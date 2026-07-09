Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Μουσική 09.07.2026

Νατάσσα Μποφίλιου: «Δεν είναι όλα τέλεια, ούτε πρέπει να είναι» – Το μήνυμα που στέλνει μέσα από το νέο της video clip

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η Νατάσσα Μποφίλιου παρουσιάζει το νέο της single «Όλα τέλεια» μαζί με ένα κινηματογραφικό music video γεμάτο συναίσθημα
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Η Νατάσσα Μποφίλιου κυκλοφορεί το video clip του τραγουδιού «Όλα Τέλεια».
  • Το video αφορά την αποδοχή του ατελούς εαυτού και την αποδόμηση της τελειότητας.
  • Η Μποφίλιου συναντά στο video μια παιδική εκδοχή του εαυτού της, που μεγάλωσε με τα «πρέπει».
  • Το μήνυμα είναι ότι η πραγματική ελευθερία έρχεται όταν παύουμε να επιδιώκουμε την τελειότητα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Νατάσσα Μποφίλιου παρουσιάζει το music video του «Όλα Τέλεια», του νέου της τραγουδιού με τον Θέμη Καραμουρατίδη και τον Γεράσιμο Ευαγγελάτο, ένα κινηματογραφικό έργο που μετατρέπει το προσωπικό βίωμα σε μια αφήγηση για την αποδοχή του ατελούς εαυτού.

natasssa mpofiliou

Στο video του «Όλα Τέλεια», η Νατάσσα Μποφίλιου συναντά τη μικρή εκδοχή του εαυτού της στο πρόσωπο μιας μπαλαρίνας, ενός παιδιού που μεγαλώνει με τα «πρέπει» και την πεποίθηση ότι οφείλει να τα κάνει όλα σωστά.

Boho summer vibes: Η Νατάσσα Μποφίλιου και το απόλυτο beach look

Η Νατάσσα Μποφίλιου αναφέρει: «αν το είχαν γράψει ο Γεράσιμος κι ο Θέμης νωρίτερα, μικρούλα μου, θα στο ψιθύριζα στ’ αυτί όταν το χρειαζόσουν. Τώρα το λέμε εσύ κι εγώ, μεγάλες πια, στα υπόλοιπα παιδιά. Τους το ψιθυρίζουμε όταν πέφτουν στην αγκαλιά μας, τους το γράφουμε σε μηνύματα, τους το τραγουδάμε δυνατά. Δεν είναι όλα τέλεια, ούτε πρέπει να είναι. Έλα. Βγαίνουμε στον αφρό».

Το video του «Όλα τέλεια», σε σκηνοθεσία Γιάννη Γεωργιόπουλου, αφορά την αποδόμηση της τελειότητας. Όταν το τέλειο παύει να είναι στόχος και φυλακή. Όταν η απαλλαγή από την πεποίθηση να είμαστε όλοι τέλειοι, γίνεται το μέσο για να επιτύχουμε την πραγματική ελευθερία. Τέλειο είναι να μην είναι όλα τέλεια.

Το «Όλα τέλεια», το πρώτο τραγούδι από τη νέα δισκογραφική δουλειά που ετοιμάζουν η Νατάσσα Μποφίλιου, ο Θέμης Καραμουρατίδης και ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος, κυκλοφορεί από τη νέα δισκογραφική εταιρεία Cut, σε συνεργασία με την Panik Entertainment Group.

Στίχοι:

Άκου να δεις
Απ’ την πόρτα όταν βγεις
Τα πάντα θα ‘χουν κριθεί
Όπου κι αν πας
Απ’ αυτά που κρατάς
Τίποτα δε θα σωθεί

Κάποια στιγμή το «όλα τέλεια»
Καίγεται απ’ τα θεμέλια
Από μια μέρα κι εμπρός
Ο χρόνος γίνεται εχθρός

Κάποια στιγμή το «όλα τέλεια»
Γίνεται μια πολυτέλεια
Από μια μέρα κι εμπρός
Το βάθος γίνεται αφρός

Άκου, που λες
Είν’ οι νύχτες πολλές
Για να μην πάω πουθενά.
Κάποιο πρωί
Σε μιαν άλλη ζωή
Ίσως βρεθούμε ξανά

Κάποια στιγμή το «όλα τέλεια»
Καίγεται απ’ τα θεμέλια
Από μια μέρα κι εμπρός
Ο χρόνος γίνεται εχθρός

Κάποια στιγμή το «όλα τέλεια»
Γίνεται μια πολυτέλεια
Από μια μέρα κι εμπρός
Το βάθος γίνεται αφρός

Άκου να δεις
Πριν μου πεις όσα πεις
Είσαι μια μνήμη παλιά
Απ’ τη σιωπή,
Μόνο ένας θα πιει
Την τελευταία γουλιά.

 

 

 

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

video clip μουσική Νατάσσα Μποφίλιου ΤΡΑΓΟΥΔΙ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Emmy 2026: Ο Bad Bunny «σπάει» τα κοντέρ με το Super Bowl Halftime Show

Emmy 2026: Ο Bad Bunny «σπάει» τα κοντέρ με το Super Bowl Halftime Show

09.07.2026
Επόμενο
Hermès: Ο οίκος «κλειδώνει» την ημερομηνία για το πρώτο του Haute Couture show

Hermès: Ο οίκος «κλειδώνει» την ημερομηνία για το πρώτο του Haute Couture show

09.07.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Emmy 2026: Ο Bad Bunny «σπάει» τα κοντέρ με το Super Bowl Halftime Show
Μουσικά Νέα

