban πραγματικότητα. Οι fans μπορούν πλέον να ακούσουν ολόκληρο το project και να ανακαλύψουν τα νέα tracks που αναμένεται να πρωταγωνιστήσουν το φετινό καλοκαίρι.

Το «Love, Rack» αποτελεί μία από τις πιο ενδιαφέρουσες νέες κυκλοφορίες της ελληνικής urban σκηνής, με τον Rack να φέρνει ένα EP γεμάτο συνεργασίες, vibes και τραγούδια που έχουν όλα τα στοιχεία για να γίνουν viral.

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