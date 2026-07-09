Pali Ekei 2026: Το απόλυτο μουσικό καλοκαίρι στο Ληξούρι

Pali Ekei 2026 amplified by Mercury: Πέντε ημέρες μουσικής στο Ληξούρι με Μαρίνα Σπανού, Μικρό Κλέφτη, Nightstalker και το επετειακό Amnesia 18 Years

Με μια ματιά Το Pali Ekei Music Festival θα διεξαχθεί στο Ληξούρι από 13 έως 21 Αυγούστου 2026.

Το φεστιβάλ γιορτάζει τα 18 χρόνια του Amnesia, με εκδηλώσεις σε διάφορα σημεία της πόλης.

Στις 18 Αυγούστου θα γίνουν συναυλίες με τη Μαρίνα Σπανού, τον Μικρό Κλέφτη και τους Nightstalker.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συναυλίες, DJ sets, after parties και δράσεις, μετατρέποντας το Ληξούρι σε μουσικό προορισμό. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το Pali Ekei Music Festival επιστρέφει από τις 13 έως τις 21 Αυγούστου με συναυλίες, DJ sets, after parties και δράσεις που μετατρέπουν ολόκληρο το Ληξούρι σε έναν ανοιχτό μουσικό προορισμό.

Για ακόμη ένα καλοκαίρι, το Ληξούρι γίνεται σημείο συνάντησης για ανθρώπους που αγαπούν τη μουσική, τις ζωντανές εμπειρίες και το καλοκαίρι στα νησιά. Το Pali Ekei Music Festival amplified by Mercury επιστρέφει από τις 13 έως τις 21 Αυγούστου, παρουσιάζοντας το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμά του μέχρι σήμερα, με συναυλίες, DJ sets, συνεργασίες με αγαπημένους χώρους της πόλης και δράσεις που απλώνονται σε διαφορετικά σημεία του Ληξουρίου.

Η φετινή διοργάνωση σηματοδοτεί παράλληλα και τη συμπλήρωση 18 χρόνων του Amnesia, του πάρτι που βρίσκεται πίσω από το φεστιβάλ και έχει συνδέσει το όνομά της με μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές μουσικές στιγμές του νησιού. Με αφορμή αυτή την επέτειο, το πρόγραμμα του 2026 συνδυάζει τη νοσταλγία με νέες συνεργασίες και ένα πολυσυλλεκτικό μουσικό line-up.

Η αυλαία ανοίγει στις 13 Αυγούστου με το Amnesia x ISCREAM 18 Years Morning Party, ένα πρωινό πάρτι στον πεζόδρομο του Ληξουρίου, γεμάτο μουσική, παγωτό, γρανίτες και καλοκαιρινή διάθεση, γιορτάζοντας τα 18 χρόνια λειτουργίας του ISCREAM.

Στις 17 Αυγούστου, το προαύλιο του Παλιού Δημοτικού Σχολείου φιλοξενεί το Amnesia 18 Years – The Forgotten Block, ένα επετειακό event αφιερωμένο στη διαδρομή του Amnesia, με τους Mosfet, Steph.A., Kovel, P.Kap, G.Mailis, S.Adilinis, Destounis, E.Mertiri και Missian, ενώ η βραδιά θα συνεχιστεί με after party στο Dionisos Music Cafe Bar στην πλατεία του Ληξουρίου.

Η μεγάλη συναυλιακή βραδιά του φεστιβάλ έρχεται στις 18 Αυγούστου, στον Βραχίονα του Λιμανιού Ληξουρίου, με τρεις ξεχωριστές εμφανίσεις από τη Μαρίνα Σπανού, τον Μικρό Κλέφτη και τους Nightstalker. Με φόντο τη θάλασσα και το λιμάνι, η βραδιά θα ολοκληρωθεί με after party στο Alobar.

Το πρόγραμμα συνεχίζεται στις 20 Αυγούστου, όταν ο Mironas ανεβαίνει στα decks του Inside Bar για ένα ιδιαίτερο DJ set, ενώ το φεστιβάλ ολοκληρώνεται στις 21 Αυγούστου στο Alaya Beach Bar με το καθιερωμένο Closing Day – Amnesia x Alaya Afternoon Session, σε ένα τελευταίο καλοκαιρινό ραντεβού δίπλα στη θάλασσα.

Περισσότερο από μια σειρά συναυλιών, το Pali Ekei Music Festival αποτελεί μια εμπειρία που συνδέεται με τον τόπο όπου γεννήθηκε. Κάθε ημέρα του προγράμματος πραγματοποιείται σε διαφορετικό σημείο του Ληξουρίου, μετατρέποντας την πόλη σε έναν ζωντανό χάρτη μουσικής, πολιτισμού και καλοκαιρινών συναντήσεων.

Βρείτε εισιτήρια για το φετινό φεστιβάλ, εδώ: https://go-out.co/event/1776864428326

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