Emmy 2026: Ο Bad Bunny «σπάει» τα κοντέρ με το Super Bowl Halftime Show

09.07.2026
Pop queen alert! Η Olivia Rodrigo ετοιμάζεται να σπάσει ακόμη ένα ρεκόρ
Μουσικά Νέα

Pop queen alert! Η Olivia Rodrigo ετοιμάζεται να σπάσει ακόμη ένα ρεκόρ

09.07.2026
Καίτη Γαρμπή: Η στιγμή που συγκίνησε τους πάντες – Η πρώτη εμφάνιση μετά την περιπέτεια με την υγεία της
Μουσικά Νέα

Καίτη Γαρμπή: Η στιγμή που συγκίνησε τους πάντες – Η πρώτη εμφάνιση μετά την περιπέτεια με την υγεία της

09.07.2026
Η Ελένη Φουρέιρα ξεσήκωσε το Θέατρο Γης με το «Hybrid Tour»
Μουσικά Νέα

Η Ελένη Φουρέιρα ξεσήκωσε το Θέατρο Γης με το «Hybrid Tour»

09.07.2026
Γιώργος Μαζωνάκης: «Με προστάτευσε ο κόσμος» – Η συγκλονιστική μαρτυρία για τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής του
Μουσικά Νέα

Γιώργος Μαζωνάκης: «Με προστάτευσε ο κόσμος» – Η συγκλονιστική μαρτυρία για τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής του

09.07.2026
Νίκος Οικονομόπουλος: Διέκοψε τη συναυλία και όλοι πάγωσαν – Η κίνηση που κέρδισε το πιο δυνατό χειροκρότημα
Μουσικά Νέα

Νίκος Οικονομόπουλος: Διέκοψε τη συναυλία και όλοι πάγωσαν – Η κίνηση που κέρδισε το πιο δυνατό χειροκρότημα

09.07.2026
Ακούσαμε 2 teaser από το νέο album της Ariana Grande…και υπόσχονται πολλά
Μουσικά Νέα

Ακούσαμε 2 teaser από το νέο album της Ariana Grande…και υπόσχονται πολλά

09.07.2026
Γιώργος Σαμπάνης: Κυκλοφόρησε το κινηματογραφικό music video του «Τι Θέλω Εγώ Με Σένα»
Μουσικά Νέα

Γιώργος Σαμπάνης: Κυκλοφόρησε το κινηματογραφικό music video του «Τι Θέλω Εγώ Με Σένα»

09.07.2026
FIFA x Pop Superstars: Ο Justin Bieber μόλις μπήκε στο πιο τρελό lineup της χρονιάς!
Μουσικά Νέα

FIFA x Pop Superstars: Ο Justin Bieber μόλις μπήκε στο πιο τρελό lineup της χρονιάς!

09.07.2026
Οι 4 πιο instagrammable παραλίες κοντά στην Αθήνα – Μοιάζουν σαν καρτ-ποστάλ

Οι 4 πιο instagrammable παραλίες κοντά στην Αθήνα – Μοιάζουν σαν καρτ-ποστάλ

Reverse Hairstyling: Πώς να αποκτήσεις τέλειες μπούκλες με τη νέα viral τεχνική του TikTok

Reverse Hairstyling: Πώς να αποκτήσεις τέλειες μπούκλες με τη νέα viral τεχνική του TikTok

Packing tips: Ο πιο εύκολος τρόπος για να οργανώσεις γρήγορα τη βαλίτσα σου

Packing tips: Ο πιο εύκολος τρόπος για να οργανώσεις γρήγορα τη βαλίτσα σου

Οι 5 τροφές που θα σε κρατήσουν ενυδατωμένο ακόμα και στις πιο καυτές μέρες

Οι 5 τροφές που θα σε κρατήσουν ενυδατωμένο ακόμα και στις πιο καυτές μέρες

Ξέχνα την ταλαιπωρία: Αυτό το κόλπο με το κουτάλι ανοίγει την κονσέρβα σε δευτερόλεπτα (και δεν το ξέραμε!)

Ξέχνα την ταλαιπωρία: Αυτό το κόλπο με το κουτάλι ανοίγει την κονσέρβα σε δευτερόλεπτα (και δεν το ξέραμε!)

Summer 2026: Τα fashion trends που «πλημμυρίζουν» το Instagram

Summer 2026: Τα fashion trends που «πλημμυρίζουν» το Instagram

Το τέλος της ψυχαγωγικής ζώνης- Οι αλλαγές σε Mega, Ant1, Alpha, Star

Το τέλος της ψυχαγωγικής ζώνης- Οι αλλαγές σε Mega, Ant1, Alpha, Star

Τηλεοπτικά Θρίλερ, Εκατομμύρια, Τροφεία 6 Ευρώ και… Φύγαμε για Βρυξέλλες!

Τηλεοπτικά Θρίλερ, Εκατομμύρια, Τροφεία 6 Ευρώ και… Φύγαμε για Βρυξέλλες!

Νέα στήλη: Τάσεις στα social media την εβδομάδα 22 – 29 Ιουνίου

Νέα στήλη: Τάσεις στα social media την εβδομάδα 22 – 29 Ιουνίου

ΠΑΓΙΔΕΣ στο Κυπριακό

ΠΑΓΙΔΕΣ στο Κυπριακό

Η Άγκυρα φορά την προβιά του ΝΑΤΟ για να συγκαλύψει τις Οθωμανικές επιδιώξεις της

Η Άγκυρα φορά την προβιά του ΝΑΤΟ για να συγκαλύψει τις Οθωμανικές επιδιώξεις της

Η νέα αρχιτεκτονική της σύγχρονης, ψηφιακής εκλογικής νοθείας

Η νέα αρχιτεκτονική της σύγχρονης, ψηφιακής εκλογικής νοθείας