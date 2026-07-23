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Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Μουσική 23.07.2026

Δεν ήταν στο setlist: Η Νατάσσα Μποφίλιου τραγουδά με ιερέα και το βίντεο κάνει το γύρο του internet

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Η Νατάσσα Μποφίλιου κατέβηκε από τη σκηνή και δημιούργησε ένα απρόσμενο ντουέτο με ιερέα που έγινε viral στα social media
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Νατάσσα Μποφίλιου τραγούδησε μαζί με έναν ιερέα κατά τη διάρκεια συναυλίας της.
  • Το βίντεο της στιγμής έγινε γρήγορα viral στο TikTok, συγκεντρώνοντας πολλά σχόλια.
  • Η αυθόρμητη συνεργασία έγινε κατά την ερμηνεία του τραγουδιού «Η καρδιά πονάει όταν ψηλώνει».
  • Ο ιερέας φίλησε το χέρι της τραγουδίστριας σε ένδειξη εκτίμησης και σεβασμού.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Νατάσσα Μποφίλιου χάρισε μια από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της συναυλιακής της διαδρομής, όταν ένα απρόσμενο μουσικό στιγμιότυπο με έναν ιερέα έκλεψε τις εντυπώσεις στα social media. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια βρισκόταν στη σκηνή και τραγουδούσε μία από τις γνωστές επιτυχίες της, όταν αποφάσισε να κατέβει κοντά στο κοινό. Εκεί, ανάμεσα στους θεατές, συνάντησε έναν παπά που παρακολουθούσε τη συναυλία και η συνέχεια ήταν κάτι που κανείς δεν περίμενε. Το βίντεο από τη συγκεκριμένη στιγμή έγινε γρήγορα viral στο TikTok, με τους χρήστες να σχολιάζουν τη συγκινητική και αυθόρμητη εικόνα.

Η Νατάσσα Μποφίλιου σε στιγμιότυπο από το Instagram, με αφορμή τη φάρσα που της έκαναν οι συνεργάτες της.
https://www.instagram.com/natassabofiliouofficial/

Η στιγμή σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της ερμηνείας του τραγουδιού «Η καρδιά πονάει όταν ψηλώνει», ενός κομματιού που έχει αγαπηθεί ιδιαίτερα από το κοινό της Νατάσσας Μποφίλιου. Καθώς τραγουδούσε ανάμεσα στους θεατές, η τραγουδίστρια πλησίασε τον ιερέα που βρισκόταν στις πρώτες θέσεις. Οι δυο τους μοιράστηκαν για λίγα δευτερόλεπτα το μικρόφωνο και τραγούδησαν μαζί, δημιουργώντας ένα αυθεντικό και διαφορετικό ντουέτο. Η αντίδραση του κοινού αλλά και η αμηχανία της όμορφης στιγμής έκαναν το απόσπασμα να ξεχωρίσει.

Διάβασε επίσης: Νατάσσα Μποφίλιου: «Δεν είναι όλα τέλεια, ούτε πρέπει να είναι» – Το μήνυμα που στέλνει μέσα από το νέο της video clip

Το βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media συγκέντρωσε πολλά σχόλια, καθώς οι χρήστες στάθηκαν στην απλότητα και τη ζεστασιά της συνάντησης. Η Νατάσσα Μποφίλιου, γνωστή για την άμεση επαφή που έχει με το κοινό της στις εμφανίσεις της, έδειξε για ακόμη μία φορά πως οι πιο αυθόρμητες στιγμές είναι συχνά αυτές που μένουν αξέχαστες. Μετά τη σύντομη κοινή τους ερμηνεία, η τραγουδίστρια ακούστηκε να του λέει με χαμόγελο «ωραίος, ωραίος», ενώ ο ιερέας της φίλησε το χέρι σε μια κίνηση εκτίμησης και σεβασμού.

@alejandro_pap_

Η καρδιά πονάει πάντα όταν ψηλώνει #mpofiliou #foryou #fy #fpyシ #fpy

♬ πρωτότυπος ήχος – Αλέξανδρος Παπανικολάου

Η σκηνή από τη συναυλία της Νατάσσας Μποφίλιου αποτελεί ακόμη ένα παράδειγμα του πώς οι ζωντανές εμφανίσεις μπορούν να δημιουργήσουν μοναδικές στιγμές που ταξιδεύουν μέσα από το διαδίκτυο. Μέσα σε λίγα μόλις δευτερόλεπτα, η μουσική ένωσε δύο ανθρώπους διαφορετικών κόσμων, με το κοινό να απολαμβάνει μια αυθόρμητη συνεργασία χωρίς προετοιμασία.

Ακυρώνεται η παγκόσμια περιοδεία με Νατάσσα Μποφίλιου και Γιάννη Χαρούλη
https://www.instagram.com/natassabofiliouofficial/

Η ερμηνεύτρια έχει πολλές φορές αποδείξει πως στις συναυλίες της δεν υπάρχει απόσταση ανάμεσα στη σκηνή και τους θεατές. Αυτή η ιδιαίτερη στιγμή με τον ιερέα ήρθε να επιβεβαιώσει πως η μουσική μπορεί να δημιουργήσει γέφυρες και να χαρίσει εικόνες που μένουν στη μνήμη.

Πορτρέτο της Νατάσσας Μποφίλιου από τον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram.
https://www.instagram.com/natassabofiliouofficial/

Το viral ντουέτο της Νατάσσας Μποφίλιου με τον ιερέα δεν ήταν απλώς μια απρόσμενη στιγμή μιας συναυλίας, αλλά ένα όμορφο παράδειγμα της δύναμης της μουσικής να φέρνει τους ανθρώπους κοντά.

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ιερέας Νατάσσα Μποφίλιου ΣΥΝΑΥΛΙΑ
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