Οι αλλαγές που θα κάνουν το σπίτι σου να μοιάζει με παραθαλάσσιο καταφύγιο

Φωτεινά υφάσματα, νησιώτικες λεπτομέρειες και φυσικά στοιχεία γίνονται οι πρωταγωνιστές ενός σπιτιού που θέλει να υποδεχτεί τη ζεστή εποχή με στυλ

Με μια ματιά Χρησιμοποιήστε λευκά και φυσικά υλικά (ξύλο, ψάθα) για φωτεινότητα και ζεστασιά.

Εντάξτε γήινες αποχρώσεις, όπως μπεζ και γαλάζιο, για ατμόσφαιρα ελληνικού καλοκαιριού.

Μετατρέψτε το μπαλκόνι σε χώρο χαλάρωσης με φυτά και φωτισμό.

Προσθέστε φυτά και λουλούδια για ζωντάνια και χρώμα σε όλους τους χώρους. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το καλοκαίρι δεν βρίσκεται μόνο στις βαλίτσες για τις διακοπές, στις βόλτες δίπλα στη θάλασσα ή στα απογεύματα με ανοιχτά παράθυρα. Μπορεί να μπει και μέσα στο σπίτι σου, μέσα από μικρές διακοσμητικές αλλαγές που δημιουργούν μια πιο ανάλαφρη, φωτεινή και ξεκούραστη ατμόσφαιρα.

Αν θέλεις να νιώσεις ότι ο χώρος σου έχει αλλάξει χωρίς να μπεις στη διαδικασία μιας μεγάλης ανακαίνισης, αρκούν μερικές έξυπνες πινελιές. Τα φυσικά υλικά, οι γήινες αποχρώσεις, τα λευκά υφάσματα, τα φυτά και οι λεπτομέρειες που θυμίζουν διακοπές μπορούν να μετατρέψουν ακόμη και το πιο απλό δωμάτιο σε μια μικρή καλοκαιρινή απόδραση. Η καλοκαιρινή διακόσμηση δεν έχει να κάνει με την υπερβολή. Έχει να κάνει με το συναίσθημα που θέλεις να δημιουργεί ο χώρος σου: ηρεμία, φως και την αίσθηση ότι κάθε μέρα μπορεί να μοιάζει λίγο περισσότερο με διακοπές.

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Λευκό, φυσικά υλικά και φωτεινές αποχρώσεις

Το λευκό παραμένει ένας από τους πιο διαχρονικούς πρωταγωνιστές της καλοκαιρινής διακόσμησης. Δημιουργεί αίσθηση καθαρότητας, κάνει τους χώρους να δείχνουν μεγαλύτεροι και αντανακλά το φυσικό φως με τον πιο όμορφο τρόπο. Μπορείς να το εντάξεις εύκολα μέσα από λευκές κουρτίνες, μαξιλάρια, ριχτάρια ή σεντόνια από βαμβακερά και λινά υφάσματα. Δίπλα στο λευκό, οι φυσικές αποχρώσεις όπως το μπεζ, η άμμος, το απαλό γαλάζιο και το χρώμα της τερακότας δημιουργούν μια ατμόσφαιρα που θυμίζει ελληνικό καλοκαίρι.

Τα φυσικά υλικά φέρνουν τη φύση μέσα στο σπίτι

Το καλοκαίρι αγαπά τα υλικά που έχουν υφή και χαρακτήρα. Το ξύλο, το ψάθινο, το μπαμπού και η πέτρα μπορούν να δώσουν στον χώρο μια πιο ζεστή και γήινη αισθητική. Ένα ψάθινο φωτιστικό, ένα καλάθι αποθήκευσης από φυσικές ίνες ή ένα ξύλινο διακοσμητικό αντικείμενο μπορούν να αλλάξουν αμέσως την εικόνα ενός δωματίου. Ακόμη και μικρές λεπτομέρειες, όπως σουπλά από φυσικά υλικά ή διακοσμητικά από κοχύλια και πέτρες, μπορούν να δημιουργήσουν αυτή τη χαλαρή καλοκαιρινή διάθεση.

Το μπαλκόνι γίνεται ο αγαπημένος χώρος του σπιτιού

Το καλοκαίρι το μπαλκόνι αποκτά πρωταγωνιστικό ρόλο. Είναι ο χώρος όπου απολαμβάνεις τον πρωινό καφέ, τα απογεύματα με φίλους και τις βραδινές στιγμές χαλάρωσης. Με μερικά μαξιλάρια σε καλοκαιρινές αποχρώσεις, ένα χαμηλό τραπεζάκι, φαναράκια ή γιρλάντες φωτισμού μπορείς να δημιουργήσεις μια μικρή γωνιά που θυμίζει νησί. Τα φυτά παίζουν επίσης σημαντικό ρόλο. Γλάστρες με αρωματικά φυτά, όπως βασιλικός, λεβάντα ή δεντρολίβανο, προσθέτουν χρώμα και υπέροχο άρωμα στον χώρο.

Μικρές αλλαγές στην κρεβατοκάμαρα για πιο καλοκαιρινή αίσθηση

Η κρεβατοκάμαρα είναι ίσως ο χώρος που χρειάζεται περισσότερο μια αίσθηση δροσιάς τους καλοκαιρινούς μήνες. Άλλαξε τα βαριά υφάσματα με πιο ανάλαφρα λινά ή βαμβακερά, πρόσθεσε ανοιχτές αποχρώσεις και δημιούργησε ένα πιο ήρεμο περιβάλλον. Ένα όμορφο κάλυμμα κρεβατιού, μερικά νέα μαξιλάρια ή ένα μικρό διακοσμητικό σε φυσικό υλικό μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά χωρίς μεγάλο κόστος.

Τα λουλούδια και τα φυτά είναι η πιο εύκολη καλοκαιρινή ανανέωση

Δεν υπάρχει πιο απλός τρόπος να αλλάξεις την ατμόσφαιρα ενός σπιτιού από τα φυτά και τα λουλούδια. Ένα βάζο με φρέσκα λουλούδια στο τραπέζι, πράσινα φυτά στο σαλόνι ή μικρές γλάστρες στην κουζίνα προσθέτουν ζωή και χρώμα. Το καλοκαίρι ταιριάζουν ιδιαίτερα τα λουλούδια σε έντονες αποχρώσεις, αλλά και τα φυτά που θυμίζουν μεσογειακό τοπίο.

Φέρε τις διακοπές στο σπίτι σου με μικρές λεπτομέρειες

Η καλοκαιρινή διακόσμηση δεν χρειάζεται να είναι περίπλοκη. Μερικές αλλαγές αρκούν για να δημιουργήσεις έναν χώρο που σε κάνει να χαμογελάς κάθε φορά που επιστρέφεις. Ένα κερί με άρωμα καρύδας ή λεμονιού, ένα καλοκαιρινό τραπεζομάντιλο, μερικά αντικείμενα που έχεις φέρει από ταξίδια ή ένα όμορφο φωτιστικό μπορούν να δώσουν αυτή τη μικρή αίσθηση διακοπών. Γιατί τελικά το καλοκαίρι δεν είναι μόνο ένας προορισμός. Είναι και ο τρόπος που επιλέγεις να νιώθεις μέσα στον χώρο σου.

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